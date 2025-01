Ante Kotromanović osvojio najviši vrh Antarktike: 'Čestitamo na ovom respektabilnom uspjehu'

Hrvatsko planinarsko društvo Sveti Jure Zagvozd izvijestilo je kako je bivši ministar Ante Kotromanović, nakon šest dana arktičke hladnoće, skupa s Julian Bannisterom iz Kanade i Rui Silvom iz Portugala, uspio osvojiti najviši vrh Antarktike, Mt. Vinson.

"Mount Vinson je najviši vrh južnog kontinenta, s 4,892 metra nadmorske visine. Na Vinson se prvi put popeo 1966. godine američki tim predvođen Nicholasom Clinchom. Ekspedicija 2001. godine prva se popela istočnom rutom, a također je izvršila GPS mjerenja visine vrha. Od veljače 2010. 1.400 penjača pokušalo je doći do vrha planine Vinson. Mount Vinson je rangiran na 6. mjestu po topografskoj izolaciji. Čestitamo na ovom respektabilnom uspjehu u ime svi članova HPD-a Sv. Jure Zagvozd", poručilo je Hrvatsko planinarsko društvo Sveti Jure Zagvozd na Facebooku.

Godine 2021., Ante Kotromanović je za Večernji list opisao kako je priča o početku njegova penjanja počela 2014., zadnje godine mandata Vlade koju je vodio današnji predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. "Taj sam dan nešto ranije došao u kabinet, pred početak sjednice Vlade, a to je bilo nekoliko dana prije obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, da do detalja dogovorimo kako proslaviti godišnjicu i tko sve treba biti nazočan na svečanoj sjednici. Sjeo sam pokraj Zorana i u nekom trenutku počeli smo razgovarati o operaciji Oluja i Dinari te kako bi on volio popeti se na Dinaru i da ga upoznam s linijom fronte i načinom kako smo ratovali u tim uvjetima. Rekoh – nema problema. Nakon moga, a kasnije i njegova izlaska iz politike, dogovorili smo se napokon popeti na najviši vrh Dinare, Troglav, što smo početkom ljeta i učinili. To je bio moj okidač i shvatio sam da je adrenalin koji pruža penjanje sasvim dovoljan da zadovolji u meni onog nemirnog vraga koji mi ni prije nije davao mira, a danas me goni da se penjem sve teže smjerove i planine", naveo je tada, a više o njegovom iskustvu možete čitati OVDJE.

Iduće godine, 2022., Kotromanović je opisao i osvajanje Eigera (3970 m) koji nije najviši vrh u Europi, ali je jedan od najtežih na svijetu. "Prvi put otkada penjem imam taj osjećaj straha dobro poznat iz rata. Teško je opisati sve te neugodne situacije koje smo prošli. Penješ jako uski greben, a lijevo i desno stotine metara ambisa. U jednom trenutku pomislio sam što meni ovo treba i zašto riskiram. Ali to je bio samo jedan tren jer taj adrenalin u svakom smislu je ozbiljna vrsta ovisnosti", poručio je.

GALERIJA Provjerite svoje znanje: Ovo su jedni od najljepših europskih gradova, možete li ih prepoznati po jednoj fotografiji?