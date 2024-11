Amerikanac lažirao vlastitu smrt, ostavio cijelu obitelj pa se javio policiji: 'Siguran sam, sve je u redu, nema problema'

Ryan Borgwardt (45) je lažirao vlastitu smrt i pobjegao iz zemlje, a iza sebe ostavio obitelj. Nestao je 12. kolovoza dok je bio u ribolovu pa je policija za njim tragala 54 dana prije nego što su pronađeni digitalni dokazi koji pokazuju da je otputovao u istočnu Europu. Naime, Amerikanac je kontaktirao policiju kako bi javio da je živ i zdrav, ali se ne želi vratiti kući. "Fantastična vijest je da je još uvijek živ i zdrav. Loša vijest je da ne znamo točno gdje se Ryan nalazi i nije se odlučio vratiti kući" rekao je šerif okruga Green Lake Mark Podell.

Borgwardt je snimio video na kojem se vidi da se nalazi u prostoriji s bijelim zidovima, a video traje samo 24 sekunde, prenosi BBC. "Dobra večer, ovdje Ryan Borgwardt. Danas je 11. studeni. Kod vas je otprilike 10 ujutro. Ja sam u svom stanu. Siguran sam, sve je u redu, nema problema" rekao je u videu. Osim toga, policija mu je slala e-mailove u kojima ga nagovaraju da se vrati kući, a stupili su u kontakt s njim nakon što su pronašli ženu iz istočne Europe koja govori ruski i koja im je pomogla da dođu do Ryana. No, još uvijek nije poznato koja je poveznica između između njega i žene.

Nadalje, 45-godišnjak je otkrio kako je isplanirao svoj bijeg. Kazao je kako je u jezeru potopio svoj kajak i mobitel, odveslao manjim čamcem do obale gdje je sakrio električni bicikl kojim se vozio cijelu noć do autobusa s kojim je zatim otišao u Detroit. U Detroitu se ukrcao na avion za Kanadu prema nepoznatoj destinaciji. "Nastavljamo provjeravati ove informacije, pokušavamo povezati sve, ali smatramo da je ovo bio Ryanov način da cijeloj zemlji kaže kako je to učinio" rekao je Podell.

Otkako je pobjegao nije stupio u kontakt s obitelji, a ostavio je ženu i troje djece. Prije nego je otišao je nekoliko dana ranije sklopio policu životnog osiguranja vrijednu 375.000 dolara (357.910 eura) te sredstva prebacio na inozemni bankovni račun, fotografirao svoju novu putovnicu i promijenio e-mail adresu. Duguje policiji 40.000 dolara za troškove potrage, a Podell je otkrio kako protiv Borgwardta nisu pokrenute nikakve kaznene prijave.

