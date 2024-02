Višestruki test za Sabor: 'Političari nisu svjesni da bi odluka o Turudiću mogla stvoriti veći problem'

Cijela situacija oko upornog i reklo bi se inatljivog inzistiranja premijera Andreja Plenkovića da se za novog glavnog državnog odvjetnika izabere suca Ivana Turudića kulminirat će sutra kada je na dnevnom redu Sabora upravo glasanje o nasljedniku sadašnje čelnice DORH-a Zlate Hrvoj Šipek. Nakon što vladajući i oporba već tjednima razmjenjuju argumente zašto Turudić jest pravi čovjek za tu poziciju, što tvrdi i na čemu inzistira premijer Andrej Plenković, i zašto upravo Turudićevo imenovanje šefom DORH-a treba spriječiti po svaku cijenu, na čemu glasno ustraje oporba, posljednjih dana priča o jednoj tako važnoj, ozbiljnoj i utjecajnoj poziciji u državi srozala se na razinu na kojoj se funkcija glavnog državnog odvjetnika i onoga tko će je obnašati nikada ne bi smjela naći.

Gotovo svaki građanin ove zemlje upućen je u informacije o Turudićevim tajnovitom noćnim vozikanjima sa Zdravkom Mamićem, te u njegovu sočnu i vrlo intrigantnu SMS prepisku s Ivanom Rimac (dok se ona još tako prezivala), a akteri, okolnosti, kontekst i sadržaj svega toga nikako ne bi smjeli ići uz nekoga tko bi čelnoj poziciji DORH-a ne samo trebao već morao jamčiti ugled, poštovanje, kredibilitet pa i moralnu neupitnost. I dok politička oporba, kao i mnogi zgroženi građani već ovo što se sad događa nazivaju sramotnom, opskurnom i uvredljivom lakrdijom, a drugi, predvođeni vladajućima, u cijeloj toj situaciji ne vide ama baš ništa sporno, zanimalo nas je što kažu oni koji se bave analizom političkih zbivanja te njihovim odjecima i posljedicama.

A što ako građani krenu oponašati političare?

Što bi se to sutra trebalo dogoditi u Saboru, vide li neki izlaz iz cijele ove situacije koji bi išao u smjeru dobrobiti društva, ali i zdravog razuma - pitali smo političke analitičare Ivana Rimca, Gorana Čulara i Jerka Trogrlića.

- Iz ove situacije izlaza nema jer u pitanju nije dobrobit cijelog društva nego neki sasvim drugi interesi. I zato će taj proces izbora Ivana Turudića ići do kraja, onako kako je vlast naumila. Ako mu iz vlastite saborske većine usfali pojedina ruka Andrej Plenković će negdje drugdje naći nove glasače. I Turudić će biti izglasan. Znači, neće se dogoditi ništa pozitivno i za ovo društvo korisno jer se na tom fabriciranom natječaju za glavnog državnog odvjetnika ionako nije tražio netko kompetentan i moralan, mada u pravnoj branši ima dovoljno sposobnih i poštenih ljudi koji bi pošteno i efikasno obavljali tu dužnost te bi time utjecali da se vrati povjerenje u pravosuđe i vladavinu prava. I zato će sutra tijekom glasanja o Turudiću biti zanimljivo gledati tko će to sve dati svoju ruku saborskoj većini i hoće li netko iz te većine ipak istupiti. A onda će biti još zanimljive gledati što nas nakon tog glasanja čeka u budućnosti. Što se tiče pravosudnog sustava, ali i društva u cjelini, ne očekujem ništa dobro - ocijenio je politolog Ivan Rimac.

Goran Čular nudi rješenje iz ove situacije pri čemu svu odgovornost stavlja na leđa Sabora. Odnosno, zastupnika. Pred njima je sutra višestruki test.

- Sabor bi trebao odbiti Vladin prijedlog da se za čelnika DORH-a imenuje Ivana Turudića. E sad, drugo je pitanje - je li to moguće. Vjerojatno nije, iako ne treba prevelika većina da se upravo to izglasa. No postoje neke situacije u životima demokracija kada demokracija nije samo to što piše u Ustavu i zakonima, već se ona temelji na jednom jako krhkom povjerenju građana. I ovo je ta situacija. Možemo se "pokrivati" zadovoljenim formalnim, proceduralnim razlozima tijekom natječaja, slobodom zastupnika da glasaju po svojoj savjesti, ali ostaje pitanje - što s povjerenjem građana u pravosudni sustav. Mogli bi policija i sudstvo biti i triput brojniji i jači, ali kada se najveći broj građana ne bi držao nekih osnovnih regula, stečenih i odgojem i socijalizacijom, ništa ne bi funkcioniralo. I nitko to ne bi mogao dovesti u red. I zato ova situacija nameće pitanje - kako će se sve ovo odraziti na legitimacijsku bazu, hoće li građani sami sebi reći da nakon ovoga više nije njihova moralna obaveza poštivati hrvatske zakone? Ako do toga dođe, onda se ulazi u velike probleme, probleme opstanka zajednice. Ne znam jesu li političari toga svjesni ili nisu svjesni. Samo upozoravam na to da se i ta mogućnost treba uzimati u obzir. Inače nisam sklon bilo kojem tipu dizanja panike, ali sve će to što će se sutra odigrati u Saboru imati svoje reperkusije na to kako građani osjećaju i zajednicu i poredak. To su neke od najosnovnijih stvari o kojima unutar država sve ovisi. Demokracija počiva na krhkim stvarima i baš zato je dragocjena. I zato je problematičan svaki potez koji to može urušiti. Naravno da je važno je li i u ovom slučaju procedura izbora poštovana, ali se u konačnici zajednica ne temelji na tome, već na onom osjećaju pravičnosti, poštenja i povjerenja - upozorio je politolog Goran Čular i bilo bi zaista vrijedno kada bi svaki saborski zastupnik uoči sutrašnjeg glasanja dobro shvatio izrečenu poruku te razmislio što njegov potez može učiniti cjelokupnom društvu i kako će ga građani tumačiti i shvatiti. I hoće li ga možda prisvojiti kao neki svoj obrazac budućeg ponašanja.

Dugoročno negativan efekt ove afere

A kada smo Jerka Trogrlića pitali - što je rješenje, gdje vidi izlaz iz ove situacije, on je sve sveo na samo jednu osobu.

- Najbezbolnije rješenje za ovu akutnu situaciju jest da se Ivan Turudić sam povuče. Time bi Plenkovića poštedio situacije da kao premijer od nečega mora odustati i povlačiti se ispred oporbe i medija, što mu ionako nikada do sada nije bila praksa. To bi u ovom trenutku bilo najelegantnije rješenje - predložio je i poručio Trogrlić nastavljajući kako se prijedlogom Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i načinom na koji ga se već danima diskreditira kao čovjeka sposobnog obavljati tu funkciju - sustavno kontaminira najprije javni prostor, a onda i javne dužnosti.

- I tko će se onda normalan nakon ovako nečega uopće više htjeti prijaviti za bilo koju javnu dužnost?! Pa ionako već imamo situaciju da nam kvaliteta kadrova, onih koji se javljaju na javne dužnosti, značajno opada. A ovo s izborom Turudića, neovisno o tome kakav će sutra biti konačni ishod svega toga u Saboru, dovodi do dodatnog urušavanja. Uostalom, ako je netko, prema svemu što možemo doznati iz medija, u svojoj profesionalnoj biografiji toliko kontaminiran i kompromitiran, onda on ne bi smio obavljati čak ni dužnosti koje je dosad obavljao, a kamoli postati čelnim čovjekom DORH-a. Ova afera je apsolutno sveprisutna i premda je tek veljača sve ovo oko Turudića već sad je - vijest godine. Izrazi "radosti" i "lipoto" zadržat će se u kolokvijalnom govoru trajno, neovisno o tome što će se sutra dogoditi u Saboru. I zato smatram da je sam pravosudni sustav ovu situaciju trebao riješiti prije bez da čitava Hrvatska čita sve te silne SMS poruke. Nas građane ne bi trebalo zanimati jesu li akteri tih SMS poruka imali intimne odnose ili nisu. Na tu se razinu komunikacije, čak i u najsnažnijim političkim obračunima, nikada ne bi trebalo spuštati. U obitelj i u krevet nikome se ne ulazi, a sad se to iskoristilo jer sustav prvi nije reagirao i odradio ono što je trebao. I najveći je problem što će to postati praksa jer su takve stvari komunikacijski pitke, intrigantne, u njima ima strasti.... Pa sad svi čitaju te SMS poruke, svi sad znaju što je tko kome pisao, i sad svi to tumače na gotovo identičan način, i sad svi o tome imaju stav iako ih Turudić zapravo sve do nedavno uopće nije zanimao. U tome leži opasnost. Sad je u središtu toga Turudić, no hoćemo li sutra na isti način rušiti političke protivnike? Čini se da zaboravljamo na potencijalno dugoročno negativni efekt ove afere - upozorio je politički analitičar Jerko Trogrlić.