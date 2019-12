Bandić vs. Bandić: 'Oni misle da se ja zezam...'

Misija: kraj Milana Bandića. Način: satira. Cilj: afere na sunce. Egida: ma pun više k...ufer.

U četiri rečenice, iako svjesni da to uopće nije pošteno, sažet ćemo ono što od rujna radi redatelj Dario Juričan. Bio li vam simpatičan kao osoba ili baš i ne, bile li vam glupe ili skroz dobre fore s promjenom imena zagrebačkih trgova, onim doslovnim košenjem zakona pred HDZ-om ili obećanje o uvođenju osmog padeža koruptiva s pitanjima kome i koliko, jedno se mora priznati.

Ovaj 43-godišnjak ni u što nije ušao nepripremljen, a pokazalo je to i peto mjesto na izborima za predsjednika na kojima je glavni akter velebne mreže “korupcija svima” odnio 4,6 posto glasova.

Za koga će glasati njegovi?

Da je bilo kao u Rumunjskoj i Indoneziji, “korumpiranim zemljama koje su prepoznale njegov potencijal”, odnosno u kojima osvojio 40 i 33,33 posto, sljedeće bismo mi nedjelje u miru toplog doma pili kavice i uopće ne bismo morali kukati što opet po kiši moramo na ta zaokruživanja. Hoće li cendrati i on, Juričana nismo pitali, jer više nas je zanimalo ono zbog čega ni politički analitičari ovih noći oka ne sklapaju, a to je kome će, od preostalo dvoje kandidata, “otići” redateljevi predsjednički postoci.

– Moji vam birači već znaju što trebaju napraviti. Na listić lijepo dodati broj tri, ime Milan Bandić i onda to zaokružiti – govori nam čovjek koji se posljednje tri godine intenzivno bavi upravo gradonačelnikom metropole. Proučava dokumente, posjećuje rodnu Bandićevu grudu, čita optužnice, razgovara sa svjedocima, snima kadrove po Zrinjevcu, i to sve samo dijelom iz razonode.

Većinu ipak zbog “Kumeka”, filma Hrcin produkcije, čiju je Juričan premijeru najavio prekjučer. Pitali smo ga je li film gotov, kazao nam je da će do travnja, kad je zakazano prvo prikazivanje, biti, a upozorio nas je i da nema nikakve greške u najavi koja je nagovijestila da će se crveni tepih za glavne zvijezde budućeg kinohita rasprostrijeti u zatvorenoj Europi.

A dvije najveće zvjezdice u moru onih koje će se okupiti u dokumentarnom spektaklu zamalo su se zvale potpuno identično – Milan Bandić. S premisom da uzme ime, pardon, da podijeli ime sa zagrebačkim gradonačelnikom, u predsjedničku je utrku Juričan i ušao u rujnu sa Savice, mjesta gdje je prvi čovjek grada uhićen dok je brao grah, ali “institucije su ga prisilile” da ostane vjeran obiteljskom prezimenu koje ipak nije željene mu hercegovačke, već ipak samo zagorske pozadine.

Sudeći po gotovo 88 tisuća ljudi koji su mu dali glas na izborima, i ono ga je gotovo pa skroz dobro služilo. Svojevrsni je sad to i teret na Juričanovim plećima, pa kako će dalje?

– Svi me sad pitaju koja mi je politička budućnost, a nema je dok ne dobijem svoj komad plijena – kazuje nam Juričan pa ga odmah pitamo misli li na Zagrebački holding.

– Tako je, na Holding. Oni misle da se ja zezam, ali ni najmanje – kaže nam redatelj, polusuptilno najavljujući vjerojatno svoj projekt nakon “Kumeka”. A ususret njemu, govori, ima još planova. Jedan je od njih svakako “Meet Zagreb’s finest”, odnosno postavljanje plakata “s ljudima koji će vladati državom”, a u koje će moći gledati delegati koji će dolaziti na sastanke u vrijeme hrvatskog predsjedanja Europskom unijom.

Za njihovo je financiranje pokrenuo crowdfunding kampanju, a zasad, iako se Juričanu detalji teško kradu, pardon, iz njega izvlače, nesuđeni Milan Bandić kaže da skupljanje novca ide dobro.

– Ma to vam je zato što ljudi vole gradonačelnika rezača etiketa, vole mesara i vozača, našeg premijera, kardinala, a oni će svi biti na plakatima. Divni su to ljudi i zašto narod ne bi pomogao da ih gleda? – pita nas Juričan, a mi ne nalazimo nijedan razlog zašto, zbilja, ne bi.

Red je i da ja dobijem štand

Plakati koje će postaviti dočekat će po metropoli i premijeru “Kumeka” najavljenu za travanj, čiji je foršpan, odnosno trailer Juričan “izbacio” prekjučer, a koji je u svega nekoliko sati pregledan šezdesetak tisuća puta. Rekli bi ovi zločestiji, gotovo više nego je redatelj dobio glasova na izborima, ali u slučaju Juričana, to može biti samo plus.

“Udruženi adventski poduhvat” ime je foršpana, a u slučaju da ga još niste gledali, u njemu nonšalantno na Zrinjevac došeće gradonačelnik Bandić s “kraljem Adventa” Denisom Mohenskim pa pijucka sok od jabuke s vozačem Zdravkom Krajinom, a usput pročavrlja i s Anitom te Darkom iz obitelji Tuček koji svjedoče u aferi Bundekfest.

Na oku “USKOK-ovu redovnu mušteriju”, kako redatelj naziva Milana Bandića, drži čitavo vrijeme Robert Ljutić, “tjelohranitelj gradonačelnika, optuženik u aferi Čokolada”. Osim njih, Ljeto na Zrinjevcu tog 19. srpnja pohodili su i Natalija Prica Oreški, bivša misica i skupštinska zastupnica iz redova “bandićevaca”, koja je u gradskom parlamentu u godinu i pol progovorila otprilike tri puta, a i, sasvim logično s obzirom na manifestaciju, direktor Gradskih groblja Patrik Šegota.

Materijala, čini se na prvi pogled, Juričan ima, što je i sam potvrdio kad smo ga pitali je li čitava predsjednička kampanja bila samo u svrhu promocije filma.

– Vidite da sam čekao da kraj kampanje da sve pustim van – rekao nam je Juričan, koji tvrdi da zasad plan za poslije “Kumeka” nema. Mora se prvo, kaže, “namiriti”.

– Kako će sad izgledati mojim biračima ako ne dobijem neku kost? Evo, recimo, ako Škoro ima adventski štand, sad je i moj red da ga imam – kaže nam redatelj kojem je posebno zabavno bilo što je prekjučer gradonačelnik Milan Bandić, upitan za komentar na Juričanov izborni rezultat, rekao da se “on ne bavi drugim ljudima”, već se “drugi bave njime”, čemu je dodao: “Ja sam rješenje, a ne problem.”

– Cijelu kampanju ja govorim da je da je Milan Bandić rješenje i on to onda ponovi, pa genijalno – komentirao je Juričan, koji prvog čovjeka metropole, kako doznajemo iz gradske uprave, ipak “poprilično nervira”. Naravno da to “ćaća Adventa”, kako sam sebe naziva, ne želi pokazati javno, ali kako nam kažu njegovi suradnici, “Kumeka” će sa zanimanjem pogledati.

Što bi se moglo naći u samom filmu, Juričan je djelomično najavio prvim foršpanom, ali i “ljubavnim pismom” koje je već prije uputio Bandiću.

U “romantičnom” zapisu redatelj gradonačelnika naziva, između ostalog, “rezačem etiketa”, tvrdeći da je, kad je saznao da će ga uhititi, naredio da mu se s namještaja uklone oznake poznatih brendova, a spominje i navodne Bandićeve oldtajmere, koje bismo također mogli vidjeti na velikim ekranima.

Prvo na onom u kinu Europa, inzistira Juričan, jer, ako premijera bude u zatvorenom kinu, “rezač etiketa morat će objasniti zašto se ne obnavlja, zašto kino nije otvoreno i zašto za obnovu, a ona je, kao, planirana, nema novca u proračunu”.