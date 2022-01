Australka Kelly: Smeta mi što se ljudi ovdje stalno žale, nisu svjesni koliko mogu učiniti. Oduševili su me torcidaši

Pomalo je i očekivano da će preseljenjem u drugu državu kod gotovo svake osobe doći do određenih promjena, no 44-godišnja Australka Kelly Parslow svakako nije očekivala da će joj se život preokrenuti naglavačke.

Od dolaska ovdje 2015. godine pa sve do danas, nije puno toga kod Kelly ostalo isto: stigla je s partnerom, danas više nije s njim; tada je bila zaposlena u filmskoj industriji, a sada ima svoj obrt s ručno rađenim keramičkim teglicama. Dijelom specijala Večernjeg lista ‘Stranci u Hrvatskoj’, Kelly nas je provela kroz burno putovanje posljednjih sedam godina.

Iako nije znala gdje će biti njen novi dom, bila je sasvim sigurna da više ne želi biti u Londonu u kojem je provela 15 godina.

– Jako je teško živjeti u Londonu. Sve je jako skupo, krcat je ljudima i iskreno – vrijeme je užasno. Jednostavno smo tadašnji suprug i ja htjeli nešto bolje za sebe – započela je.

Ispričala je i kako je došlo do toga da se presele u Hrvatsku, priču koja pomalo podsjeća na početak nekog vica.

'Zašto ne'

– Sjedili smo u pubu i gledali na mapi Europe gdje bismo mogli otići. Nijedna država nije nam bila toliko zanimljiva dok nismo došli do Hrvatske i rekli ‘zašto ne’. Ja osobno nikad prije nisam bila, a suprug je bio još za vrijeme Jugoslavije, a i svi su nam prijatelji rekli da je Hrvatska prekrasna zemlja – kazala je.

Razmišljanja Kelly Parslow oko preseljenja u Hrvatsku bila su dosta jednostavna – ako ne uspije, uvijek se može vratiti.

– I tako smo netom slučaja pronašli kuću koja je bila apsolutno savršena. U blizini mora, okružena prirodom, cijela energija te kuće je bila jednostavno magična – pričala nam je Kelly sanjivo, no hrvatska stvarnost ju je ubrzo udarila.

– Ubrzo kasnije saznali smo da kuća nema čiste papire i tek godinu i pol nakon smo to uspjeli riješiti. Navodno prijašnji vlasnik nije htio platiti odvjetniku, nisam ni ja sigurna što se događalo – nastavlja Kelly priču.

Sedam godina nakon, Kelly sada sama želi preseliti u Split, a postoji i dobar razlog za to – službeno planira otvoriti svoj dućan ručno rađenih keramičkih tegli ‘Kalina’. Ipak, iskustva s Brača, otkud po njenom mišljenju potječe najbolja janjetina ispod peke, promijenila su joj perspektivu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Jednom prilikom odlazila sam na put pa sam zamolila kćer svoje susjede ako bi mi mogla pripaziti na biljke dok me nema. Mislila sam si da bi joj to bila i dobra prilika da si zaradi koju kunu jer je to u Australiji normalna stvar – učiš svoju djecu kako postati radnik i zarađivati od malih nogu. Kada sam to predložila njenoj majci, ona me odbila i rekla mi ‘Ne, želim svoju kćer naučiti da pomaže drugima iz pristojnosti, ne radi novaca’, i to mi je bilo jednostavno fascinantno – prepričava Kelly.

Nisu se svi vodili tom politikom, objašnjava nam Kelly kojoj je jedan susjed otrovao čak sedam mačaka koje ona hrani jer su ‘’smetale njegovim gostima kojima iznajmljuje apartmane’’.

– Bilo je užasno. Prvo nisam bila znala što se događa, svako malo bih pronalazila jednu od mačaka mrtvu ispred kuće. Mislila sam čak i da to netko radi zato što sam strankinja, zbog čega sam se i po prvi puta, pet godina nakon preseljenja, osjećala nepoželjnom u Hrvatskoj – kazala je.

Susjed za kojeg se kasnije uspostavilo da je krivac ovog bešćutnog ponašanja dobio je upozorenje. Koliko god Kelly to gleda kao svoje najgore iskustvo u Hrvatskoj, na neki način joj je pomoglo da shvati i još jednu stvar.

– Svi moji prijatelji su mi maksimalno pomagali u toj cijeloj drami. Kontaktirali su policiju, medije… Osjećala sam se kao da sam dijelom zajednice i kao da ljudi mare za mene i moju dobrobit – nadodala je.

Dosad se dobro prilagodila na život u Hrvatskoj, no priznaje nam kako se neće osjećati Hrvaticom dok u potpunosti ne savlada jezik.

– Polazila sam i na individualne lekcije, čak sam ga u jednom trenutku zaista dobro pričala. Problem je u tome što nisam dovoljno vježbala hrvatski jer nisam morala, jednostavno nije teško živjeti ovdje i ne pričati jezik – govori, a nam priznaje kako bi joj jedna stvar pomogla u tome.

– Mislim da mi samo treba hrvatski dečko – govori nam u šali.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zaljubila se u keramiku

A dok ga ne pronađe, Kelly se planira nastaviti baviti spomenutim izrađivanjem keramičkih tegli, strasti koju je otkrila dolaskom ovdje i zbog čega je u potpunosti promijenila branšu.

– Htjela sam upoti znati ljude pa sam upisala tečaj izrade keramike. Počelo je iz zabave, a na kraju sam se u potpunosti zaljubila i nastavila izrađivati i ukrašavati posude i u slobodno vrijeme – objasnila nam je Kelly, koja inače ima sveučilišnu diplomu iz područja umjetnosti, tako da je keramika bila samo njen okidač za sve što se dogodilo nakon.

– Prošle godine odlučila sam pokrenuti svoj obrt te trenutno imam svoj webshop, a povremeno organiziram i ‘Pop up’ dućane. Obrt zasad dobro funkcionira, a nadam se da ću ubrzo i otvoriti stalni dućan u Splitu – dodaje.

Istraživajući njen obrt, naišli smo na jedan oblik tegle koji je svakako vrijedan spomena. Neobičan, jednostavan i svakako uočljiv komad ukrasa za kojeg kaže da se prodaje ‘kao lud’, a najčešće ga kupuju žene ženama ili momci svojim djevojkama.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

– Radi se o teglama sa ženskim grudima za koje sam isprva mislila da neće dobro proći na ovim prostorima, a na kraju sam dosad dobila samo pozitivne reakcije – otkrila je Kelly.

– Svakako se one najviše prodaju, stalno dobivam upite – dodaje.

I dok smo kratko progovarale o izgledu i koliko ono utječe na samopouzdanje žena i muškaraca, Australka nam je priznala kako joj se stvari u tom pogledu puno više sviđaju ovdje.

– Ljude ovdje nije toliko briga. U Australiji obavezno moraš otići na depilaciju prije plaže i sve mora biti savršeno, dok ovdje žene često nemaju gornje dijelove kupaćeg kostima, muškarci nose uske kupaće hlače… Nikome ništa ne smeta dok god se tako oblače na odgovarajućim mjestima, naravno – kaže.

Dolaskom ovdje znala je da će zarađivati manje nego što je to mogla u Londonu, no sada je svjesna i toga da joj manje novaca ovdje i treba.

– Svjesna sam činjenice da sam u Hrvatsku stigla u poziciji privilegirane osobe koja u startu ima više financijskih mogućnosti tako da ne želim kritizirati bilo koga tko ne može reći isto. Ipak, želim vjerovati da se s poznanstvima i otvorenom komunikacijom može zaista puno postići – kaže.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No jednu stvar nikako ne voli ovdje. Možda poučena prijašnjim iskustvom, Kelly izrazito zabrinjava način na koji se ljudi ovdje odnose prema životinjama.

– Trovanja su ovdje jako česta, a psi su nerijetko zavezani lancima cijelog svog života. To mi emotivno jako teško pada, a dosta bi se problema riješilo uvođenjem programa obvezne sterilizacije – objasnila je Kelly koja inače volontira u nekoliko udruga za životinje, a prije našeg razgovora čak je bila i u potrazi za mačkom lutalicom koju je slučajno vidjela da je udario automobil.

'Hrvati stalno prigovaraju'

– Smeta mi i što se ljudi ovdje stalno žale, ali rijetko se kada pokrenu i odluče to promijeniti. Primjerice, moja prijateljica je uspjela nagovoriti svaku općinu na Braču osim Milne da plate sterilizaciju mačaka i za to se zaista jako borila. Jednostavno mislim da Hrvati nisu svjesni koliko mogu učiniti – objasnila je.

Za razliku od spomenutog, Kelly je ostala oduševljena Torcidašima i kako su se ponašali prema njoj i njenim prijateljicama također strankinjama koje su odlučile otići pogledati utakmicu.

– Bile smo jedine žene tamo i mislile smo da ćemo ostalima ići na živce, no dogodilo se upravo suprotno. Vidjeli su kako se veselimo i reagiramo baš u pravim trenucima i to im se svidjelo, totalno su nas prihvatili – kazala je.

Ni susjed koji ne voli mačke kao niti ostali loši primjeri nisu je, a kaže da ni neće, otjerati odavde.

– Australija i Velika Britanija su jako okrenute kapitalizmu i takvom načinu življenja, tamo si ili radnik ili potrošač, nema trećeg. Ovdje vrijediš kao osoba i dijelom si nekakve zajednice. Tamo se sve vrti oko novaca i to je jedino što ljude zabrinjava. Ljudi ovdje znaju što je bitno u životu, poput prijatelja I obitelji. A da ne spominjemo more – još uvijek se nisam zasitila Jadrana, svaku priliku koju mogu iskoristim za kupanje – kazala je.

– Život mi se u potpunosti promijenio otkad sam došla ovdje, no jedna stvar je ostala ista: još uvijek mislim da sam dobro odabrala – zaključuje Kelly Parslow.

Pročitajte i ostale razgovore iz serijala 'Stranci u Hrvatskoj'