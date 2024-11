Aleksej Navaljni bio je veliki obožavatelj serije "Žica" i ona ga je inspirirala

"Žica", sad već kultna američka serija koju mnogi kritičari ubrajaju među deset najboljih televizijskih serija svih vremena, inspirirala je Alekseja Navaljnog u osmišljavanju kampanje pred izbore za gradonačelnika Moskve 2013. Jedna je to od zanimljivosti iz nedavno objavljenih memoara ruskog disidenta i najvećeg protivnika Vladimira Putina. Nažalost, knjiga je objavljena posthumno jer je Navaljni preminuo u veljači u zatvoru. Mnogi su uvjereni da je njegovo ubojstvo "naručio" upravo Putin. Službena je verzija da je umro prirodnom smrću, a pokopan je u Moskvi.

- Veliki sam obožavatelj te serije - otkrio je Navaljni i ispričao kako je serija Davida Simona, čija se radnja odvija u Baltimoreu, nadahnula kampanju za izbore koji su ga lansirali u politiku. - Bilo mi je zabranjeno pojavljivanje na televiziji ili u novinama, pa sam odlučio s biračima komunicirati izravno. - pojasnio je. U jednoj sezoni serije koja se prikazivala od 2002. do 2008. pratila se kandidatura Tommyja Cercettija za gradonačelnika Baltimorea.

- Objasnio sam našem osoblju zaduženom za organizaciju susreta s građanima da želim isti scenarij: pozornica, stolice za starije, skupine drugih ljudi koji stoje okolo. To je vjerojatno sasvim tipično u američkoj predizbornoj kampanji, ali nitko prije nije učinio ništa slično u Rusiji. - napisao je Navaljni.

Nije izabran za gradonačelnika, ali ostao je nepokolebljiv u svom protivljenju Putinu, pokušavajući se kandidirati za predsjednika Rusije 2018., piše The Guardian. Nakon njegove smrti u 47. godini, udovica Julija nastavila je njegov rad, uključujući i pripreme za tiskanje knjige "Patriot". Pisalo se da je autoru "Žice" Simonu inspiracija za lik Cercettija bio bivši gradonačelnik Baltimorea, guverner Marylanda i demokratski predsjednički kandidat Martin O'Malley, no Simon je to opovrgnuo.

Navaljni je u ožujku 2022., nakon što mu je izrečena kazna zatvora, na Twitteru napisao: - Pa, kao što su govorili likovi moje omiljene TV serije 'Žica', odradiš samo dva dana. To je dan kad uđeš i onaj kad izađeš.

Nosio je i majicu s tim citatom koju su mu zatvorske vlasti zaplijenile smatrajući ga ekstremističkim. Kad već nije smio Navaljni, Simon je na Twitteru objavio svoje slike u majici kratkih rukava s tim natpisom na prednjoj strani i s napisom "Fuck Putin" na stražnjoj. - Budi jak, brate. Cijeli svijet gleda. - poručio mu je Simon. Navaljni je zahvalio i odgovorio da mu taj poklon zaista puno znači.

- Svi mi moramo ostati jaki kako biste jednog dana mogli donirati Putinu još jednu poznatu rečenicu iz vaše serije: 'Što sam, dovraga, učinio?' - našalio se Navaljni koji se tijekom suđenja referirao i na Huntera S. Thompsona, pionira gonzo političkog novinarstva, i njegov roman "Strah i prijezir u Las Vegasu" iz 1971. godine, koji je 1998. u film pretvorio Terry Gilliam s Johnnyjem Deppom i Beniciom Del Torom u glavnim ulogama. I svoj zatvorski dnevnik, koji je tiskan kao dio knjige, Navaljni smatra gonzo novinarstvom, stilom u kojem se piše subjektivno i često u prvom licu.

U zatvorskim dnevnicima čije je dijelove prije izlaska knjige objavio The New Yorker, Navaljni je opisao i 20. kolovoza 2020., kad je tijekom leta iz sibirskog grada Tomska za Moskvu, pomislio da umire. Bio je dezorijentiran i osjetio je kako mu ponestaje snage. Zrakoplov je hitno sletio u Omsk, a Navaljni je hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući upornosti njegove supruge Julije koja je o svemu obavijestila medije, dva dana poslije ruske su vlasti zbog međunarodnog pritiska dopustile da ga se njemačkim zrakoplovom preveze na liječenje u Berlin, gdje su liječnici zaključili da je otrovan smrtonosnim nervnim otrovom Novichok. Uspio se izvući i sredinom rujna objavio je da se planira uskoro vratiti u Rusiju, unatoč očitoj opasnosti da će ga ponovno pokušati likvidirati. Negdje u to vrijeme počeo je zapisivati svoje misli. Bio je uvjeren da iza trovanja stoje Vladimir Putin i sigurnosna služba FSB. Uspio je čak snimiti agenta FSB-a koji je tumačio kako su provalili u hotelsku sobu u Tomsku i natopili njegovu odjeću otrovom.

Sredinom siječnja 2021. Navaljni i supruga odletjeli su natrag u Moskvu, gdje je on uhićen već u zračnoj luci. Zatrpali su ga kaznenim prijavama o pronevjerama, prijevarama i ekstremizmu, dobio je dodatnih 19 godina i lani završio u zloglasnoj koloniji sjeverno od Arktičkog kruga. I tamo je pisao dnevnik čije je dijelove uspio dostaviti svojem timu koji ga je objavljivao na društvenim mrežama.

- Imam svoju zemlju i svoja uvjerenja. Ne želim se odreći svoje zemlje niti je izdati. Ako vaša uvjerenja nešto znače, morate biti spremni zauzeti se za njih i žrtvovati se ako je potrebno - jedna je od njegovih objava. U drugoj prilici citirao je Lava Nikolajeviča Tolstoja te naveo kako je jedino prikladno mjesto za poštenog čovjeka u Rusiji – zatvor. Građanima okupljenima ispred suda, kad su ga stražari odvodili u policijsko vozilo, doviknuo je: - Ne bojte se ničega. Ovo je naša država i jedina koju imamo. Jedino se trebamo bojati toga da svoju domovinu ne predamo bandi lažova, lopova i licemjera da je pljačka. Da bez borbe dobrovoljno predamo vlastitu budućnost i budućnost naše djece! - Pisao je i tome kako se nosio s presudom.

- Provest ću ostatak života u zatvoru i umrijeti ovdje. Neću imati kome reći zbogom. Ili će, dok sam još u zatvoru, ljudi koje poznajem vani umrijeti i neću se moći oprostiti s njima. Propustit ću mature u školi i na fakultetu. Sve će se obljetnice slaviti bez mene. Nikada neću vidjeti svoje unuke. Neću biti tema nikakvih obiteljskih priča. Nedostajat ću na svim fotografijama. - zapisao je. No, najvažnije je, dodao je, ne mučiti se s osjećajima bijesa, mržnje, fantazijama o osveti, već odmah prijeći na prihvaćanje. - Sjećam se kako sam morao prekinuti jednu od svojih prvih seansi s idejom da ću umrijeti ovdje, zaboravljen od svih, i biti pokopan u neobilježenom grobu. Moja obitelj će biti obaviještena da se 'u skladu sa zakonom grobno mjesto ne može otkriti'. Teško sam se odupro porivu da u bijesu počnem razbijati sve oko sebe, prevrtati krevete i noćne ormariće i vikati: 'Gadovi! Nemate me pravo pokopati u neobilježenom grobu. To je protuzakonito! Nije pošteno!' Umjesto da vičete, morate mirno razmisliti o situaciji. Pa što ako se to dogodi? Događaju se i gore stvari - nije ga napustio smisao za humor i finu ironiju.

"Čak i ako se sve počne raspadati, otrovat će me."

Supruga mu je bila velika potpora i pomagala mu. - Želio sam da zna da ne patim. Tijekom njezina prvog duljeg posjeta, hodali smo hodnikom i razgovarali što je dalje moguće od kamera s ožičenjem za zvuk koje su raspoređene posvuda. Šapnuo sam joj na uho: 'Slušaj, ne želim zvučati dramatično, ali mislim da je velika vjerojatnost da nikada neću izaći odavde. Čak i ako se sve počne raspadati, otrovat će me'. 'Znam. I ja sam to mislila', rekla je kimnuvši, mirnim i čvrstim glasom. U tom trenutku poželio sam je uhvatiti u naručje i radosno je zagrliti, što sam jače mogao. To je bilo super! Bez suza! Bio je to jedan od onih trenutaka kada shvatite da ste pronašli pravu osobu. Ili je možda ona pronašla vas. - Zapisao je u svojim zatvorskim dnevnicima.

Najteži dani u zatvoru bili su mu rođendani članova uže obitelji, posebice djece. Kakvu čestitku poslati sinu za njegov 14. rođendan? Ne možete birati svoje roditelje, a neka djeca zapnu sa zatvorskim ptičicama, našalio se. - Na rođendane svoje djece posebno sam svjestan zašto sam u zatvoru. Moramo izgraditi lijepu Rusiju budućnosti u kojoj će oni živjeti. - Jednom je napisao da živi kao – Putin i Medvedev. Barem je tako mislio kad je gledao ogradu oko zatvora, šest metara visoku, kakvu je prije vidio samo oko Putinove i Medvedevljeve palače. Na razglasu se puštaju pjesme poput "Slava FSB-u", a sličan razglas vjerojatno, napisao je, ima i Putin. - Tu, međutim, prestaju sličnosti. Putin, kao što znate, spava do 10 sati, a zatim pliva u bazenu i jede svježi sir s medom. Meni je u 10 sati već ručak jer posao počinje u 6.40 sati - dodao je.

Sedam sati dnevno sjedio je za šivaćim strojem, a nakon posla sjedio je nekoliko sati na drvenoj klupi ispod Putinova portreta. To se zvalo "disciplinska aktivnost". U nedjelju koja je "slobodan" dan, deset sati sjedio je u sobi na drvenoj klupi. - Ne znam koga se može 'disciplinirati' takvim aktivnostima, osim nekoga s bolesnim leđima. Ali možda im je to i cilj. Ali znate mene, ja sam optimist i tražim svijetlu stranu čak i u svom mračnom postojanju. Zabavljam se koliko god mogu. Dok sam šivao, naučio sam napamet Hamletov solilokvij na engleskom.- napisao je Navaljni.