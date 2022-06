Analitičari: Puljkovo svaljivanje krivnje na medije znak je panike i politički autogol

Bivši splitski gradonačelnik i kandidat za istu funkciju Ivica Puljak izabrao je danas zanimljivu taktiku za saniranje štete koju mu je, usred kampanje za izvanredne izbore, nanio seks-skandal u koji su se upleli njegovi najbliži suradnici. Premda se Luka Baričić, bivši gradski vijećnik i član predsjedništva njegove stranke, povukao iz politike zbog internetske prepiske s navodnim dvjema djevojkama iz Srbije, od kojih se jedna predstavila kao maloljetnica, a s kojima je razmjenjivao eksplicitne seksualne sadržaje uvlačeći u korespondenciju i Puljkova dogradonačelnika Bojana Ivoševića, Puljak je krivca za cijelu situaciju našao u – Večernjem listu.

Nikad nisu demantirali

– Mislim da je i taj medij napravio veliku grešku, manipulirao je informacijama. Nije ni objavio ono što bi bacalo drukčije svjetlo na ovaj slučaj. Prave krivce treba tražiti u tom mediju i kriminalnom podzemlju grada Splita. Sve je prijavljeno policiji, ja se nadam da će na vrijeme ispitati, a vrijeme je sljedećih nekoliko dana, kako bi se spriječili napadi koji su opet počeli na moj život, karijeru, koji su ispod svakog pojasa. Ivošević je govorio da je deeskalirao komunikaciju i prekinuo je, a to je zatajeno u tom mediju, koji je objavio korespondenciju, eksplicitne sadržaje i to je kažnjivo. To je kazneno djelo tog medija i ja molim policiju da to ispita čim prije – ustvrdio je Puljak u intervjuu za televiziju N1, iako ni on ni njegovi suradnici nikad nisu demantirali sadržaj prepiske koju je Večernjak objavio ni ponudili objašnjenje koje bi bitno mijenjalo njezin kontekst.

Kako komentira ovakve izjave i optužbe kojima Puljak krivnju za aferu svaljuje na medije prozivajući ih za manipulaciju i kršenje zakona, pitali smo potpredsjednika Hrvatskog novinarskog društva Branka Mijića, koji uzvraća da je svaljivati na medije bilo kakvu krivnju posve krivo.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Split: Konferencija za medije Ivice Puljka, Bojana Ivoševića i Luke Baričića povodom seksualne afere

– Mediji nikada nisu uzrok bilo kakvog političkog spora i ne mogu biti odgovorni za bilo što što političari naprave. Ako netko od političara smatra da je za nešto kriva obavještajna ili paraobavještajna zajednica, onda bi trebao reći koja je to točno paraobavještajna zajednica. Ako pak okrivljava i medije, onda bi trebao jasno reći koji je to točno medij i koji su to točno novinari za nešto odgovorni. Neka se onda kažu imena i prezimena. Mogao bih se složiti da svi novinari i nisu novinari, da neki koji se tako nazivaju imaju i neke druge interese. Ali svaljivati krivnju na medije za sve ono što se sad dogodilo promašena je meta – ističe Mijić. Dodaje da novinari sigurno nisu inicirali ove događaje, ma što stajalo u njihovoj pozadini.

– A ako političari imaju dokaze, kao što tvrde, da je u to umiješana Kerumova stranka i “paraobavještajno podzemlje”, čemu se ne bih čudio jer smo takvih primjera imali i u slučaju Zdravka Mamića, onda bi oni takve dokaze i optužbe morali podastrijeti policiji. Uglavnom, ne vidim krivnju medija za inscenaciju jedne ovako ozbiljne optužbe, i to uoči političkih izbora u Splitu – kaže potpredsjednik HND-a.

Ova Puljkova izjava nije prvi napad na medije iz njegova kruga. Dapače, izvanredni izbori u Splitu rezultat su upravo Ivoševićeva nasrtaja na urednicu Slobodne Dalmacije, kojoj je, nezadovoljan novinskim sadržajem, poručio: “Krvi ću vam se napiti”. Partneri u Gradskom vijeću zbog toga su mu okrenuli leđa, a Puljak ga je poslao na radionicu kontrole bijesa, no najnovije svaljivanje krivnje za seks-skandal na Večernji list pokazuje kako se odnos Puljka i njegova kruga prema medijima u međuvremenu nije previše promijenio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neprimjeren pristup

Da se radi o neprimjerenom pristupu političara koji se želi pozicionirati kao liberalno-centristička opcija, uvjereni su i politički analitičari Dragan Bagić i Ankica Mamić.

– Potpuno je neočekivano da se političar, koji se pritom nalazi i u kampanji, na ovaj način obrušio na medij koji je, barem koliko mi čitatelji možemo vidjeti, profesionalno napravio svoj posao. Ne vidim koji je interes Puljka i njegove opcije da se služe ovim metodama – kazala je Mamić, koja Puljkovu izjavu tumači kao “očiti znak panike”.

Bagić pak procjenjuje da se radi o gruboj taktičkoj i političkoj pogrešci, ali i krivom potezu s aspekta političke kulture koju bi, ističe, opcija koja se predstavlja kao liberalna trebala unapređivati.

– Radi se o ozbiljnom političkom autogolu jer ovo nije samo taktička situacija kojom Puljak nastoji problem u kojem se našao riješiti svaljivanjem krivnje na medije nego i situacija u kojoj sam sebe dezavuira kao političara liberalne i centrističke pozicije, što bi on htio biti – kaže Bagić.