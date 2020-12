Anketom se odlučuje o kandidatu ljevice?

Iako i u SDP-u i u Možemo konstantno ističu da je ključni cilj na lokalnim izborima u Zagrebu “maknuti” vječnog gradonačelnika Milana Bandića, veliko je pitanje hoće li se te dvije opcije na kraju i uspjeti dogovoriti o zajedničkom izlasku na izbore. A bez toga “rušenje” Bandića postaje veliki rizik.

Dosad je bilo nekoliko krugova pregovora, naručena je i zajednička anketa koja bi trebala dati odgovore na to kakvi su točno odnosi snaga među opozicijskim strankama, kolike su im šanse za osvajanje vlasti budu li išli svi zajedno, a na koju bi podršku mogli računati budu li išli s dvije ili više lista. I dalje se od toga nisu pomaknulil

Bandićevi spavači

U međuvremenu je postalo jasno i da je SDP spreman odustati od ideje da njegov kandidat bude šef zagrebačke organizacije Gordan Maras koji zadnjih dana i otvoreno poziva na što skoriji dogovor s platformom Možemo. A u vrhu SDP-a komentiraju i da je dogovor s Možemo već i mogao biti postignut da se pita samo njih.

U međuvremenu se iz Možemo jasno ne izjašnjavaju po pitanju dogovora sa SDP-om, a prvi idući sastanak ujedinjene oporbe, čuje se, bit će tek kada stignu rezultati nove ankete. A očekuju ih tek nešto prije Božića.

– Gubi se vrijeme, a to nam samo šteti – kaže naš izvor iz SDP-a. A da je još uvijek najjačoj opozicijskoj stranci SDP-u baš jako stalo do dogovora s Možemo pokazuje i odluka koju je zagrebačka organizacija donijela prije otprilike tjedan dana, a prema kojoj na listi za Skupštinu od njihovih članova neće moći biti nitko tko je zaposlen ili u Holdingu ili u zagrebačkoj gradskoj upravi. Na taj način želi se stati na kraj mogućim prelascima u Klub Milana Bandića nakon izbora s čime je SDP prije imao problema, ali i zaustaviti komentare koji se čuju iz platforme Možemo da je u zagrebačkom SDP-u i dalje jako puno Bandićevih spavača. A što i nije daleko od istine.

Gdje točno zapinje na relaciji SDP – Možemo ne zna se. Ono što se zna jest da SDP osim brzog dogovora traži da se na izbore, u slučaju dogovora s Možemo, ide s jednom zajedničkom listom za Skupštinu što je jasno s obzirom na to da u slučaju dvije liste ona koja ima kandidata za gradonačelnika, a u ovom bi to slučaju bila platforma Možemo, može računati i na bolji rezultat.

Ne žele HNS i HSLS

Kao kamen spoticanja spominje se i to da SDP-u smeta što u pregovorima sudjeluje sva oporba. Naime, dio zagrebačkog SDP-a smatra da bi se ključni dogovor trebao postići prvo između SDP-a i Možemo i eventualno Nove ljevice, a tek potom da bi u priču trebalo uključiti i druge, poput Glasa i nezavisnih zastupnika, ali da za HNS i HSLS koji također sudjeluju u pregovorima kao dio oporbe ne bi trebalo biti mjesta.

– Zašto mi uopće pregovaramo s HNS-om i HSLS-om koji na nacionalnoj razini surađuju s HDZ-om? Oni u toj priči nemaju što tražiti – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.

U međuvremenu su se pojavile i priče da SDP inzistira prije dogovora za Zagreb da Možemo javno kaže da neće podržati kandidatkinju Radničke fronte za gradonačelnicu Rijeke Katarinu Peović. No u vrhu SDP-a i to odbacuju kao uvjet i kažu da takvo to nisu tražili i neće tražiti od Možemo.

– Ovi su izbori puno važniji od toga. To su izbori na kojima treba srušiti Bandića i kandidate poput Ivana Čehoka u Varaždinu i druge koji su zauzeli javne dužnosti radi vlastite koristi – kaže izvor iz vrha SDP-a.