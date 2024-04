VIDEO Na internetu se sprdaju se s novim ruskim tenkovima: 'Tenk ruske Ninja kornjače'

Rusija je u svoje novo oružje uvrstila tenkove s većim oklopima kako bi se lakše obranila od ukrajniskih eksplozivnih napada dornova. Jedna video, koji je snimljen iz zraka, prikazuje ruski tenk oklopljen u napravi nalik kornjači kako se kreće poljem oko grada Krasnohorivke u Donjecku u proteklih nekoliko dana. Krasnohorivka je dugo bila na bojišnici u istočnoj Ukrajini , zapadno od regionalne prijestolnice pod kontrolom Rusije , grada Donjecka.

Čini se da video isječak prikazuje metalnu oplatu koja djelomično pokriva glavni top tenka. Snimka je brzo privukla pozornost na internetu, šaljivo nazvana "tenk kornjača" ili, još preciznije, "tenk ruske Ninja kornjače". Fotografije nove naprave izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su ljudi odgovorili objavljivanjem slika srednjovjekovne opsadne sprave i vizira na kacigi Dartha Vadera koji se skida, piše Newsweek.

