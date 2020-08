Amerikanka tvrdi da je potjerana iz konobe jer je lezbijka. Vlasnik: Samo sam ih zamolio da se malo suzdrže

Prema objavi na Twitteru koju potpisuje korisnica Sally Curwood, u petak oko 18 sati vlasnik konobe na Hvaru ih je, kako tvrde prisilio da otiđu jer je bila sa svojom partnericom, a tvrdi i da im je prijetio da će im prerezati brodsku cimu. Uslijedila je lavina negativnih komentara na stranicama konobe koja je do jučer imala isključivo vrhunske ocjene.

- Nema nikakve veze s tim što su one lezbe, ja imam redovito za goste i pedere i lezbe i nikad nikoga nisam pita ni što je ni tko je. Njih dvije su se jednostavno neprilično ponašale jer su se divlje i bez kontrole žvalile i drpale usrid restorana. Samo sam ih zamolio da budu diskretne, da se malo suzdrže jer je ovo restoran - kao što bi zamolio bilo koji par da se tako ponaša u restoranu. Osim toga, i ostalim gostima je bilo neugodno. Bilo ih je šest ukupno za njihovim stolom, dvoje starijih, parili su mi se kao otac i mati, dvoje dice i njih dvi. Čim sam im to rekao, oni su se digli da idu ća, i krenula je salva uvreda. Vikale su čak i da žale moju osmogodišnju kćer koja je to sve gledala, da ko j** mene i moju religiju, to je bio užas. Nisam im želio niti naplatiti piće koje su popili, još sam ih upozorio da ide nevera i da je bolje da ostanu na brodu. Onda su laserom krenuli s broda ometat druge goste, to nisu ljudi niti na ljude mirišu! Eto, to je cijela istina - ogorčen je Jurica Knezović, vlasnik konobe Ringo u uvali Pribinja na otoku Hvaru koji je za Slobodnu Dalmaciju ispričao što se dogodilo.

Osobito ga smeta tvrdnja da im je prijetio da će im prerezati cimu.

- Ne da im nisam prijetio, nego sam platio ronioca 200 kn da pojača konope da ljudi mogu na miru bit na brodu, a još 300 kuna sam platio konop koji su prisikli kad su se išli vezat. Sad pišu po komentarima svakakve bedastoće, neki pišu da im lignje nisu valjale, a ja nikad nisam služio lignje, ili da je dostava kasnila, a ja nikad nisam imao dostavu - ispričao je vlasnik.