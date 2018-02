Plenković ostavlja dojam čovjeka svezanih ruku. Mora otići!

Zbog Agrokora treba otići cijela Vlada, ne samo izvanredni povjerenik Ante Ramljak, slaže se oporba među kojom se javila inicijativa o traženju opoziva Vlade. Međusobno, međutim, još nisu razgovarali pa ako žele rušiti Vladu u Saboru moraju uobličiti konkretan prijedlog i skupiti najmanje 31 potpis da ga upute u proceduru.

'Pozivam Plenkovića da dođe napokon u Sabor i objasni nam neke stvari'

Dosadašnji pokušaji opoziva ministra Zdravka Marića i Nade Murganić nisu uspjeli, teško da i ovaj može uspjeti, no pokušaj opoziva u Saboru jedini je alat koji oporba ima u rukama. Treba skupiti potpise Prvi je ideju o opozivu najavio Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida koji je pozvao premijera da zbog širenja političke korupcije i nestabilnosti u zemlji podnese neopozivu ostavku.

– Pozivam Plenkovića da dođe napokon u Sabor i objasni nam neke stvari, a Živi zid pokrenut će inicijativu za opoziv Vlade ili će je podržati ako je netko drugi pokrene – najavio je Sinčić, a nakon premijerove presice je dodao:

- Premijer Plenković minimalno bi trebao iz Vlade maknuti Martinu Dalić iako smo stava da bi cijela bi vlada trebala dati ostavku", rekao je Sinčić Hini, dodajući kako je Texo Management kap je koja je prelila čašu.

Pozdravljajući Ramljakovu ostavku, čelnik Živog zida je poručio kako on ne samo da je trebao otići, nego "pod ovim okolnostima nije ni trebao biti imenovan povjerenikom". - Ramljak je dao ostavku jer je proces nagodbe teško postići, a to zna i sam premijer Plenković", rekao je Sinčić. Uvjeren je kako će premijer Plenković Ramljaku, koji do izbora nove uprave nastavlja raditi svoj dosadašnji posao, teško pronaći zamjenu.

Petrov: Glasovat ćemo protiv ove folklor-vlade

Čelnik Mosta Božo Petrov slaže se da cijela Vlada mora otići.

– U svako doba glasovat ćemo protiv ove folklor-vlade. Naš stav i o Vladi i o ministrima zna se odavno. Kolege iz Živog zida nisu s nama kontaktirali, a ako se želi izvesti ozbiljan opoziv onda bi se trebalo koordinirati unutar oporbe jer je za opoziv potrebno 76 ruku, a za pokretanje opoziva 31 potpis – kazao je Petrov, koji se nada da to nije samo neozbiljna najava Živog zida jer bi to moglo samo učvrstiti ovu kupljenu većinu.

– Živi zid može srušiti Vladu ako zastupnici koji su ušli s njegove liste prestanu podržavati Vladu i glasuju za opoziv. Vlada opstaje upravo zahvaljujući zastupnicima Živog zida koji je podržavaju – poručuje Petrov.

Grmoja najavljuje pokretanje opoziva Vlade ili nekih članova

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je nakon konferencije za novinare premijera Andreja Plenkovića kako ima dojam da se premijer "od cijelog slučaja htio oprati" no i dodao da će Most provesti "konkretne poteze s kolegama iz oporbe i odlučiti o pokretanju opoziva Vlade ili nekih članova Vlade".

"Dojam je da se premijer Plenković od cijelog slučaja htio oprati. Nije htio jasno stati u zaštitu ministrice Dalić. Ostavlja dojam čovjeka svezanih ruku, koji ne zna što napraviti i nema rješenje. Zato nam je i rekao u jednom trenutku da nam se obraća kao predsjednik vlade, ali i kao čovjek, htio je apostrofirati koliko je sve izvan njegove moći", izjavio je Grmoja Hini.

Uvjeren je i kako se premijer nema hrabrosti nositi s ovim slučajem jer "o njemu ne ovisi samo gospodarski sustav, već , što je posve očito, Plenkovićeva pozicija".

"On je svjestan, zna koji ulog je u pitanju. Spominjanje putovanja po svijetu sada ostaje samo njegova tlapnja za onim što je planirao. A iznimno je važno naglasiti da odlazak Ramljaka s novcem u džepu, bez istrage svega što ostavlja za sobom, nije rješenje nego tek početak problema", naglasio je politički tajnik Mosta.

Što se tiče rekonstrukcije vlade, poručuje Grmoja, "nećemo spekulirati već ćemo provesti konkretne poteze s kolegama iz oporbe i odlučiti o pokretanju opoziva Vlade ili nekih članova Vlade".

Bernardić: Najbolje je da Plenković odstupi

U glavnoj oporbenoj stranci, SDP-u cijeli su dan čekali da se obrati premijer Plenković da bi u 20,30 sati sazvali izvanrednu tiskovnu konferenciju. Na njoj je šef SDP-a Davor Bernardić poručio kako bi idući logičan potez za Plenkovića bio da se zahvali na suradnji Martini Dalić koja je, kazao je, glavni i odgovorni krivac za sve što se događa u Agrokoru.

- Činjenica da Plenković čuva Dalić, jasno je da je i on duboko upleten. Obzirom da nisu u stanju riješiti gorući problem, a to je Agrokor, najbolje je da Plenković odstupi - rekao je Bernardić. Dodao je i kako je SDP vrlo jasno po pitanju povjerenja Vladi rekao svoj stav. - Za nas se situacija nije promijenila u odnosu na protekla tri mjeseca, kad smo tražili opoziv Vlade. Tada sam upozoravao da se događa legalna pljačka u Agrokoru. Danas, 15 dana šutnje, nije hitno i nismo znali, ma dajte molim vas - kazao je Bernardić.

Dodao je kako bi sljedeći logičan potez za Plenkovića bio da se zahvali na suradnji Martini Dalić koja je glavni i odgovorni krivac za sve što se događa u Agrokoru, a s obzirom da je premijer rekao kako je sam pisao Lex Agrokor, jasno je da i on mora otići, no on to neće učiniti, jer štiti kriminal u Agrokoru. - Martina Dalić je znala sve o savjetničkim honorarima, a ako nije znala, znači da je nekompetentna. Ramljak je samo njezina produžena ruka. U oba slučaja, ona mora otići - izjavio je šef SDP-a.

Bernardić je rekao kako premijer danas nije htio ni odgovoriti na pitanje je li točno da su ga svi potencijalni kandidati odbili. - Naravno da su ga svi odbili. On više uopće ne može sakriti istinu kao ni osobnu nesposobnost i nesposobnost cijele Vlade - kazao je Bernardić.

- HDZ je u ovom slučaju još jednom dokazao kako nikada ništa ne može učiniti, a da to bude transparentno i pošteno. Ključna poruka je da Plenković mora otići jer nije u stanju riješiti ovaj gorući problem i naći novog povjerenika - zaključio je Bernardić

GLAS: Vladajućima treba poslati poruku

U GLAS-u su također spremni podržati inicijativu za opoziv Vlade. – Dođe li do takvog zahtjeva, apsolutno ćemo ga podržati, ali takav zahtjev mora imati smisla. Premijer je vezao svoju političku budućnost uz Agrokor i zbog toga se može očekivati da će netko nešto po tom pitanju poduzeti. Mi nemamo 76 ruku, mi smo oporba, ali vladajućima treba poslati poruku – kaže Mrak-Taritaš.

