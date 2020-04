Anzulović: Ovo suđenje je ogromna pobjeda u slučaju smrti Siniše Palma

Općinski sud u Virovitici potvrdio je optužni prijedlog Općinskog državnog odvjetništva. Naime, novinarki Ivi Anzulović sudit će se za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Anzulović bi zbog teksta "Isusek? Bijo sam zloćest ove godine ali bi htjeo 17 miljona nazad. roKi" bi mogla završiti u zatvoru pet mjeseci zbog crnog humora, piše Virovitica.net.

Anzulović je posegnula za aktivizmom kako bi skrenula pozornost na činjenice da smrt mladog pročelnika Siniše Palma nije uopće istražena, a iz gradske blagajne nestalo je 17 milijuna kuna bez ikakvih posljedica za gradonačelnika Ivicu Kirina i ostale odgovorne osobe gradske uprave, a javnost o cijelom slučaju ne zna gotovo ništa.

- Presretna sam, presretna, oduševljeno je komentirala Anzulović rješenje Općinskog suda u Virovitici.

- Napokon sam na sudu, napokon, rekla je Anzulović te dodala kako je sretna zbog velike pobjede za slobodu govora.

- Ovo je, za mene, ogromna stvar i pojasnit ću vam - slučaj smrti Siniše Palma je bespovratno promijenio ovaj grad, a to vam objektivno kažem jer sam iz Zagreba doselila živjeti ovdje. Obožavam ovaj grad, ove ljude, i itekako osjećam koliko ih je ovaj slučaj potresao - dan, danas je to glavna tema u gradu među ljudima. Strašno ih sve boli što ne znaju kako je taj mladi čovjek umro uopće, to je njihov prijatelj iz školskih klupa, svi su ga poznavali i voljeli. Da se i dokaže da je baš Siniša sve napravio kako ga Kirin optužuje, da je prokockao sve - ove ljude u Virovitici zanima samo jedno; kako je taj dečko umro, gdje je bio od petka u 13 sati do ponedjeljka u 13 sati, kako je proveo svoje posljednje sate života, rekla je.

Dodala je i kako je ovo suđenje ogromna pobjeda u slučaju smrti Siniše Palma jer je dovela javnu riječ pred sud.

- Činim to upravo zbog ovih divnih ljudi kojima sam okružena u ovom opljačkanom gradu, a koji prvi imaju pravo na sve informacije. Stojim iza svega što sam istražila, tvrdim kako je Siniša Palm ubijen i spremna sam na zatvorsku kaznu u godinama. Bez ikakvih problema, rekla je Anzulović.

Naime, 03. lipnja 2019. godine uz obalu Drave pronađeno je tijelo Siniše Palma, a taj je dan upisan u sjećanje Virovitičana kao dan kada je gradonačelnik Ivica Kirin obavijestio sugrađane kako je iz gradske blagajne nestao višemilijunski iznos.

Naime, nakon pronalaska beživotnog tijela mladog pročelnika, njegov šef ga je javno optužio kao krivca za nestanak novca.

Njegovoj obitelji nikada nije izrazio sućut, a obdukcija tijela nije obavljena.

Nakon toga Ministarstvo financija podnijelo je izvješće o reviziji i ustvrdilo kako Palm nije samac u odgovornosti nestanka novca i da je neupitna odgovornost i krivnja gradonačelnika Ipak, Ivica Kirin nije podnio ostavku, a istrage smrti i nestanka novca nisu polučile nikakve rezultate niti pravne epiloge.

Anzulović će na sudu zastupati Boris Kozjak, a u narednim tjednima bi se trebalo znati i ime suca. Suđenje se očekuje po završetku karantene.

- Sustav koji štiti kriminal nije opcija i rušiti ga treba svim raspoloživim snagama. Ubojice i lopovi nisu opcija ni za slobodno šetanje ulicam, a kamo li obnašanje ikakve javne funkcije. Ili oni u zatvor ili ja, ne možemo zajedno nego samo razdvojeno zidinama živjeti, zaključila je Iva.