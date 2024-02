Hoće li Tudurić Plenkovića stajati izbore? 'U igri je ozbiljna ustavno-pravna razina koju premijer zna'

U emisiji Večernjeg TV-a o aktualnoj temi hoće li Ivan Turudić premijera Andreja Plenkovića stajati izbore, s novinarkom Petrom Maretić Žonja razgovarali su stručnjaci za odnose s javnosti prof. Dragan Bagić i Ankica Mamić.

– Vladajuća će većina u Hrvatskoj odabrati onoga tko mu odgovara na mjesto glavnog državnog odvjetnik, po tome nije Hrvatska jedina, tako svi rade. Svaka parlamentarna većina bira čovjeka koji mu odgovara, a u ovom je slučaju to Ivan Turudić, odnosno 'naš dečko'. SDP-ova je Vlada, podsjetimo, svoj izbor glavnog državnog odvjetnika odradila bez kandidiranja i javnog natječaja. Samo su ga imenovali. Dakle, ovo je isključivo politička odluka. Kada pogledate protukandidate Ivanu Turudiću, činjenica je da je on najrelevantniji kandidat i potpuno je nebitno sve što je, putem ovih SMS poruka iscurilo, jer to nije važno za postupak odabira glavnog državnog odvjetnika. Možemo pričati o interesu javnosti, ali to koliko se zapravo naši vladajući i oporba zanimaju za interese građana – to je drugo pitanje i odgovor i ne ide u prilog građanima. Istina je i to, da je čak 300.000 poruka spremljeno u mobitelu bivše gospođe Rimac, a mi smo ih do sada vidjeli manje od tisuću pa se postavlja pitanje jesu li statistički gledano, te poruke relevantne – kazala je Ankica Mamić.

Dragan Bagić također smatra da vladajući imaju taj konfer da odaberu osobu koja im odgovara, ali i da bi se, smatra, trebali voditi profesionalnim karakteristikama osobe koju biraju.

– Dobra bi demokratska praksa bila da vladajući provedu određeni test izdrživosti kandidata kojeg izabiru, jer to bi bilo u interesu stabilnosti institucije. Naime, ukoliko odabrana osoba ne prolazi test stabilnosti, odnosno oporba ga toliko ne želi da će, u slučaju da oporba dođe na vlast napraviti sve, mijenjati i zakon, da tu osobu sruše, što bi se Turudiću u tom slučaju moglo dogoditi i to nije dobro niti za instituciju. Činjenica je da Ivan Turudić sada ne bi mogao izdržati taj test izdržljivosti da druga opcija dobije izbore – smatra D. Bagić. Test izdržljivosti važan je, po njemu, i za guvernera HNB-a, te ravnatelja HRT-a.

No, Ankica Mamić kaže da su državne institucije, poput JANAF-a, imale vodeće ljude koji su bili prikladni svima, ali nisu bili baš dobri za tvrtke koje su vodili.

POVEZANI ČLANCI:

- Najveći je problem što smo u 30 godina premalo učinili za izgradnju reputacije demokratskih institucija. Jedino gdje se to uspjelo je Ustavni sud gdje se trojica ustavnih sudaca biraju iz redova struke, bez ikakvih političkih pitanja i imaju zadržavaju autoritet svojoj stručnosti – kazala je A. Mamić.

Sugovornici su komentirali i stav premijera koji napade na Turudića brani; sms poruke naziva pravosudnim voajerizmom iako su one dio spisa istražitelja, a laganje Turudića o odnosu sa bivšom Rimac opisuje kao reducirani izričaj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Teza stoji koju je Plenković rekao o sms-ovima, jer mi ne znamo tko to pušta, on kao sugerira da to dolazi iz DORH-a, da je u tijeku borba unutar DORH-a. Ako uzmemo Lex AP i kako je ublažen u zadnji čas; izuzetni su novinari i obrana koja može puštati što hoće zbog javnog interesa, a ta se kaznena odluka sada ostala samo na DORH-u, dakle jedino DORH može biti kazneno gonjen ukoliko nešto od informacija iscuri od njih, ima razloga misliti da se događaju neki obračuni unutar DORH-a. Zanimljivost ove afere je da je Turudić, od svih kandidata za glavnog državnog odvjetnika, jedini izvan tog sustava – kaže Mamić.

Prof. Bagić dodaje da je političko promišljanje Vlade da su odnosi unutar DORH-a u potpunom kaosu; jesu li u pitanju politički ili neki drugi sukobi, mi to ne znamo, ali premijer to zna. Dakle, ozbiljne se stvari događaju u pozadini, Plenković to zna i dovodi Turudića koji je fajter, sa egom, stavom, koji mijenja Lex AP da samo ljudi iz DORH-a mogu kazneno odgovarati za curenje informacija. Dakle, Turudić je stvorio uvjete da se to dovede u neki red, a preduvjete za to je njegovim odabirom stvorio Plenković. Dakle, ovdje je u igri ozbiljna ustavno-pravna razina koju premijer zna, a mi ne znamo i koju niti opozicija jasno ne vidi i ne razumije. Dakle, ta je razina problema koja se odigrava iza kulisa priče sa sms porukama, daleko ozbiljnija od problema koji se kroz poruke plasiraju u javnost. Realno, u tim porukama nema tvrdo inkriminirajućih stvari. No, u porukama me brine što se Turudić dao navući u neku vrstu odnosa sa bivšom gospođom Rimac, što je dopustio razmjenu nekih usluga. Da se dao upecati u određenu vrstu trgovine utjecajem, ne u kaznenom smislu – to je problem – smatra Dragan Bagić.

Mamić i Bagić smatraju da će ova afera donijeti više štete HDZ-u nego koristi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– HDZ ima stabilno biračko tijelo koje ga ne napušta bez obzira na težine afera koje HDZ gotovo an mjesečnoj bazi 'nudi' oporbi. Pitanje je koliko će oporba te afere kapitalizirati na način da ojača svoj rejting, da oni dobe veću potporu glasača, a to se do sada nije dogodilo, nisu te afere iskoristili na najbolji mogući način. Dakle, ovakve afere HDZ-u mogu više štetiti u nekim njihovim unutarstranačkim previranjima, jer mi ne znamo koji se pregovori događaju, koji lobiji imaju interes da se šteti jednoj frakciji HDZ-a jer nema dovoljno informacija. - smatra A. Mamić.

POVEZANI ČLANCI:

– HDZ je odluku o Ivanu Turudiću, vjerujem, donio kada je bio uvjeren u svoju pobjedu na izborima. Onda su im se zaredale krupne stvari, poput Lex AP-a gdje su morali popustiti u zadnji čas, pa pritisak oko plaća u javnim službama, pa sada afera Turudić. Nisu htjeli ponovno politički kapitulirati – pokazivati slabost prema van i prema unutra, pa su ostali uz Turudića – smatra Ankica Mamić.

Prof. Bagić smatra da bi se oporba, posebno desnica, sada na ovim temama morala ujediniti i stvoriti situaciju izvanrednog stanja kako bi kapitalizirali ovu situaciju i pokazali da znaju odgovoriti na ovakve probleme – dodaje D. Bagić, a tu situaciju A. Mamić naziva ideološkim moratorijem o kojem su MOST-ovci već pričali.

Ostatak razgovora možete čuti na Večernji TV ili našem YouTube ili Facebook kanalu.