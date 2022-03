Autom se zaletio u ljude na karnevalu u Belgiji, četiri osobe poginule: 'Ljudi su vrištali, bilo je strašno'

Automobil u Belgiji velikom je brzinom oko 5 sati ujutro udario u sudionike karnevala, pri čemu su najmanje četiri osobe poginule, a dvadesetak ih je ozlijeđeno. Kako navodi The Sun, jedno od poginulih je dijete.

Skupina od oko 100 ljudi u mjestu Strépy-Bracquegnies, južno od Bruxellesa, okupila se u zoru nakon što zbog bolesti COVID-19 karnevala nije bilo dvije godine.

"Nemam riječi, ovo je užasno. Stigao sam ubrzo nakon katastrofe. Vidjevši ta tijela razbacana po cesti, ne možete zamisliti da se ovako nešto može dogoditi", rekao je Jacques Gobert, gradonačelnik grada La Louvière.

A vehicle drove at high speed into a group of #Belgian carnival performers who were preparing a parade early on Sunday, killing four people and badly injuring seven others, Belgian media said - Reuters. #Belgium pic.twitter.com/TQrRQF9mwa