Aleksandrovo srce, jetru i pluća nitko ne može primiti niti mu itko može donirati organe

"Ja sam vam kao britanski automobil. Njemu je volan na suprotnoj strani, a meni srce”, započinje priču Aleksandar Babić iz Trebinja, jedan od medicinskih fenomena. Aleksandar je liječnik te trenutačno radi u Domu zdravlja Trebinje, a na ovo zanimanje odlučio se i dijelom kako bi pokušao dokučiti svoj slučaj, odnosno naći odgovor na pitanje zašto se njegovo srce nalazi na desnoj strani, jetra na lijevoj, slezena na desnoj..., piše Večernji list BiH.

Istraživali njegov slučaj

Ovaj četrdesettrogodišnji liječnik rođen je u Zapadnom Berlinu, a njegovi roditelji bili su gastarbajteri. Da ima obrnut raspored organa, otkrilo se već nekoliko minuta po rođenju i to slučajno. “Prilikom poroda progutao sam malo plodove vode, zbog čega sam odmah podvrgnut raznim pretragama, a time i rendgenu. Rendgenska snimka pokazala je da imam situs inversus totalis, odnosno potpunu inverziju organa”, priča Aleksandar. Ugledavši takvu snimku, liječnici su se iznenadili jer se s tim nikada ranije nisu sreli, a majka je doživjela šok. Liječnici su odmah osnovali poseban konzilij koji se bavio istraživanjem njegova slučaja. “Moja pokojna majka bila je izvan sebe. Imala je poprilično tešku trudnoću dok je bila trudna sa mnom, pa sam se još rodio kao medicinski fenomen o kojem se tada znalo jako malo. Sve to bilo joj je previše, ali su je liječnici pokušavali utješiti.

Naime, ona je na nosu s jedne strane imala madež pa su joj moje srce uspoređivali s tim madežom, rekavši da je to kao da je njezin madež na suprotnoj strani nosa”, objašnjava Aleksandar koji je zbog činjenice da je rođen kao medicinski fenomen dobar dio djetinjstva proveo po raznim zdravstvenim ustanovama koje su proučavale njegov slučaj. Ipak, naglašava kako zbog položaja svojih organa nikada nije imao više zdravstvenih tegoba nego ljudi kojima se srce nalazi na “pravoj” strani. Njegovi organi savršeno funkcioniraju bez obzira na to što je njihov položaj neuobičajen. Raspitujući se o sličnim medicinskim fenomenima, liječnici u klinici u Berlinu tada su došli do informacije kako obrnut raspored organa ima i jedan poznati njemački sportaš, pa su Aleksandrove roditelje spojili s njim.

Nije nasljedno

“Vidjevši da raspored organa nije imao utjecaj na njegov sportski život, moji roditelji su se smirili i shvatili kako bih mogao imati normalan život”, kaže Aleksandar. Zanimljivo je kako nitko u njegovoj bližoj ni daljoj obitelji nije rođen s ovim fenomenom te isti u pravilu nije nasljedan. “Ono što medicina do sada zna jest da ovaj fenomen gotovo nikad nije nasljedan. Tako da ga ne moraju imati moji potomci ni preci. To što sam se rodio takav smatram Božjim prstom”, objašnjava ovaj mladi liječnik koji nerijetko zbija šale na račun rasporeda svojih organa.

Liječnici koji ne znaju na kojoj je strani njegovo srce redovito se “hvataju za glavu” kada mu rade EKG snimku srca. Ipak naglašava kako je komunikacija među njegovim organima normalna i sve funkcionira bez tegoba te nije sklon nekim bolestima samo zato što su mu organi raspoređeni kako su raspoređeni. Ipak postoje situacije u kojima mu njegov raspored organa otežava. Aleksandar je osoba koja ne može biti ni donor ni primatelj organa.

“Kao lijeva i desna kvaka na vratima, ne mogu zamijeniti jedna drugu jer moje srce ne odgovara nikome. Da bih dao nekome srce, ta osoba mora imati isti položaj srca kao ja i još se mora poklopiti milijun stvari, za što ne postoji gotovo nikakva mogućnost. Tako je i sa svim ostalim organima”, objašnjava Aleksandar. Zbog činjenice da spada među svega tri do pet posto svjetske populacije, Aleksandar uvijek na sebi nosi ogrlicu s pločicom na kojoj je naznačeno s kojim je fenomenom rođen. “Imam ogrlicu s pločicom na kojoj je naznačeno da su mi organi sa suprotne strane, zbog nekih hitnih operacija. Nisam htio to tetovirati nego sam se odlučio za ogrlicu i pločicu kako bi liječnici u takvim situacijama znali na kojem mjestu trebaju intervenirati”, priča ovaj neobični liječnik koji je studij završio u Novom Sadu.

Zanimljivo je spomenuti kako je i tijekom studija bio predmetom proučavanja. Naime, određeni profesori njegovim su kolegama na njemu pokazivali ovaj fenomen koji je prisutan i među određenim brojem poznatih osoba. Tako isti raspored organa kao i Aleksandar imaju Enrique Iglesias, Catherine O’Hara, Donny Osmond, Randy Foye i Tim Miller. Kada je riječ o BiH, osim Aleksandra sa sličnim fenomenom je, koliko je ovom liječniku poznato, rođen samo još jedan čovjek koji živi u Loznici, na granici sa Srbijom. Budući da ima želju sve one koji su rođeni s obrnutim rasporedom organa upoznati i okupiti u udrugu, Aleksandar ih je pozvao da mu se jave preko društvenih mreža.