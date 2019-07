Djed poginule djevojčice policiji objasnio kako je malena pala s kruzera

Chloe Wiegand, 18-mjesečna djevojčica iz američke savezne države Indiane tragično je stradala na ljetovanju sa svojim roditeljima te bakom i djedom, a njezina smrt potresla je cijeli svijet.

Curica je, naime, pala s 11. kata kruzera Freedom of the Seas s visine od 50-ak metara te je preminula.

Prva izvješća govorila su kako je djevojčica skliznula iz ruku djedu kroz prozor, no on je to demantirao. Policiji je rekao da je izgubio ravnotežu te da mu je curica ispala iz ruku i pala s kruzera na beton.

Kruzer je, naime, bio usidren u luci San Juan u Puerto Ricu.

Majka Kimberly Schultz Wiegand bolno je vrisnula kada je vidjela što se dogodilo njezinoj kćeri, a nekoliko sati nakon tragedije objavila je fotografije djevojčice na Facebooku.

Djevojčicu je držao djed Salvatore Anello koji je s obitelji bio na krstarenju.

Policija je odmah izrazila sućut djevojčičinom ocu Alanu Wiegandu koji je također policajac.

– Odjel policije South Bend suosjeća s policajcem Alanom Wiegandom i njegovom obitelji u ovim teškim trenutcima gubitka djeteta u Puerto Ricu. Molimo cijelu zajednicu da moli za obitelj te da poštuje njihovu privatnost – priopćila je policija.

Policija vjeruje da je djevojčica stradala nesretnim slučajem, no istraga je i dalje u tijeku.