Večernjakovi analitičari o ishodu izbora u SAD-u: 'Trumpova nova strategija može ugroziti jedinstvo Europe'

U emisiji na Večernji TV-u analizirali smo kako SAD izbori dijele američko društvo i kako bi njihovi rezultati mogli utjecati na globalnu scenu. U našem studiju, s najnovijim informacijama i stručnim analizama, bili su zamjenik urednika vanjske politike Dino Brumec i voditeljica Lana Kovačević.

Iz Washingtona uključila se profesorica Marijana Grbeša sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, iz Bruxellesa vanjskopolitički novinar Tomislav Krasnec, a iz Rima Robert Bubalo, dugogodišnji urednik vanjske politike Večernjeg lista.

"Svi ishodi su mogući – moguće je da će ukupni broj glasova biti vrlo tijesan, dok bi u nekim ključnim gradovima razlike mogle biti znatne. To je posebnost ovih izbora," rekao je Dino Brumec na početku emisije. "Situacija je vrlo zanimljiva kada govorimo o postizbornom nasilju. Mislim da je 2020. godine vladala veća panika oko mogućih sukoba, što se nažalost i ostvarilo. Ove godine tenzije su nešto manje, ali sve je moguće – atmosfera je maksimalno elektrizirana, a Amerika je duboko podijeljena i, ne smijemo zaboraviti, naoružana država. Ako netko od kandidata pobijedi uvjerljivom razlikom, to bi sigurno smanjilo rizik od nasilja," dodao je Brumec.

"Trump nije sposoban priznati poraz – danas je izjavio kako će opet 'proznati svoj poraz'. Sličnu izjavu dao je i prije četiri godine, no ni tada nije službeno priznao poraz do danas," kazao je Brumec. "Mislim da pobjednika nećemo znati danima – 2020. godine čekali smo četiri dana da saznamo tko je pobijedio, a tko zna koliko će potrajati ove godine. Razlog dugom čekanju leži u tome što su SAD sastavljene od 50 saveznih država, a svaka od njih ima svoje zakone i procedure za prebrojavanje glasova." pojasnio je Brumec.

Dino Brumec dodao je kako je platforma podcast obilježila ove izbore: "Donald Trump nedavno je bio gost u podcastu Joe Rogana, dok su neki drugi podcasteri ugostili Kamalu Harris. Ovi formati mogu doprijeti do apolitičnih ljudi koji možda nisu planirali izaći na izbore. Podcasti su postali savršena platforma za politiku kako bi se obratila onima koji inače nisu zainteresirani za politička zbivanja."

Iz Washingtona brzo se uključila i Marijana Grbeša koja ističe kako je atmosfera u SAD-u ležerna. "Situacija je zapravo ležerna – trenutno se nalazim na Washingtonskom mallu, gdje ima jako puno turista i lokalnih stanovnika. Sve je mirno, jedino se primjećuje veća prisutnost policije i osiguranja oko ključnih institucija. Zanimljivo je da ovdje nema izborne šutnje, pa čak i danas možete vidjeti i republikance i demokrate kako pokušavaju prikupiti što više glasova."

"Mislim da se strah od nasilja više može iščitati u medijima nego što se stvarno osjeća ovdje u Washingtonu. Ovdje je situacija relativno jasna kada je u pitanju pobjednik, no u Pennsylvaniji je drugačija priča – tu je znatno neizvjesnije tko će odnijeti pobjedu, pa pretpostavljam da je tamo veća napetost. Ovdje se može osjetiti atmosfera da izbori neće biti gotovi danas, no vjerujem da bismo brzo mogli saznati ishod ove utrke." dodala je Grbeša.

Grbeša zaključila je kako su ovi izbori doveli podijeljenost Amerikanaca do krajnosti, "Trump stalno šalje svoje poruke – jedan od ključnih narativa su migranti, gdje se stvara slika da demokrati uvoze migrante. Tu je i narativ o tome kako je Kamala Harris na vlasti, pa se postavlja pitanje zašto ne poduzima ništa. Također, postoji i naglasak na ratovima – tijekom njegovog mandata nije bilo ratova. Amerika je bila podijeljena i na prošlim izborima, ali kako pokazuju ovogodišnje ankete, ta podijeljenost je otišla u krajnost."

Novog predsjednika ili predsjednicu čekat će inflacija, a neki Amerikanci strahuju od potpunog kolapsa. Brumec naglašava "Stvar je u tome što se inflacija u Americi vratila u obliku kakav je bio 2020. godine, a to se dogodilo dolaskom Joea Bidena. Neki su to povezivali s velikim državnim pooštravanjem, što je dovelo do porasta cijena koje ljudi poistovjećuju s Bidenom. Iako je inflacija značajno pala, cijene su ostale slične. Također, postoji velika razlika u cijenama sada i kada je Trump bio na vlasti, što je zbog toga postala Trumpova glavna taktika."

U emisiju se uključio Tomislav Krasnec iz Bruxellesa, koji je istaknuo: "Što se tiče Europe, ovi izbori će imati značajan utjecaj. Prije to nije bilo toliko izraženo, jer se razmišljalo o tome zašto bismo se brinuli o drugom kraju svijeta kada imamo vlastite probleme ovdje. No s Trumpom se to promijenilo. U drugom mandatu Trump bi mogao preći iz riječi u djela, dok je u prvom imao savjetnike koji su ga odvraćali od njegovih destruktivnih nagona, poput povlačenja Amerike iz NATO-a. Međutim, sada se spominje da se on svjesno udaljava od takvih ljudi, što je iznimno važno ako odluči povući Amerikance iz NATO-a. Smatram da Europa ne može sama podnijeti teret rata u Ukrajini bez Amerike, to bi bilo vrlo teško. Trump je takav da ne mari za ustaljene forme, bilo da se radi o NATO-u ili nekim bilateralnim savezima; on ne drži do formi savezništva i partnerstva, već se oslanja na ad hoc partnere. Kako čujem od nekih vaših stručnjaka, Trump bi se u novom mandatu mogao značajno promijeniti i potencijalno srušiti jedinstvo Europe."

Oba kandidata ulaze u povijest: Kamala Harris kao prva žena na čelu Amerike, a Donald Trump kao predsjednik koji se vraća na dužnost u drugom mandatu. Krasnec istaknuo je da je Trump već sada ostavio značajan trag: "On je po mnogočemu poseban, najnetipičniji američki predsjednik kojeg smo ikad vidjeli. Bio je kazneno gonjen, a zbog toga bi bilo tko drugi završio svoju političku karijeru, no on se ne samo da se izvukao, nego se sada kandidira za novi mandat. Ovaj čovjek pokušao je čak provesti državni udar nakon prošlih izbora kada nije bio zadovoljan ishodom, ali to je prošlo kao da se nije dogodilo. Njegovi simpatizeri i dalje ustrajno stoje uz njega."

Brumec takošer je komentirao mogućnost da SAD izađe iz NATO-a, osvrnuvši se na tvrdnje Johna Boltona: "Bolton smatra da Trumpova politika ne uključuje povlačenje iz NATO-a. No, može li NATO preživjeti bez Amerike? Mislim da to nije moguće. Ono što je posebno zabrinjavajuće iz hrvatske perspektive jest to što Trump svojim izjavama omalovažava NATO savez, što može imati dalekosežne posljedice za sigurnost i stabilnost Europe."

Iz Rima se u emisiju uključio Robert Bubalo, koji je komentirao kako Talijani percipiraju američke izbore: "Mislim da oni nisu toliko opterećeni izborima kao što bi se moglo očekivati. Čitajući talijanske medije, primijetio sam da su više fokusirani na svoje svakodnevne probleme, a izbori u Americi se spominju daleko manje."

Bubalo je također dodao kako su ovogodišnje ankete značajno drugačije od prethodnih: "Anketari su ove godine obratili pažnju na Trumpove glasače, koji su se ranije teško izjašnjavali. Sada tvrde da su ih uključili u svoje procjene. Međutim, neki stručnjaci smatraju da su možda previše uvrtili neizvjesne birače, a postavlja se pitanje za koga će se oni zapravo opredijeliti – za Trumpa ili Harris. Kada se sve uzme u obzir, mislim da bi ove ankete mogle biti relevantne, ali očekujem da će konačni rezultat biti tijesan."

Također je istaknuo da se glavna bitka vodi u regijama s "plavim zidom", gdje se fokusira na odnose između muslimanske i židovske zajednice. "Kamala Harris se tu nalazi na rubu, a vidjet ćemo koliko je uspjela pridobiti povjerenje tih zajednica tijekom svoje kampanje," zaključio je Bubalo.

U emisiji se Brumec je istaknulo kako je važno pratiti situaciju u ključnim saveznim državama poput Michigana, Wisconsina i Pensilvanije. Ove države često igraju presudnu ulogu u ishodu predsjedničkih izbora, a trenutačna atmosfera u njima je vrlo napeta. Na kraju emisije, Brumec je istaknuo kako nije siguran kada će biti dostupni zaključni rezultati izbora, no izrazio je nadu da bi sutra mogli imati neke informacije, iako je i to upitno. "Prve rezultate možemo očekivati oko 3 ujutro, dok bi oko 6 sati ujutro mogla biti dostupna jasnija slika o ishodu izbora".

