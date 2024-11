Ako štrajk u bolnicama i službeno najave, Beroš će odmah tražiti da ga sud proglasi nelegalnim

Datum štrajka pojedinih službi u bolnicama još uvijek nije definiran, doznajemo od Sande Alić iz sindikata Zajedno. – Nisu točni navodi da štrajk kreće u petak ili u ponedjeljak jer i u petak imamo sastanke odbora unutar Sindikata, na kojima će se o tome razgovarati. Dakle, još uvijek nije definiran datum štrajka, ali po svemu sudeći nije izvjesno da će to biti ponedjeljak – kaže S. Alić.

Inače, štrajk se treba najaviti tri dana prije njegova početka. U zdravstvu se i u vrijeme štrajka moraju odvijati nužni poslovi a to je svakako obrada hitnih pacijenata. Štrajk su najavili djelatnici zaposleni u radiološkim i laboratorijskim odjelima te sanitetskoj službi, nezadovoljni koeficijentom koji im je dodijeljen Vladinom uredbom. Uredbom su proljetos povećani koeficijenti zaposlenima u državnoj i javnim službama. Očekuju da se ti koeficijenti povećaju jer su donijeli tek nekoliko desetaka eura povećanja plaća, što smatraju nedostatnim, tim više jer su objedinjavanjem ranijih prava tj. njihovim prevođenjem u koeficijent ostali bez nekih dodataka.

Međutim, sindikat Zajedno nije reprezentativan sindikat, a Vladina uredba nije zakonski razlog za štrajk. Stoga će, u trenutku kad, i ako, ovaj štrajk bude i službeno najavljen, resorno ministarstvo od suda zatražiti da se taj štrajk proglasi nelegalnim. E, tu nastupa trenutak neizvjesnosti prouzročen jednim presedanom. Bi li ovaj štrajk bio nelegalan, pitali smo stručnjaka za radno pravo.

– Decidiranog odgovora nema jer, ako je Amerika država u kojoj je sve moguće, u Hrvatskoj ništa nije nemoguće. Ne može se štrajkati protiv zakona, uredbi i odluka vlasti jer to ne spada u područje interesa kolektivnog pregovaranja, tako propisuje naš Zakon o radu temeljen na njemačkom zakonodavstvu. Nažalost, postoji odluka Vrhovnog suda od prošle godine, koja je podržala štrajk službenika na sudovima koji su štrajkali zbog pitanja definiranih koeficijentima bez toga da se uopće kolektivno pregovaralo i, još bolje, bez toga da su sindikati uopće reprezentativni. Ako bi naš Vrhovni sud slijedio svoju posve pogrešnu praksu, koju su podržali podržavajući sebe odnosno rast svojih plaća, to bi mogao učiniti i u ovom slučaju – opisao je Viktor Gotovac ovu pravno neizvjesnu situaciju.

Pregovori o kolektivnom ugovoru za zdravstvo s reprezentativnim sindikatima kreću uskoro, nakon što je jučer na Vladi donesena odluka o pokretanju tih pregovora. Do kraja godine očekuje se ponovno razmatranje svih koeficijenata, za što je nadležno Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama. Prostora za izmjene će biti. To se Vijeće, međutim, do danas još nije sastalo.

Mirenje je propalo jer su zahtjevi sindikata Zajedno odbijeni. Među ostalim, obrazloženo je da prvostupnici u zdravstvu ne smiju imati veće koeficijente od učitelja/nastavnika koji imaju koeficijent 2,01 a kamoli socijalnih radnika (2,17). Sada imaju 1,95, a tražili su 2,35 za prvostupnike radiološke tehnologije. Vozači saniteta nezadovoljni koeficijentom 1,43 uspoređivali su se s vozačima vlakića na Plitvičkim jezerima čiji su koeficijenti 1,45, a "ne rade s ljudima i ne brinu o njihovu zdravlju". Odgovoreno im je da vozač na Plitvicama prevozi autobusom 40-50 ljudi, a razlika u koeficijentu s vozačem saniteta jest 0,02 odnosno cca 18 eura bruto, pri čemu su naglasili da vozači saniteta nisu vozači hitne. Problem je i taj što djelatnici koji se odluče dodatno obrazovati smatraju da moraju automatski dobiti veću plaću ili drugo radno mjesto. Međutim, to ovisi o potrebama u sustavu.

