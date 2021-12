Belgijska aviokompanija plagirala Croatia Airlines? 'Vidi se da je to potpuna preslika CA'

Sredinom studenoga belgijska aviokompanija Brussels Airlines predstavila je novi korporativni identitet. Dio je to, navedeno je u službenim informacijama, njezina povratka na tržište nakon prisilnog prizemljenja uzrokovanog pandemijom.

- Ovaj novi vizualni identitet vrlo je logičan korak za Brussels Airlines. Nakon godina obilježenih tolikim promjenama, važno je pojasniti i potvrditi našu tržišnu poziciju. Mijenjamo se u novu kompaniju, s novim interijerima, digitaliziranim procesima, obnovom flote u koju stižu avioni A320neo i još modela nakon njih. Zajedno s Today Agency stvorili smo suvremenije brendiranje, koje pristaje digitalnom dobu, koje predstavlja pouzdanog i modernog avioprijevoznika - riječi su Michela Moriauxa, voditelja marketinga Brussels Airlinesa.

Brussels Airlines dio je Lufthanse, a teško pogođen krizom smanjio je broj djelatnika za 25 posto, a flotu za 30 posto. Od EU i svog vlasnika primio je lani u kolovozu 460 milijuna eura pomoći.



'Zapanjujuća sličnost'



Vijest su, jasno, zabilježili portali koji se bave civilnim zrakoplovstvom, ali redovito uz jedan dodatak - novi je vizual belgijskog prijevoznika zapanjujuće sličan onome Croatia Airlinesa. Na webu The Points Guy bilježe tako kako je dizajn sličan onome naše državne kompanije, samo se umjesto kvadratića različite veličine radi o krugovima. Novi je dizajn postao i tema na društvenim mrežama, a onda se uključio i poljski medij Gazeta.pl tvrdeći kako plagiraju njihov logo! Prenio je sve to Business Traveller.

Foto: DIRK WAEM



- Bok, Brussels Airlines! Sviđa nam se vaš logotip, veliki umovi slično razmišljaju. Sigurni smo da će naši vlasnici nešto dogovoriti s obzirom na to da smo na neki način blizanci po logotipu. Počnimo: mi smo Gazeta.pl, 20-godišnji poljski news-portal s milijunima čitatelja. Vi se bavite avionima ili čime točno? - pitali su na društvenim mrežama Poljaci pa ih nastavili "masirati" nekim svojim radovima.

I specijalizirani portal The Design Air primijetio je isto - to sliči Croatia Airlinesu, ustvrđujući uz to kako se doista radi u najboljem slučaju o marginalnom redizajnu, dokazu da agencija koja ga potpisuje ima malo iskustva u brendiranju zrakoplovnih kompanija. Što je, izgleda, i točno jer kada pogledate portfelj Today Agency iz Mechelena, ne nalazite slične tvrtke, a nema ni Brussels Airlinesa, koji je moguće i prvi njihov takav klijent. Najizravniji je bio portal Gatechecked koji je na naslovnici objavio tekst s naslovom koji počinje riječima "Design blunder" (Dizajnerska greška).

Navodi kako se teško može pobjeći dojmu da se radi o dizajnu inspiriranom onom Croatia Airlinesa. Morali biste se, kažu, jako pomučiti da ne zamijenite jednog prijevoznika za drugoga. I potom slijede komentari ispod tekstova: "To izgleda kao susret JAT-a i Croatia Airlinesa!", "Kada sam prvi put to vidio, mislio sam da se radi o članku o Croatia Airlinesu", "Očito imaju novca za bacanje", "Kao da avion ima vodene kozice"…



Belgijski medij Vivre Ici piše kako je rebrendiranje izazvalo nezadovoljstvo među djelatnicima tvrtke ne samo zbog toga što smatraju da je prijašnji logotip u obliku slova 'b' bio prihvaćen, već i zbog navoda da ta operacija stoji 300.000 eura, a plaće stjuardesama smanjuju se za 300 do 500 eura, a pilotima pet-šest posto. Na naše pitanje o novom vizualu, iz Brussels Airlinesa nisu se oglasili do dovršetka ovog teksta.



Ugledni naš dizajner Boris Ljubičić primjećuje kako se kod Croatia Airlinesa radi o dizajnu Ivane Ivanković, nekad njegove studentice na Studiju dizajna u Zagrebu, stiliziranom po ideji hrvatskih kvadratića. Ivana Ivanković inače radi u Croatia Airlinesu te taj dizajn postoji već više od 15 godina.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL



- Kada se usporede ova dva dizajna repa aviona, vidi se da je to potpuna preslika Croatia Airlinesa. Iako to nisu kvadrati nego krugovi, površnije oko vjerojatno ne uočava razliku. Međutim, kad se rep Croatijinih aviona usporedi s drugim avionima na nekom svjetskom aerodromu, onda se vidi kako se on jako razlikuje od svih, odnosno da nema ničega sličnoga našim kvadratima u posebnom rasporedu na repu aviona. I sada se dogodilo da je kompanija Brussels Airlinesa takorekuć dizajnirala isti - kaže Ljubičić te ističe da bit ovoga nije samo u tome da se može govoriti o plagijatu, nego o činjenici da se radi o državnoj kompaniji te, što je još važnije, da ona nosi državni identitet.



CA ponosan ako je nadahnuće



- To je tuđi ulazak u naš hrvatski državni identitet, što je puno više od plagijata gdje bi se to moglo svesti tek samo na sporenje dva dizajnera. Time je sve rečeno. Ili onom narodnom: krađa identiteta se "vidi iz aviona"! Mislim da bi hrvatska strana morala reagirati jer je bilo još sličnih primjera u posljednje vrijeme. Mora se znati da su kvadrati hrvatski identitet i točka - zaključuje Ljubičić.



U Croatia Airlinesu kažu kako je dizajn njihovih zrakoplova kao dio cjelokupnog vizualnog identiteta tvrtke prepoznatljiv brend u hrvatskoj i inozemnoj javnosti te je nacionalni avioprijevoznik ponosan ako je nadahnuće i drugim prijevoznicima na području dizajna.



- Vrijedi naglasiti kako je kompanija 2005. dobila međunarodnu nagradu ReBrandTM za redizajn zrakoplova u izboru najuglednijih svjetskih stručnjaka za poslovni dizajn. Osim toga, u 2019. i 2020. godini vizualno je osvježena cjelokupna flota CA: kvadrat kao prepoznatljivi simbol hrvatskoga nacionalnog identiteta apliciran je uz rep i na stražnji dio trupa, a povećana su i slova kojima je na trupu zrakoplova napisano CROATIA - kažu u kompaniji.