ANKETA Mislite li da bi vojni mimohod trebao biti na Dan pobjede ili Dan državnosti?

Predsjednik Zoran Milanović jučer je predložio da bi se povodom 30. godišnjice operacije Oluja u Zagrebu trebao održati svečani vojni mimohod. - Dužni smo to svim hrvatskim braniteljima koji su branili i oslobađali Hrvatsku i zbog kojih obljetnicu 'Oluje' 5. kolovoza svake godine i slavimo kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Nema državnog blagdana koji se može snažnije, emotivnije i istinitije povezati uz pobjedu i slavu Hrvatske vojske nego što je to 5. kolovoza - priopćio je Milanović, no nije dugo trebalo za reakciju iz Vlade. Ovaj Milanovićev prijedlog očito bi mogao dovesti do novog sukoba između premijera i predsjednika.

Jutarnji list pisao je kako u Vladi planiraju da se vojni mimohod održi u Zagrebu 30. svibnja, odnosno za Dan državnosti. Prema neslužbenim informacijama, u Glavnom stožeru Oružanih snaga se već mjesec dana radi na pripremama za mimohod s planiranim datumom 30. svibnja i zasad je napravljen radni nacrt mimohoda. Na razini Vlade donesena je definitivna odluka da mimohod bude u Zagrebu, a uskoro će biti biti osnovan i Vladin Odbor za organizaciju obilježavanja 30 godina Oluje, u koji će bi uključen i predstavnik Ureda predsjednika.

Trebao bi to biti 4. vojni mimohod u novijoj povijesti Hrvatske. Prva dva održana su na Dan državnosti 30. svibnja 1995. i 1997. godine, a treći je održan 4. kolovoza 2015. godine. Što vi mislite, kada se treba održati vojni mimohod, na Dan državnosti ili Dan pobjede?