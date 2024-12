ANKETA Tko vam je bio najbolji u debati predsjedničkih kandidata

Svih osam predsjedničkih kandidata tijekom sučeljavanja na HRT-u uglavnom su se složili da treba zaštititi prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i pomoći toj državi da postane članica EU, no jedinstveni nisu bili oko toga treba li blokirati Srbiji ulazak u EU dok se ne riješe određena pitanja. Miro Bulj (Most) i Branka Lozo (DOMiNO) su za blokadu Srbije dok se ne riješi pitanje nestalih i pitanje ratne odštete.

Kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin se složila da je pitanje nestalih ključno istaknuvši kako je interes Hrvatske da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. Kandidat HDZ-a i partnera vladajuće većine Dragan Primorac kao uvjete postavlja otvaranje arhiva JNA i podatke o vukovarskoj bolnici, pri čemu je spočitnuo aktualnom predsjedniku i kandidatu SDP-a i partnera Zoranu Milanoviću sastanke s Miloradom Dodikom.

Društvene mreže pune su reakcija na sučeljavanje predsjedničkih kandidata na HRT-u gdje su debatirali svi kandidati. Na Redditu se brzo stvorilo stotine komentara građana, na platformi X kreirali su se memeovi još za vrijeme trajanja sučeljavanja. Debata se pratila i komentirala kao da se gledao Eurosong. Glasujte u našoj anketi tko je zaslužio najbolju ocjenu.

"Vaše društvo je Dodik, moje stariji i mlađi Bush, Clinton, premijer Indije..", kazao je. Vi se slikate s manijakalnim ubojicama, to su Vaši prijatelji, uzvratio je Milanović. Nezavisni Tomislav Jonjić se protivi ulasku Srbije u EU dok se ne ispriča za velikosrpsku agresiju, a Niko Tokić Kartelo (nezavisni) kazao je da je protiv bilo kakvih blokada već za razgovore. Milanović je, pak, poručio da se Srbija samo mora odlučiti i odrediti te da se rješenje može naći ako će surađivati istaknuvši važnost dijaloga sa Srbijom. "S glinskim huškačem nema pregovora", naglasila je nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić misleći na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Tijekom sučeljavanja, uz ostalo, Tokić Kartelo spočitnuo je ostalim kandidatima da su bezidejni i da nitko od njih ne nudi konkretna rješenja, a da je jedan od kandidata zaglavio u prošlosti. "Trebali ste se prijaviti za 'Ljubav na selu' ili za 'Farmu'", poručio im je. Kandidati su se uglavnom složili da treba zaštititi prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i pomoći toj državi da postane članica EU. "Imamo ustavnu zakonsku i moralnu obvezu prema Hrvatima u BiH", kaže Jonjić. "Omogućit ćemo Hrvatima u BiH da idu prema EU", istaknuo je Primorac, a i ostali su uputili slične poruke.

Kandidati desnog spektra raduju se povratku Donalda Trumpu u Bijelu kuću. "S Trumpom se slažem u stavu da vojska treba na granice, da se treba boriti protiv rodne ideologije i vraćati tradicionalnim vrijednostima. Za mene je ključno zadržati suverenu Hrvatsku unutar EU", kazao je Bulj, a istog razmišljanja je i Jonjić koji poručuje da je "Trumpov dolazak ohrabrenje svima nama koji smo zagovornici tradicionalnih vrijednosti". Lozo, kojoj je drago što je ponovno izabran za predsjednika, polaže velike nade u njegovo obećanje da će završiti rat u Ukrajini, a Kekin smatra da bi EU trebala iskoristiti ovu priliku kao poticaj da se konsolidira, a da "Hrvatska treba konačno izaći iz bešćutne pozicije u koju nas je doveo HDZ i progovoriti o patnjama Palestine i priznati Palestinu".

"Nije on nikakav tradicionalni kršćanin, on je jedan igrač. Podržavam njegov stav o Ukrajini, no Trump odobrava i potiče užas u Palestini, protiv toga sam", kazao je Milanović. Primorac Ameriku želi kao strateškog partnera, Tokić Kartelo poručuje da se vara svatko onaj tko misli da će Trump učiniti nekakav ustupak Hrvatskoj, a Selak Raspudić da je još puno prostora za napredak u odnosima sa SAD-om.

Kandidati završno pozvali birače da glasaju baš za njih

Završno su još jednom pozvali građane da glasaju baš za njih. "Izađite na izbore i zaokružite promjene, ja ću biti taj koji ću promjenu donijeti, učinit ću Hrvatsku bogatijom nego ikada, jedini ja to znam", poručio je Tokić Kartelo. I Selak Raspudić naglašava kako je ta promjena upravo ona. "Jedina sam osoba koja u drugom krugu može pobijediti Milanovića i omogućiti da Hrvatska konačno politički prodiše. Želim da se svi stručni i nezavisni ljudi politički angažiraju i da ovo bude početak pozitivnih promjena", kazala je.

Hrvatska treba čovjeka koji će ujediniti sve građane, iseljenu Hrvatsku, čovjeka budućnosti koji će našu domovinu povesti prema Zapadu, koji će zaustaviti iseljavanje mladih, koji je pošten i svojim je djelima ostvario rezultate, rekao je Primorac. "Imam čisto srce i čiste ruke, godinama se bavim ovim poslom, pozivom, živim za njega, birali ste me, nadam se da ćete opet, jamstvo sam kontrole hobotnice, korupcijske hidre na čelu s Andrejem Plenkovićem. Dajte mi još taj bokun vjere i srca i još pet godina", pozvao je birače Milanović.

Želju vraćanja Hrvatske Hrvatima i jačanje hrvatskog suvereniteta izrazila je Lozo. "Sa mnom na čelu države, imat ćete predsjednicu s kojom ćete se ponositi", dodala je. Kekin je poručila da unatoč zastrašivanjima neće šutjeti. "Afera Beroš-Petrač razotkrila je spregu mafije i vlasti u zdravstvu, ali nije ona samo tamo, a koliko se trude da ostane skrivena, razotkrila je silina laži i dupli pasevi između HDZ-ovaca i pripadnika podzemlja. Ne mogu me ušutkati, bit ću vaš neustrašiv glas", naglasila je.

Od 90-ih godina do danas Hrvatskom upravljaju potomci jugoslavenskih komunista, ustvrdio je Jonjić i pozvao birače da izađu na izbore i pokažu da je promjena moguća. "Ima nade, moramo učiniti sve da osiguramo sigurnost, učiniti sve da se borimo protiv onih koji su uništili naše snove iz Domovinskog rata, izađite na izbore i glasajte za jednog od nas", zaključio je.