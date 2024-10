Agencije potpisale povelju za smanjenje otpada u svemiru, Muskov SpaceX nije: 'Još pregovaramo'

Europska svemirska agencija pregovara sa SpaceX-om o mogućnosti da se ta tvrtka Elona Muska pridruži međunarodnoj povelji o smanjenju svemirskog otpada, rekao je glavni direktor agencije Josef Aschbacher za Reuters. Agencija koja obuhvaća 22 zemlje predvodi jednu od nekoliko inicijativa da se smanji svemirski otpad koji kruži oko Zemlje od ranijih misija ugrožavajući aktivne satelite.

Aschbacher je rekao da se 110 zemalja i entiteta pridružilo ESA-inoj povelji "Zero Debris" koja ima za cilj zaustaviti stvaranje novog svemirskog otpada do 2030. Na pitanje je li povelju potpisao i SpaceX, čiji sateliti sada čine gotovo dvije trećine aktivnih svemirskih letjelica u niskoj orbiti, rekao je: "Još ne, ali pregovaramo s njima... To je povelja koja se razvija i... nastavit ćemo postavljati ta pitanja jer su od temeljne važnosti."

SpaceX nije odgovorio na zahtjev za komentarom. Od gotovo 10.300 aktivnih satelita u orbiti, oko 6300 pripada SpaceX-ovoj konstelaciji Starlinku, po Američkim svemirskim snagama. Kina je počela lansirati vlastite konstelacije kako bi konkurirala Starlinku, a to čini i Amazon, koji bi ovog desetljeća trebao lansirati više od 3000 satelita za svoju konstelaciju Kuiper.

Amazon je potpisao povelju, rekao je Aschbacher. U orbiti se trenutačno nalazi 18.897 krhotina koje se može pratiti, po Jonathanu McDowellu, astronomu s Harvarda koji prati takve objekte. Ne postoje međunarodni zakoni o svemirskom otpadu, ali zemlje i svemirske agencije počele su zadnjih godina razrađivati prijedloge i nacionalna pravila za rješavanje tog problema.

POVEZANI ČLANCI:

>> Pitali smo umjetnu inteligenciju kakvo nas vrijeme očekuje 2050., a kakvo za 50 godina. Odgovor je zabrinjavajuć