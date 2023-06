Austrijanka zatvarala 12-godišnjeg sina u kavez za pse i mučila ga dok nije pao u komu

Strava i užas u Waldviertelu u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji. Kako izvještavaju gotovo svi domaći mediji, 32-godišnja žena, jer teško je u ovakvom slučaju upotrijebiti riječ majka, prošle je godine, od početka rujna do 22. studenog na jezovit način zlostavljala svog 12-godišnjeg sina. Pozivajući se na policijske i sudske izvore, mediji ističu da je Austrijanka dječaka zaključavala u kavez za pse i mučila na bestijalan način.

“Dječak je prebačen u bolnicu s tjelesnom temperaturom od samo 26,8 stupnjeva Celzijevih”, rekao je za austrijski dnevni list Kleine Zeitung glasnogovornik policije Johann Baumschlager. “Pothlađenom i napola izgladnjelom dječaku koji je pao u komu i borio se za život, u međuvremenu je bolje”, dodao je Baumschlager, uz opasku kako je pretrpio “tešku duševnu bol”.

Dječak je u posljednji trenutak spašen, kada je na vrata došla socijalna radnica i vidjela u kakvom je jezivom stanju 12-godišnjak. Odmah je pozvala hitnu pomoć i 23. studenog 2022. prebačen je bolnicu. Kada su liječnici u bolnici vidjeli o čemu se radi, slučaj su prijavili policiji. Nakon toga majka je uhićena i odvedena u istražni zatvor.

POVEZANI ČLANCI:

Cijeli slučaj je došao u javnost tek 22. svibnja ove godine kada je monstruoznoj majci Vrhovni sud odbio žalbu, koju je uložila tvrdeći da su joj povrijeđena osnovna ljudska prava zatvaranjem u istražni zatvor. Dnevni list Kurier, koji je imao uvid u sudski spis, piše kako je majka navodno svoga sina prošle zime u sobi bez grijanja često polijevala hladnom vodom, i za to je vrijeme više sati kod temperature ispod nule držala otvoreni prozor. “Da bi ga disciplinirala”, citira Kurier.

Isti izvor iz spisa citira i sumnju da je “od početka rujna do 22. studenoga 2022. godine sina zatvarala na način da ga je zavezala i začepila mu usta te uvijek iznova zatvarala ga u kavez za pse veličine 57 x 83 x 50 cm gdje je morao biti satima, a na koji je navalila razne predmete i ulazni dio dijelom okrenula ka zidu, kako maloljetnik ne bi mogao pobjeći”. Kako stoji u sudskom spisu Vrhovnog suda 32-godišnjakinja je sinu nanijela “teške duševne boli “time što je to zlostavljanje ponavljala - prvo dnevno - udarcima šake u glavu, bez da ga je medicinski zbrinula nakon nanijetih mu povreda, nasilno ga navlačila i pritiskala da je dobio krvne podljeve, stavljala spavati na mjesto gdje spavaju psi, ostavljala ga da gladuje, te polijevala hladnom vodom u brojnim napadima na njega”.

Žena se nalazi u istražnom zatvoru u gradu Kremsu u Donjoj Austriji i protiv nje će biti podignuta optužnica zbog sumnje u pokušaj ubojstva, mučenja i nebrige o 12-godišnjaku. Kako je izvijestila medije glasnogovornica Državnog tužiteljstva još se čeka rezultat jednog od vještačenja kao i vještačenja o zdravstvenom stanju dječaka. Dodala je kako se očekuje da će optužnica biti gotova do kraja ljeta.

POVEZANI ČLANCI:

Motivi, zašto je ova bestijalna majka zlostavljala i mučila svoga sina, za sada nisu poznati, kao ni informacije o okolini odakle potječe 32-godišnjakinja. Policija upozorava da zbog zaštite privatnosti dječaka, sve informacije ne mogu u javnost. Barem, za sada! Vrhovni sud, kako navode mediji, je pri odbijenici 32-godišnjakinji izrazio sumnju da se kod nje radi o “gravirajućem psihičkom poremećaju”, dovodeći to u vezu, kako stoji, s “vidno prisutnom sadističkom osobnošću”.

Austrijanci su šokirani i gotovo da i ne mogu vjerovati da je ovakvo što moguće. Tim više, kako piše Kleine Zeitung, kada se zna da ako nekog učenika neopravdano nema u školi dulje vrijeme, škola to mora odmah prijaviti Službi za socijalni rad odnosno Centru za pomoć djeci i mladima. Tko nije obavio svoj posao, uskoro će se saznati, pišu mediji, uz želju da se dječak uspije što brže i bolje fizički i psihički oporaviti. Naravno, koliko god je to moguće. Jer i poznati psihijatar i sudski vještak u Grazu Manfred Walzl je prestravljen i pita se “Kakav je to čovjek, koji može svoje dijete držati kao psa, piše Kleine Zeitung.

VIDEO Za ubojstvo 12-godišnjakinje u Njemačkoj sumnjiče se dvije djevojčice