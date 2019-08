Adresa joj je u jednoj, ima struju od druge, a živi u čak tri županije - u istoj kući!

Ana Bingula (83) ima posebno imanje. Nalazi se, naime, na tromeđi tri županije.

- Evo, na lijevoj strani je Koprivničko-križevačka. Tamo je Zagrebačka županija, a iza nas je Varaždinska. Stanujem u Koprivničko-križevačkoj, a živim u sve tri - kaže baka Ana iz sela Rovci, koje ima samo 14 stanovnika, za Vijesti.hr.

Ana Bingula ima struju od Zagrebačke, dio asfalta od Koprivničke županije... Oko svega toga ništa nikad nije pokušavala promijeniti.

- Mene nije to ni briga. To nije moja dužnost. Ja sam nepismena domaćica, stara baka. Nek' se netko mlađi o tome brine, ako je to neka greška. Ja mislim da nije. Dom ti je tamo gdje jesi, ili u Križevačkoj, ili u Varaždinskoj ili u Zagrebačkoj. Jedan je dom, a moj dom je tu - kaže baka Ana.

Račune ipak plaća samo jednoj županiji, Koprivničko-križevačkoj, piše Dnevnik.hr.

- Ja ne znam ni sama kak je to bilo, nas nije nitko pitao, to su napravili puteve, granice i gotovo. Uputstva dajem ljudima, tko kam treba. Treba toga i toga, onda ja uputim, ovdje već počinje Drašković - kaže gospođa Bingula.