Analitičari: Turudić šteti HDZ-u, ljevica bi se sada trebala ujediniti

Kao što se i očekivalo, parlamentarna većina podržati će izbor Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika. Potvrdio je to jučer premijer nakon sastanka vladajućih, a na koji je pozvan i kandidat glavnog državnog odvjetnika koji im je tom prilikom odgovarao i na sva njihova pitanja.

– Sve se napravilo u transparentnoj proceduri, stav parlamentarne većine je jasan, odluka je jasna, nema zamjerke u proceduri izbora, procijenili smo da je najbolji kandidat i iza toga stojimo – kazao je Plenković te dodao kako "ovakav koncertirani usklađeni napor više aktera institucija u Hrvatskoj, javno i tajno, dosad nije viđen" te kako bi netko mogao reći da se "proces izbora glavnog državnog odvjetnika pretvorio u svojevrsni politički udar na Vladu".

Rimac lobirala za Turudića

Osvrnuo se i na najnovije poruke iz mobitela Josipe Rimac koje su jučer procurile kazavši kako nemaju "nikakvu relevantnost". Inače, Jutarnji list jučer je objavio prepisku iz 2015. godine između Rimac koja je tada bila predsjednica izborne kampanje HDZ-a i tadašnjeg glavnog tajnika HDZ-a Milijana Brkića iz kojih se vidi da je Rimac lobirala za ponovni izbor Turudića za predsjednika Županijskog suda.

Objavljene su i poruke iz kojih je jasno da se Zoran Mamić, brat Zdravka Mamića nalazio s Rimac i tražio objašnjenje zašto Turudić nije postao šef suda. To je zanimljivo, s obzirom na saznanja koja je u subotu podijelio predsjednik države, a prema kojima se Turudić 2015. godine nalazio sa Zdravkom Mamićem dok je bio pod istragom. Za Plenkovića to ništa nije sporno i poruke su tempirane jedino da bi se diskreditirao njihov kandidat.

– Budući da imamo iskustva s krizama, svatko tko nas poznaje mogao je predvidjeti kakva će biti naša reakcija. Politički snažna. Nećemo dopustiti da sitni, uski krug privilegiranih ljudi plasira te poruke i da ćemo reći 'jao to je strašno'. Ne, strašno je što su te poruke izašle. Koji je interes javnosti tu – kazao je, dodajući da je cilj poruka bio difamirati kandidata.

Neki od Plenkovićevih partnera s kojima smo jučer razgovarali kažu da nitko nije od njih pretjerano zadovoljan Turudićem kao kandidatom te da im je "pretjerano granatiranje" koje se proteklih dana dogodio sa sms-ovima bilo samo dodatni argument da ga podrže.

– Šokirao nas je toliki uloženi napor da se Turudića spriječi da postane glavni državni odvjetnik. Kada smo vidjeli na koji se to način radi iz samog centra DORH-ove moći i da mnoge stvari nisu uopće bazirane na zakonu... Sve to nas je uvjerilo da glasamo za Turudića – kaže jedan HDZ-ov koalicijski partner.

Kaže i da su svi partneri rekli premijeru kako će sada svi odluku o Turudiću gledati "pod povećalom" i pratiti što radi kao glavni državni odvjetnik, a otkrio je i da im je sam Turudić kazao kako ne misli kada dođe na funkciju "ići u osvetničke pohode ni prema kome".

U studiju Večernjeg lista gostovali su politički analitičari Ankica Mamić i Dragan Bagić i komentirali izbor Turudića za glavnog održavnog odvjetnika, ali i činjenicu da je premijer odlučio ignorirati sva sazanja o Turudiću proteklih dana i da čvrsto stoji iza kontroverznog izbora.

– Vladajuća će većina u Hrvatskoj odabrati onoga tko mu odgovara na mjesto glavnog državnog odvjetnika, po tome nije Hrvatska jedina, tako svi rade. Svaka parlamentarna većina bira čovjeka koji mu odgovara, a u ovom je slučaju to Ivan Turudić, odnosno 'naš dečko'. SDP-ova je Vlada, podsjetimo, svoj izbor glavnog državnog odvjetnika odradila bez kandidiranja i javnog natječaja. Samo su ga imenovali. Dakle, ovo je isključivo politička odluka – kazala je Mamić.

S druge strane, Bagić smatra da Vlada ustraje na Turudiću jer je političko promišljanje Vlade da su odnosi unutar DORH-a u potpunom kaosu.

– Jesu li u pitanju politički ili neki drugi sukobi, mi to ne znamo, ali premijer to zna. Dakle, ozbiljne se stvari događaju u pozadini, Plenković to zna i dovodi Turuduća koji je fajter, sa egom, stavom, mijenja lex AP da samo ljudi iz DORH-a mogu kazneno odgovarati za curenje informacija. Dakle, Turudić je stvorio uvjete da se to dovede u neki red, a preduvjete za to je njegovim odabirom stvorio Plenković. Ovdje je u igri ozbiljna ustavno-pravna razina koju premijer zna, a mi ne znamo i koju niti opozicija jasno ne vidi i ne razumije – smatra Bagić.

Oboje su uvjereni kako će imenovanje Turudića, odnosno sve što sada "curi van" zbog njegovog imenovanja više štetiti HDZ-u nego što će im donijeti koristi.

Zaredale krupne stvari

– HDZ ima stabilno biračko tijelo koje ga ne napušta bez obzira na težinu afera koje HDZ gotovo na mjesečnoj bazi 'nudi' oporbi. Pitanje je koliko će oporba te afere kapitalizirati tako da ojača svoj rejting, da dobije veću potporu glasača, a to se do sada nije dogodilo, nisu te afere iskoristili na najbolji mogući način. Dakle, ovakve afere HDZ-u mogu više štetiti u nekim njihovim unutarstranačkim previranjima, jer mi ne znamo koji se pregovori događaju, koji lobiji imaju interes da se šteti jednoj frakciji HDZ-a jer nema dovoljno informacija – smatra Mamić koja također naglašava da je HDZ svoju odluku o Turudiću donio kada je bio uvjeren u svoju pobjedu na izborima. No onda su im se zaredale krupne stvari, poput Lex AP-a gdje su morali, kaže, popustiti u zadnji čas, pa pritisak oko plaća u javnim službama, sada i afera Turudić.

– Nisu htjeli ponovno politički kapitulirati, pokazivati slabost prema van i prema unutra, pa su ostali uz Turudića – smatra Mamić. Bagić pak u imenovanju Turudića i svemu što se oko tog kadroviranja događa vidi priliku u opoziciji koja bi ovo sve skupa sada mogla iskoristiti za ujedinjenje i stvaranje situacije izvanrednog stanja. Misli da ovo može biti i prilika da Možemo razmotri i promijeni svoju odluku o samostalnom izlasku na izbore i da se ipak odluči na savez sa SDP-om jer sada ima za to dobar argument.

