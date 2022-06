Pravi li se Ivica Puljak glup ili je stvarno glup? Ili sve nas smatra glupima?

Ispada da je zločinac onaj koji je tražio partnericu za seks, kaže Ivica Puljak lakonski objašnjavajući burnu reakciju medija i hrvatske javnosti na "seks" skandal u koji su njegovi najbliži suradnici ugazili kao na pseći drek na uzavreloj blješteći bijeloj splitskoj rivi. Naravno, to je spin, poanta je u nečem posve drugom, a ne u licemjernom konzervativnom seksualnom ćudoređu.



Seks je to skandal u kojem nema seksa, odnosno ima ga taman koliko u onoj čuvenoj filmskoj epizodi s Batom Živojinovićem u neutaženim raljama Štefice Cvek. Srećom za Puljke i kompaniju, o seksu se samo zbori, ništa nije konzumirano osim same priče začinjene ponekom neoprezno poslanom (pre)intimnom fotografijom. No naš Bata još ne može spokojno zahrkati, iščekujući da mu u san uđu dvije zanosne mlade Beograđanke. Sretne noćne polucije Baričića i Ivoševića u tren se pretvaraju u noćnu moru. Jer, atraktivne Aleksandra i Milica možda su u stvarnosti debeli Aca i dlakavi Mile, ili pak, još vjerojatnije isti takvi nedepilirani Ante i Mate, koji su Luku i Bojana, pa onda i malog, skužajte, velikog Ivicu htjeli uloviti na vlajsku baketinu. Puljak, naravno, sad okreće pilu, pokušavajući reći da nije problem u njegovim doglavnicima koji su nasjeli na možebitnu prijevaru, već da je problem u onima koji su taj lukavi plan osmislili.