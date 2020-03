Bandić građanima koji su ostali bez domova: 'Noćas će ih doći 50 do 70, očekujemo i do 400 ljudi'

Prijatelj me zvao u Split, ali nemam sredstava niti mogućnosti da dođem do tamo. Čak sam na Facebooku objavila da tražim prijevoz, ali nitko mi se nije javio – kazala nam je Vlatka Dragojević kojoj je potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru urušio krov stana u Vlaškoj ulici gdje je živjela s cimerom.

U pidžami, spašavajući živu glavu, uspjela je na vrijeme napustiti jednokatnicu u samom centru Zagreba, a kada se situacija primirila vratila se u razoreni stan u kojem je do danas živjela kao podstanarka. Sada joj je jedina nada studentski dom na Cvjetnom naselju.

- Iskreno se nadam da ćemo ovdje moći ostati dok se stvari ne stabiliziraju. Prije epidemije koronavirusa dobila sam posao njegovateljice u Njemačkoj, ali to je propalo. Sada doslovno nemam ni krov nad glavom – rekla je Vlatka čija je imovina stala u jednu žutu torbu na kotačima. To je sve što joj je ostalo.

Prema prvim procjenama Nacionalnog stožera civilne zaštite oko tisuću Zagrepčana zbog razornog potresa ne može ući u svoje domove. U studentskom domu čeka ih 1700 kreveta, kao i topli obrok, a zauzvrat se trebaju pridržavati mjera u borbi protiv epidemije.

- Noćas će ih doći 50 do 70, a u narednih tri dana očekujemo i do 400 ljudi. Boravit će ovdje sve dok se ne urede njihovi stanovi – poručio je gradonačelnik Milan Bandić i najavio da će sutra proglasiti elementarnu nepogodu te da će sanacija štete trajati od tri do šest mjeseci

- Imali smo potres, imamo koronavirus. Ne dao Bog da nas još nešto zadesi – zaključio je gradonačelnik.

