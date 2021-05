30 godina Hrvatske u 50 fotografija: Događaji koji su obilježili noviju hrvatsku povijest

Hrvatskih 30 godina samostalnosti u – 50 fotografija! Čini se doista nemoguće. Ali taj nimalo jednostavan, ali zato izrazito važan i emotivan zadatak odlučio je realizirati Večernji list koji u povodu neovisnosti Republike Hrvatske, velike obljetnice ostvarenja povijesnog sna hrvatskog naroda organizira izložbu fotografija „30 godina hrvatske neovisnosti“.

Dio je to zapravo još većeg projekta kojim Večernji list želi dostojno obilježiti 30. obljetnicu uspostave samostalne demokratske Hrvatske.

– Ove smo godine već objavili dva velika specijala. Prvi je bio „Hrvatsko proljeće” u povodu 50 godina od tog važnog pokreta, a drugi je bio upravo „Hrvatska – 30 godina neovisnosti“. Sada ćemo pak najvažnije trenutke u zadnjih 30 godina dočarati novinskim fotografijama. Ipak slike govore više od tisuću riječi – kaže Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista te autor izložbe koja se sutra u podne svečano otvara u Gliptoteci HAZU u Medvedgradskoj 2.

Putovanje kroz vrijeme

Ističe Klarić i kako fotografije od kojih su neke rijetko ili nikad ranije viđene pričaju izuzetno zanimljivu priču s obzirom na to da je malo koji narod proživio toliko velikih događaja u tako kratko vrijeme.

– Trideset godina u životu jednog naroda nije dugo razdoblje, ali u slučaju Hrvatske bilo je nevjerojatno intenzivno i uzbudljivo. Proces nastanka moderne Hrvatske obilježili su prvi višestranački izbori nakon pedesetogodišnje demokratske apstinencije, izlazak iz komunizma, rat za neovisnost, izgradnja demokratskih institucija, ulazak u NATO i na kraju u EU – ističe Klarić te dodaje kako su Večernjakovi reporteri bilježili sva ta događanja iz dana u dan i tako stvarali slikovnu kroniku jednog naroda i jedne države.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Upravo se i njima ovom izložbom želi priznati izuzetan posao koji su napravili i koji i danas rade. Izložba će tematski biti podijeljena na četiri dijela, a u njezinoj su realizaciji sudjelovali kustosica Anita Ruso, autor izložbenog postava Damir Kanaet te producentica Mirjana Žižić.

– Deset fotografija u velikom formatu prikazivat će razdoblje od 1990. do 1995. godine, a potom će još 10 velikih fotografija ispričati hrvatsku priču u zadnjih 25 godina. Također, bit će izloženo još 30 fotografija manjeg formata, pri čemu će ih pola tematski biti posvećeno kulturi, a pola sportu – kaže kustosica Anita Ruso te dodaje kako je izložba zapravo brzo, ali sadržajno vremensko putovanje koje su omogućili sjajno uhvaćeni trenuci vrhunskih hrvatskih fotoreportera.

Autor izložbenog postava Damir Kanaet ističe pak kako je prostor Gliptoteke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti idealan za ovakvu izložbu zbog svoje atraktivnosti, ali i simbolike.

– Fotografije će biti postavljene u jednoj dvorani, a uz njih će se postaviti i videoinstalacija našeg umjetnika Vedrana Perkova koji je na veoma zanimljiv način tekst Ustava pretvorio u binarni kod – objašnjava Damir Kanaet te dodaje kako je izrazito zahtjevno bilo doći do konačnog odabira fotografija za izložbu s obzirom na nevjerojatno bogat izbor.

Stoga će se na tri ekrana prikazivati još 300 odabranih fotografija, kako onih koji prikazuju priču o uspjehu tako i onih koje govore o teškim trenucima i propuštenim prilikama.

– U izgradnji moderne nacije nužno je suočiti se sa svojim dobrim i lošim stranama jer samo se tako može izgraditi samopoštovanje, koje je preduvjet za uspješnu budućnost. Fotografije s ove izložbe bilježe sretne i one malo manje sretne trenutke dokumentirajući jedno vrijeme, jednu povijest sa svim njezinim usponima i padovima – smatra Dražen Klarić.

Također, stručni suradnici u realizaciji izložbe bili su Žarko Ivković, urednik specijala „Hrvatska – 30 godina neovisnosti“, te Siniša Hančić, dugogodišnji fotoreporter koji danas radi u agenciji Pixsell.

Ostariš, izgubiš vid...

– U trideset godina rada ostariš i izgubiš vid, potrošiš koljena i kukove, uništiš kralježnicu ili brak, ispraćaš kolegice i kolege iz novinarstva ili na onaj svijet, pomalo zaboravljaš i padove i poraze, razočaranja i nepravde. Ostaju ti sjećanja i fotografije. Sjećaš se svakog snimanja, druženja s dragim ljudima u redakciji, na terenu, u agenciji, na putovanjima. Sjećaš se svakog trenutka radosti i ponosa, nade i trijumfa – kaže Hančić te zaključuje kako je stotinu fotoreportera i suradnika Večernjaka i agencije Pixsell gradilo ovu izložbu zadnjih 30 godina.

Foto: Siniša Hančić

Uz fotografije će, stoga, kako i priliči stajati njihova imena te opisi.

– 30 godina života fotoreportera mjeri se u milijunima snimaka i kilometara puta, stotinama tisuća fotografija, desecima tisuća osoba i tisućama događaja – poručuje Hančić.

Svu tu čaroliju uhvaćenu objektivima posjetitelji će moći pogledati već sutra od 14 sati, a potom vikendom od 10 do 14 sati te od utorka do petka od 11 do 19 sati. Izložba je otvorena sve do 30. lipnja, a ulaz je besplatan.

