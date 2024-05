Glume smrt, krv im ide iz usta, mažu se izmetom: Vrsta zmije koje ima i u RH spremna je na sve da se spasi

Zmije su prave zvijezde prirode! Umjesto da bježe od grabežljivaca, neke zmije koriste nevjerojatne trikove kako bi ih zavarale. Istraživači su otkrili da zmije koje pripadaju vrsti ribarica osim što glume smrt, puštaju krv da curi iz usta kako bi opstale u divljini, piše CNN.

Istraživači su otkrili da zmije koje koriste ekstra dramatične učinke provode manje vremena u opasnosti. No, zašto to rade? Istraživači vjeruju da je to reakcija na stres, ali točan razlog još nije potpuno jasan.

“Postoje proturječne teorije o podrijetlu simuliranja smrti”, rekao je CNN-u putem e-maila Vukašin Bjelica, znanstveni suradnik na Sveučilištu u Beogradu u Srbiji i jedan od autora studije. “Neki kažu da je to svjestan odgovor, dok su drugi nepokolebljivi da nije. Jedna je teorija da je to 'najprimitivniji' obrambeni odgovor, sličan smrzavanju u situaciji visokog stresa,” rekao je.

Ležanje nepomično i izlaganje ranjivih dijelova tijela predatoru je riskantno, pa su istraživači sa Sveučilišta u Beogradu pretpostavili da što je predstava dramatičnija, zmije će manje vremena morati provesti u opasnosti.

Kako bi to testirali, istraživači su otputovali u Golem Grad, otok u jezeru u Sjevernoj Makedoniji, gdje su zmije uobičajene. Tamo su zgrabili 263 neotrovne zmije i uštinuli ih prstima kako bi simulirali radnje grabežljivca, prije nego što su pustili svaku zmiju i tempirali njezino daljnje ponašanje dok je glumila smrt.

Primijetili su da su se neke zmije pretvarale da su mrtve ostavljajući usta širom otvorena, neke su se namazale vlastitim izmetom, a drugima je curila krv iz usta. Studija je pokazala da je 28 zmija koje su krvarile iz usta provelo dvije sekunde manje glumeći smrt, iako su i neke zmije koje nisu bile toliko teatralne provele kraće vrijeme glumeći da su mrtve, možda zbog drugih čimbenika poput temperature, spol ili veličina.

Ova studija daje uvid u fascinantne načine na koje divlje životinje preživljavaju u prirodi. Ali to je samo početak - buduća istraživanja trebala bi otkriti više o ovim taktikama preživljavanja i kako se primjenjuju na različite vrste i okoliša.

Podsjećamo, ribarice su vrsta zmija koja obitava i u Hrvatskoj. Mnogi je se plaše jer im sliči riđovki, najviše zbog uzorka pravilnih tamnih pjega na leđima te zašiljene glave. Ribarica obično naraste oko 80 cm, nekad i više od metra. Životnim je stilom slična srodnoj bjelouški, jedino ribarica redovito roni, piše portal Priroda Hrvatske.

