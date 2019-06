A. Šprlje, bivši ministar nije postao predsjednik suda

Čudni su ponekad putovi Gospodnji, mora da je pomislio Ante Šprlje, nekadašnji ministar pravosuđa, koji sada nije uspio postati predsjednik Općinskog suda u Metkoviću.

Naime, prema odluci koja je prije neki dan objavljena na stranicama Državnog sudbenog vijeća (DSV) za predsjednika tog suda, na kojem je Šprlje od odlaska s ministarske funkcije radio kao v.d. predsjednika suda, odnosno sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave, DSV je imenovao Marijanu Zlojić – Talajić.

Ona se kao i Šprlje kandidirala za poziciju predsjednika suda te pobijedila, jer je imala više bodova od njega. Konkretnije, Zlojić-Talajić imala je ukupno 181 bod, a Šprlje 177,5. Zanimljivo je da je Šprljino obnašanje sudačke dužnosti ocijenjeno višim ocjenama, no ono njegove protukandidatkinje jer je u toj kategoriji on dobio 140, a ona 135,5 bodova.

To je ujedno i jedina kategorija u kojoj je dobio više bodova od nje jer je ona za predloženi program rada dobila 22,5 bodova, a on 18,4 boda, Ona je bolje prošla i na strukturiranom intervju za koji je dobila 23 boda, dok je on dobio 19,1 bod. Činjenicu da nije imenovan predsjednikom suda Šprlje nije htio komentirati.

– Ne bih to komentirao jer je DSV taj koji odlučuje koga će imenovati predsjednikom kojeg suda – kratko je jučer kazao Šprlje.

Bio je MOST-ov ministar pravosuđa i tu je funkciju obnašao od 22. siječnja 2016. do 27. travnja 2017., odnosno do trenutka kada je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti sve MOST-ove ministre. Povod takve Plenkovićeve odluke bio je stav MOST-ovih ministara koji su članovi tadašnje vlade odlučili glasati za opoziv Zdravka Marića, ministra financija.