Beljak: Bandiću neću ni ruku pružiti, a Šeks je Titov učenik

Šefu HSS-a Kreši Beljaku kritičari su zamjerili izjavu ''čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga'' izrečenu na božićnom primanju Srpskog narodnog vijeća. Odgovor na to ponudio je u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

– Ta izreka da je obrnuto izgovorena, dakle jedinstvo i bratstvo, onda bi se tu lako dodala i sloboda. Naime, to je geslo francuske revolucije koja je temelj cjelokupne zapadne civilizacije. Ne treba mrziti druge. Oprostiti, to je temelj kršćanskog nauka, ne vidim ništa u tome sporno. Dok se mi vrtimo sa svojim problemima, a oni sa svojim, obje države propadaju. Ja, kao branitelj, valjda mogu reći da je vrijeme da se razmišlja o budućnosti. Volio bih i da na njihovoj strani ima više onih koji su spremni priznati velikosrpsku agresiju 1991. pa da krenemo dalje – kaže Beljak.

Video - Krešo Beljak i Andrej Plenković: Okršaj u Saboru

Na upit zna li tko je izjavio "radimo kao da ćemo sto godina živjeti, a pripremajmo se kao da će sutra rat", Beljak je rekao da ne zna. Nije znao ni tko je rekao "nemojmo se držati zakona kao pijan plota", a što je također izjava Josipa Broza Tita.



– Mislio sam da je to izjavio Vladimir Šeks. On je njegov učenik – dodao je čelnik HSS-a.

Komentirao je i odlazak Mladena Madjera iz njegovih redova k Milanu Bandiću.

– To je čovjek koji je preko noći promijenio Klub, a vidjet ćemo je li bilo iz čistog mira... Vi možete reći da sam zviždač, ali moja savjest je čista. Kod njih vidim da im nije čista. Nisam postao 'poligraf istine', ali kada s nekim surađujete, vidite promjene u ponašanju – dodaje Beljak koji priznaje da je odgovaran za to što je na liste stavljao ljude koji su mu poslije okrenuli leđa. No ne smatra da bi ga još netko mogao napustiti – kazao je Beljak i dodao:

nakon ovoga što je napravio više ništa ne vjerujem, on je za mene u kategoriji prekriženih ljudi. Bojim se da je on samo marioneta nekih drugih. Neću mu više ni ruku pružiti.

Beljak još tvrdi da je Anka Mrak-Taritaš najpopularnija oporbena političarka te je uvjeren da će Amsterdamska koalicija nakon sljedećih izbora preuzeti odgovornost za vođenje države. Ujedno, Ivu Josipovića neće podržati kao predsjedničkog kandidata.