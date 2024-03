UŽIVO Sabornica skoro prazna, Hajdaš Dončić se posvađao s Jandrokovićem: 'Mogu ja biti i grublji'

Sabor ovog utorka nastavlja sa zasjedanjem, a sjednica je otvorena raspravom o zakonu koji bi trebao pomiriti interese privatnih vlasnika i zaštićenih najmoprimaca koji žive u njihovim stanovima. Radi se o konačnom tekstu Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i odluke Ustavnog suda. Sabor će također raspraviti i tri zakona iz nadležnosti Ministarstva kulture – izmjene zakona o arhivskom gradivu i arhivima, o muzejima te o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Jučer je, podsjetimo, premijer Andrej Plenković najavio kada se očekuju izbori. On je nakon sastanka u HDZ-u potvrdio kako će se parlamentarni izbori održati u svibnju, dok će se Sabor raspustiti najkasnije do 22. ožujka. Oporba već tjednima zaziva da se odmah ide na izbore, posebice nakon izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Prvu riječ je dobio Davor Dretar (Domovinski pokret), a potom se na parlamentarne izbore osvrnuo Damir Bajs (HSS).

- Niti Nostradamus niti Baba Vanga nisu mogli pogoditi datum raspuštanja Sabora. Ja ću reći da mislim da će to raspuštanje biti 15. ožujka, dva dana prije predizbornog skupa HDZ-a. Sasvim je sigurno da ova Hrvatska neće dočekati četvrtu zaredom HDZ-ovu vladu, mislim da će ljudi napraviti iskorak. Kad govorimo zbog čega je to bitno, pa bitno je da bude što prije. Kada je naša koalicija bila zajedno sa oporbom da se riješi to pitanje, mi smo imali još jedno predviđanje, a to je da će ovaj saziv donijeti Lex AP. Plenković je rekao da se to mora donijeti, i to prije raspuštanja Sabora - poručio je. Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) također se osvrnuo na izbore.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) komentirao je kako se isprva govorilo kako se Sabor još neće raspustiti, dok ''njegovo Visočanstvo nije odlučilo raspisati izbore'', govoreći o Andreju Plenkoviću i navodeći ''kako je to prcanje građana u glavu''. Na to mu je prigovorio presjedavajući Gordan Jandroković koji ga je upozorio da ne koristi takve izraze.

- Mogu ja biti i grublji, ali neću biti. Ja vama ne govorim kako da vodite sjednice, ja imam svoj vokabular. Nisam prost - poručio je Hajdaš Dončić te pa ljutito otišao s govornice.

- Nije primjereno prostačiti, pozivam zastupnike da ne koriste prostote u Saboru - odgovorio mu je Jandroković.

