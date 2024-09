Austrija se sprema za poplave kakve se viđaju 'jednom u desetljeću ili rjeđe'

Meteorolozi u Austriji očekuju obilne padaline u nadolazećim danima, s potencijalnim poplavama i klizištima, prema riječima državnog meteorološkog instituta Geosphere Austria u petak. Od petka do utorka, 100 do 200 mililitara kiše moglo bi pasti u većem dijelu alpske zemlje, dok bi u nekim dijelovima Donje i Gornje Austrije moglo pasti oko 300 mililitara.

Službe za izvanredne situacije duž Dunava pripremaju se za rijetke razine poplava do kojih obično dolazi jednom u desetljeću ili rjeđe, prema riječima vlasti. Ljudi su postavili mobilne sustave za zaštitu od poplave i napunili vreće s pijeskom.

Around 50 cm of snow has accumulated at elevations around 1950 meters in Bad Gastein



📌 Tauern Mountains | Austria 🇦🇹



Forecast suggests that this snowfall is expected to continue, with predictions of up to 2 meters of snow by the end of the weekend. #snowfall #Austria… pic.twitter.com/3zpmzO3B84