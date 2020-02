Bandić zatajio prijam za masone: Ugostio tri masonske lože s područja bivše Jugoslavije

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić organizirao je prijam za masone. Zbilo se to krajem proljeća prošle godine kada su se u povodu obilježavanja stote obljetnice od osnivanja Velike lože Srba, Hrvata i Slovenaca “Jugoslavija” u Zagrebu sastali predstavnici velikih loža iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Te su tri lože potpisale i sporazum o obilježavanju obljetnice, a prvi skup je održan u Zagrebu.

“Ovaj važni jubilej proslavljen je u izuzetno srdačnoj i bratskoj atmosferi uz prateći program i uz prijam kod gradonačelnika grada Zagreba”, objavljeno je lanjskog lipnja na internetskoj stranci Regularne Velike lože Srbije drevnih, slobodnih i prihvaćenih masona.

Slobodnozidarski svjetonazor

Međutim, slobodni zidar iz Srbije Branko Rogošić navodi da masone na kraju nije primio gradonačelnik, nego se u zadnji tren pojavila njegova pomoćnica.

Iako je raspored gradonačelnika Bandića i njegovih suradnika tih dana bio – kao i uvijek – ispunjen, o čemu je njegov tim redovno izvještavao na web-stranici, ovaj događaj iz palače Dverce nije zabilježen na službenim stranicama Grada. Kako je došlo do organiziranja ovog događaja, do zaključenja ovog izdanja iz Grada nam nisu odgovorili.

Na zajedničkoj fotografiji koji su objavili masoni iz Srbije pozirali su veliki majstor Velike lože Srbije dr. Lukas Rasulić te veliki majstor Velike lože Hrvatske “Grof Ivan Drašković” dr. Slobodan Kuvalja. Ova je hrvatska loža ujedno i jedina regularna masonska organizacija u nas, priznata i u inozemstvu. Osnovana je 1993. godine, a njezin veliki meštar bio je i odvjetnik Marijan Hanžeković, nakon čije je smrti šef slobodnih zidara postao liječnik Slobodan Kuvalja. Zamjenik mu je Boris Vucelić, a tajnik Dragutin Lovrenčić.

Da je upravo to masonsko udruženje jedino regularno, tvrdi se posljednjih dana otkako je u javnost dospjela afera o navodnom medijskom reketu kojem je bio izložen poznati oftalmolog i mason dr. Nikica Gabrić.

U Hrvatskoj, kao i u drugim državama, postoji cijela zbrka oko masonskih udruga. Dobri poznavatelji djelovanje te organizacije kažu da svaka zemlja ima zapravo samo jednu ložu koja je regularna i koju priznaju druge velike lože te Velika loža Engleske. Navodno u Hrvatskoj postoji više od deset masonskih loža, ali u registru udruga postoje tri koje u svome nazivu imaju riječ loža, a koje promiču slobodnozidarski svjetonazor. Dvije su u Zagrebu, jedna u Rijeci. Tako se navodi da je Bojan Šober predsjednik Velike lože Hrvatske sa sjedištem u Rijeci te da je njegov zamjenik Damir Sila-Zih. Predsjednik prije tri godine registrirane Velike lože “Croatia” u Zagrebu je Damir Pokupec. Najstarija masonska loža, ujedno ona koja se smatra jedinom priznatom jest ona osnovana 1993. – Velika loža Hrvatske “Grof Ivan Drašković”. Njezin veliki meštar do smrti je bio odvjetnik Marijan Hanžeković, nakon čega je šef slobodnih zidara postao liječnik Slobodan Kuvalja. U ovoj su loži navodno i utjecajni političari i intelektualci.

Dr. Nikica Gabrić veliki je meštar Velikog Orijenta Hrvatske, udruge registrirane 2017. godine. Njezin je utjecaj s vremenom rastao, pogotovo kada je godinu nakon osnutka dr. Gabrić preuzeo vodstvo od IT stručnjaka iz Srbije Zorana Vojnića Tunića koji ju je osnovao. Veliki orijent u početku je okupljao ljude iz svih sfera javnog života, pogotovo nakon što je Gabrić pristupio udruzi. No kada je preuzeo njezino vodstvo, članstvo je “očistio” što je dovelo do svojevrsnog raskola i oko njega su ostali uglavnom ljudi iz svijeta biznisa. Oni koji su otišli pokušali su se organizirati u novu masonsku udrugu.

Iz riječi sada već bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića – čiji je prijedlog za razrješenje Vlada jučer uputila Saboru – dade se iščitati da se i on priklonio toj opciji. Naime, kad je afera buknula, Jelenić je kazao da je početkom ožujka 2018. godine pozvan pristupiti udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom, a kojoj tada nije bio na čelu Nikica Gabrić. Dodao je da je, nakon što je primljen u udrugu građana Veliki Orijent, sudjelovao na još jednom sastanku te udruge koju je, zajedno s još nekolicinom članova, napustio u listopadu iste godine, i to nakon što ju je preuzeo Nikica Gabrić.

– Od kraja ožujka 2018. pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem ni u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a ni u radu novoosnovane udruge – kazao je bivši glavni državni odvjetnik, ne navodeći kako se ta novoosnovana udruga zove.

Što se pak tiče samog osnutka Velikog Orijenta Hrvatske, u jedinom broju magazina koji je ta organizacija izdala, a koji se zove Loža, utemeljitelj Zoran Vojnić Tunić napisao je:

“Utemeljenje VOH-a bilo je izvedivo samo na jedan jedini mogući način, na način da se hrvatskim slobodnim zidarima vrati dostojanstvo, isprave učinjene povijesne nepravde, te u konačnici da se vrati Svjetlost s mjesta na koje je odnijeto 1919. godine. Svijetlo je unio Veliki majstor Velikog Orijenta Srbije (VOS) – Orijent Beograd, mr. Dušan Vukić. Po izvršenom instaliranju i unosu Svjetlosti u Veliki Orijent Hrvatske, pristupilo se i instaliranju mene kao utemeljitelja i prvog Velikog majstora Velikog Orijenta Hrvatske na mandat od godinu dana, kao i Predsjednika Velikog Senata Velikog Orijenta Hrvatske, Uvaženog i milog Brata Vladimira Šalića.”

Magazin Loža

U magazinu Loža (koji je u posjedu redakcije Večernjeg lista) opisano je formiranje loža koje su u sastavu Velikog Orijenta Hrvatske. To su Velika loža Stup mudrosti, Velika loža Stup ljepote, Velika loža Stup snage i Velika loža Libertas. Na čelu su im veliki majstori Rajko Vučković, Damir Jandrašek, Hrvoje Kolarić i Mirko Kostelac, objavljeno je u Loži. Posljednja trojica nalaze se među autorima Lože, a tekstove su pisali i dr. Nikica Gabrić te Zoran Vojković Tunić. No možda je najneobičnija priča čiji je autor Boris Sruk. On, naime, u tekstu pod naslovom “Kako je obitelj Sruk postala slobodnozidarska obitelj” piše o tome da je u Veliki Orijent primljen on, zatim njegov brat Bojan te naposljetku i otac Branko:

“Razinu oduševljenja koje smo postigli sva trojica jedni drugima, razinu poštovanja koju smo postigli, razinu razumijevanja u vezi slobodnog zidarstva koju smo postigli, smatram krunom svoje osviještenosti, mudrosti, humanosti, stabilnosti, ali i iskrenosti prema bratu Bojanu i bratu Branku”, navodi Boris Sruk.