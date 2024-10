Večernjakova dopisnica iz Beča: Austrijanci se boje, ozbiljni su, ovo se u povijesti nije dogodilo

Desno orijentirana Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) pobijedila je na izborima za austrijski parlament, a drugoplasirana Narodnjačka stranka Austrije (ÖVP), koja je zajedno sa Zelenima na vlasti posljednje četiri godine, pretrpjela je veliki gubitak glasova u usporedbi s posljednjim izborima i s 26,3 posto osvojila 11,1 posto manje nego prije četiri godine.

FPÖ je s 28,8 posto glasova, prema nepotpunim rezultatima nakon prebrojanih 97 posto glasova, prvi put osvojio najviše glasova na izborima za Nacionalno vijeće (Nationalrat). Na treće je mjesto pala Socijaldemokratska stranka Austrije (SPÖ) s 21,1 posto glasova. Na četvrtom mjestu nalazi se liberalna stranka Neos s 9,2 posto, a na petom stranka Zeleni s 8,3 posto.

Izborne rezultate komentirala je Večernjakova dopisnica iz Beča Snježana Herek.

– Nedjeljni izbori za austrijski parlament završili su neviđenim političkim potresom. Krajnje desna slobodarska stranka kontroverznog populista Herberta Kickla osvojila je oko 29 posto glasova, prvo mjesto i na drugo mjesto potisnula vladajuću Narodnu stranku austrijskog kancelara Karla Nehammera. To je najlošiji izborni rezultat ove stranke u poslijeratnoj povijesti. Dakle, debakl. Ali ništa bolje nije prošla ni Socijaldemokratska stranka koja je prvi put u svojoj izbornoj povijesti završila na trećem mjestu s nešto više od 20 posto glasova birača. Sada je na redu austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen koji mora dati nekome mandat za sastav nove vlade. Veliki je problem u tome što su se sve parlamentarne stranke izjasnile i prije i nakon izbora da neće koalirati s krajnjom desnicom od Kickla. Prema tome, predsjednik Republike također je u nezavidnoj situaciji. Međutim, on je već navečer, nakon objave rezultata u nedjelju, rekao jasno i glasno da ne namjerava dati mandat za sastav vlade stranci koja je duboko antieuropska ili koja podržava Rusiju u borbi protiv Ukrajine i da se moraju također poštovati svi temelji liberalne demokracije. To je odmah i u medijima i među ljudima komentirano da predsjednik neće dati mandat prvoplasiranoj Slobodarskoj stranci jer sam Kickl je rekao da mu je uzor Viktor Orban, mađarski premijer. Da je protiv sankcija Rusiji, da je za to da se ukine pomoć Ukrajini koju Austrija pruža i tako dalje. Prema tome, po svemu izrečenom, već se na neki način sam diskvalificirao – kaže Herek te nastavlja:

– Što će dalje biti? Danas je održana rasprava u kojoj je jasno istaknuto da, ako Narodna stranka bude koalirala sa socijaldemokratima, to više neće biti velika koalicija i neće moći proći jer bi imala tek jedan mandat više od potrebne većine u Nacionalnom vijeću parlamenta, gdje je za većinu potrebno prikupiti 92 mandata od ukupno 183 zastupnika. Prema tome, i gubitnici će morati u pomoć pozvati jednu manju stranku. To će u ovom slučaju vjerojatno biti liberali Neosa koji su dobili nešto više od devet posto glasova. I Austrija je onda, da tako kažem, pred jednom tročlanom koalicijom sličnom onoj po uzoru na Njemačku. Ovdje se ljudi na neki način boje. Ozbiljni su, ne znaju što će se dalje događati jer ovakva situacija u Austriji još se nikada nije dogodila da povijesnu pobjedu odnese krajnja desnica – zaključuje Herek.

– Naravno da je to veliki trijumf Kickla. Međutim, mogla bi mu to biti i Pirova pobjeda s obzirom na to da ne želi nitko s njime koalirati, iako je on već pozvao sve stranke i rekao da dobro razmisle o onome što su rekli da neće s njime koalirati. Ovdje je sada na potezu predsjednik. On će sa svim strankama održati prvo razgovore da vide što predlažu, kakvi su im programi za budućnost Austrije, a onda će se oglasiti. Kao što se ovdje naveliko govori, najvjerojatnije će povjeriti mandat ili bi najvjerojatnije mogao povjeriti mandat sadašnjem kancelaru, narodnjaku Karlu Nehammeru, odnosno njegovoj Narodnoj stranci. Prema tome, mnogo uzbuđenja čeka ovdje Austrijance kojima je najavljeno da bi im vlada mogla biti formirana negdje oko Božića.