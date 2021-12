Austrijski parlament produžio lockdown za necijepljene do 10. siječnja 2022.

Lockdown za necijepljene Austrijance produžen je za daljnjih deset dana odnosno do 10. siječnja 2022. godine. To je već drugi put da austrijski Parlament produžuje “zaključavanje” osoba koje se ne žele cijepiti i razno raznih razloga. Austrijski parlament slobodu kretanja građana može, prema pravnim propisima, ograničiti samo na 10 dana, tako da je u slučaju produljenja lockdowna potrebna uvijek nova odluka.

Kako izvještavaju austrijski mediji, za sada još nije izgledno “otključavanje” necijepljenih, tim više što s 1. veljačom 2022. na snagu stupa odluka o obveznom cijepljenju protiv koronavirusa za sve necijepljene u zemlji. Izuzetak su osobe koje se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti, što moraju dokazati posebnom liječničkom potvrdom, djeca mlađa od 14 godina i trudnice. Vezano uz novo produljenje lockdowna, necijepljeni već od nedjelje 2. siječnja 2022. godine imaju ponovnu 24-satnu zabranu izlaska na ulicu.

Osim u posebno navedenim slučajevima, a to su ako idu raditi, u kupovinu svakodnevnih potrepština, kod liječnika ili u šetnju odnosno na neku sportsku aktivnost, primjerice trčanje itd. radi održavanja kondicije, ali samo pojedinačno, bez osoba iz drugog kućanstva. Slobodno kretanje necijepljenima bilo je iznimno dozvoljeno od 24. do 26. prosinca u vrijeme božićnih blagdana, kao i danas i sutra, kako bi mogli u obiteljskom krugu i privatnom okruženju, uz ograničen broj osoba, najviše do 10, ispratiti Staru i dočekati Novu godinu.

Ono što je posebno uzbunilo duhove u Austriji, posebice ugostiteljske, je vladina odluka da restorani, kafići i ostali ugostiteljski lokali, ali i kulturne i sportske institucije i objekti mogu 31. prosinca raditi samo do 22 sata navečer. Time je organizirani doček Nove godine u ponoć “pao u vodu”, za sve one Austrijance koji su izvan svojih domova, na uličnim feštama, restoranima, kazalištima, Opernim kućama itd. namjeravali dočeti 2022. godinu. Protiv vladinih korona mjera, posebice uvođenja obveznog cijepljenja, sve se žešće se u Austriji prosvjeduje, posebice u Beču. Kako danas izvještavaju domaći mediji na Staru godinu navodno nema prijavljenih prosvjeda, ali zato ima poziva preko društvenih mreža na “party” šetnje po Beču. Što to znači, tek će se vidjeti.

No, policija je, kao i uvijek za doček Nove u punoj pripravnosti. Tim više što restorani i kafići ove godine moraju u 22 sata ugasiti svjetla, a njihovi gosti, koji su prije ulaska morali dokazati da su cijepljeni ili preboljeli koronu, nastaviti slavlje odnosno čekanje Nove godine u svojim ili tuđim stanovima. A to je upravo ono što epidemiolozi i virolozi kritiziraju. Opasnost da će nekontrolirano slavlje po privatnim stanovima i miješanje cijepljenih i necijepljenih dovesti do razantnog širenja omikron virusnog soja.

A kada smo kod cijepljenih odnosno onih koji su primili jedno cjepivo Johnson & Johnson, njima od 3. siječnja 2022. godine u Austriji više ne vrijedi njihova potvrda da su cijepljeni, nego moraju otići i po drugu dozu cjepiva kako bi im certifikat ponovno bio važeći. To je odluka koju je usvojio i austrijski parlament. Inače, ministar zdravstva Wolfgang Mückstein stalno opravdava vladine mjere, tvrdeći da su “nužne” kako bi se spriječilo galopirajuće širenje omikron soja, izuzetno važno da ne dođe do preopterećenja bolničkih kapaciteta posebice onih u jedinicama intenzivne njege.

Danas je u Austriji zabilježeno u proteklih 24 sata 3.624 novozaraženih koronavirusom i 32 smrtna slučaja. Trenutačno od Covida-19 boluje 30.177 osoba, od čega je njih 1.065 na bolničkom liječenju, uključujući 331 pacijenta u intenzivnoj njezi. Sedmodnevna incidencija iznosi 200 covid zaraženih na 100.000 stanovnika.