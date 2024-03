Plenković posebno istaknuo jednog ministra: 'Uvjeren sam da će on ostvariti najbolji izborni rezultat'

Ja se već osam godina trudim čuti od oporbe što to oni nude hrvatskom narodu, čekam da kažu nešto pametno, da objave neki program, a umjesto toga od te mršave i tanke oporbe, skupljene s brda i dola, krajnje desne i lijeve, čujem samo parole i etiketiranje da su u HDZ-u lupeži i izdajnici jer smo u koaliciji s nacionalnim manjinama, među kojima su i Srbi, što nameće krajnja desnica. To je cijeli njihov program. Ne nude ništa, jer ništa niti ne znaju; jedni su debelo zakasnili, drugi i nemaju nikakvu politiku osim mržnje prema HDZ-u. Lijevi svi skupa oslabljeni nastoje lijepiti etikete i fabricirati krize kojih nema. Zato ćemo u ovoj izbornoj kampanji te činjenice morati rasvijetliti hrvatskim biračima. Posebno na društvenim mrežama, modernom načinu komunikacije koje mijenja političko igralište.

Moramo biti agilni i aktivni svaki dan i tumačiti naše politike i ne dopuštati da nam kritizerstvo i lažne etikete lijepe oni koji nikakvo rješenje za Hrvatsku nemaju. Zato je ovaj put 7. izborna jedinica posebno važna, nju će voditi general pobjedničke vojske, moj zamjenik, ministar hrvatskih branitelja već osam godina Tomo Medved i ja sam uvjeren da ćete vi ostvariti najbolji izborni rezultat od svih jedinica u Hrvatskoj na predstojim izborima za hrvatski Sabor, a mi ćemo se svi potruditi da budemo barem malo kao vi - kazao je Andrej Plenković, prvi čovjek HDZ-a na proslavi 34 godina od osnivanja stranke u Karlovcu.

Stranački je skup napunio polovicu Školske - sportske dvorane, a brojni uzvanici članovima strane su, u gotovo dva sata trajanja skupa, pojašnjavali s kojim se sve uspjesima stranka u protekla više od tri desetljeća može ponositi te koje je sve 'temeljne zadaće suverenističke politike Hrvatske riješila' - od činjenica da je HDZ stvorio samostalnu Hrvatsku, s braniteljima je oslobodio, uveo zemlju u EU, Schengen, eurozonu. Nabrojani su i brojni projekti, posebno prometni, od Istre do Slavonije i Dubrovnika, podsjetili su se na uspješno vođenju svjetsku zdravstvenu krizu, na brojne zakone koje su donijeli za dobrobit svih skupina društva, porezne reforme, reformu školstva, na činjenicu da radnicima rastu plaće, umirovljenicima mirovine za čak 60 posto, da se grade vrtići, škole, da imamo nikada više zaposlenih i nikada manje nezaposlenih....

Red domoljubnih pjesama, gromoglasni, ponekad poticajni pljesak, mahanje zastavama, sve je to obilježilo i ovo rođendansko druženje članova HDZ-a u Karlovcu. - Postoje političke stranke desnije od HDZ-a koje žele jednom dijelu naših birača kazati da nisu dovoljno Hrvati, domoljubi, kršćani. Žele vas proglasiti izdajnicima jer više od 30 godina nakon samostalnosti i 29 godina nakon kraja Domovinskog rata HDZ surađuje s nacionalnim manjinama. Ti i takvi zaboravljaju da je i politika Franje Tuđmana uključivala suradnju s nacionalnim manjinama. Pitam se kome to danas može biti problem. Poruka koju jasno šaljem je da će oni koji će birati opcije koje su desnije od HDZ-a raditi za dolazak ljevice na vlast. To su oni isti nezreli koji su pomogli da se Milanovića izabere umjesto Kolinde Grabar Kitarović 2020. godine. Ne ponovimo tu grešku, poručimo svima da je jedina prava opcija na desnom centru HDZ s našim programom i postignućima - kazao je okupljenim stranačkim kolegama premijer Plenković u Karlovcu.

Na skupu su bili i ministri Tomo Medved, Radovan Fuchs, Vili Beroš, saborske zastupnice 7. izborne jedinice, kolege župani iz drugih županija, te domaćini Nada Murganić, predsjednica HDZ-a Karlovačke županije, Damir Mandić, predsjednik karlovačkog HDZ-a, a u ime osnivača stranke u Karlovcu prisutnima se obratila Hrvojka Božić.