Aktivisti protiv klimatskih promjena blokiraju rad gradova diljem svijeta

Aktivisti protiv klimatskih promjena u ponedjeljak u 60 gradova diljem svijeta blokiraju promet, banke, ministarstva i trgovačke centre kako bi upozorili na "klimatsku i ekološku katastrofu koja nam svima prijeti", prenose agencije.

Stotine prosvjednika u ponedjeljak ujutro blokiralo je ceste u australskim gradovima. U Sydneyu je policija uhitila 30 prosvjednika jer su se odbili maknuti sa ceste u blizini glavne željezničke stanice, prenosi dpa. Slični, no mirniji prosvjedi održani su u Melbourneu i Brisbaneu.

Hundreds marching up Pitt Street for the #ExtinctionRebellion protest in Sydney pic.twitter.com/hsHGhAatNC — Gus McCubbing (@GusMcCubbing) October 7, 2019

Aktivistica iz Melbournea Miriam Robinson se u izjavi za australski Associated Press ispričala javnosti na neugodnosti, no istaknula je kako je "to ništa u usporedbi s neugodnošću koja će se dogoditi kad ćemo ostati bez hrane i vode", piše dpa.

Tridesetak aktivista uhićeno je i u prijestolnici Novog Zelanda gdje su stotine ljudi blokirale glavne ceste, ministarstva, te čak i ušli u banku - prosvjednici su ušli u središnjicu ANZ banke kako bi joj poručili da odustane od potpore fosilnim gorivima.

Premijerka Jacinda Ardern je za lokalni medij Stuff poručila kako se "nikad neće protiviti da netko iskaže svoje mišljenje", no da "sprječavanje ljudi da obavljaju svoje poslove" nužno ne vodi borbi protiv klimatskih promjena na koju pozivaju aktivisti.

Tisuće prosvjednika već se okupilo u nedjelju navečer u Londonu i u Berlinu pred zgradom vlade, na početku dva tjedna prosvjeda diljem svijeta koje organizira aktivistička skupina Extinction Rebellion (Pobuna protiv izumiranja).

Organizacija je osnovana u Velikoj Britaniji, od vlade traži da proglasi "klimatsku i ekološku hitnu situaciju" i do 2025. smanji emisije štetnih plinova na nulu.

Foto: Reuters/PIXSELL

Britanska policija je u ponedjeljak, uoči nastavka prosvjeda, preventivno uhitila 10 aktivista zbog sumnje da će ugroziti javni red, prenosi Reuters.

Extinction Rebellion je objavio kako ta uhićenja predstavljaju "eskalaciju preventivnih taktika vlade i policije" i da je to znak da ih vlasti smatraju "značajnim pokretom".

U ponedjeljak su prosvjednici izašli i na ulice Pariza i Amsterdama. U Francuskoj prijestolnici blokirali su ulazak u trgovački centar, "simbol kapitalizma", proglasivši tu operaciju "posljednjom okupacijom prije kraja svijeta", prenosi AFP.

Stotine aktivista blokiralo je ulice središnjeg Amsterdama usprkos zabrani policije koja je najavila uhićenja.

Prosvjedi su, između ostalog, najavljeni i održavaju se i u Argentini, Španjolskoj, SAD-u, Irskoj, Indiji i Južnoafričkoj Republici, pišu svjetski mediji.