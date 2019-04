'Ako netko želi biti poduzetnik tada je svejedno gdje će pokrenuti biznis'

Događanje u sklopu velike nacionalne akcije Hrvatska pamet Hrvatskoj koju organiziraju Večernji list i Poslovni dnevnik, a čiji je krajnji cilj zadržavanje mladih obrazovanih ljudi u Hrvatskoj, nakon Osijeka seli se u Koprivnicu. Akcija obuhvaća natječaj studentskih razvojnih projekata, okrugle stolove i tribine ‘Budućnost u Hrvatskoj’ koji će se održati u šest hrvatskih gradova u suradnji sa šest sveučilišta te putujuću izložbu u povodu proslave 60 godina Večernjeg lista.

U Koprivnici će se događanje održati u suradnji Sveučilištem Sjever, u utorak s početkom u 10 sati. Svoj pogled na Hrvatsku i prilike dat će i ministar turizma Gari Cappelli, a prije njega donosimo dvije priče iz Koprivnice koje dokazuju da se može uspjeti i u Hrvatskoj.

Ne treba puno kapitala

Boris Poljak, vlasnik tvrtke Pobis, na samom početku razgovora napomenuo je kako poduzetništvo nije lako, ali je izazovno samim time što tržište Hrvatske nudi bezbroj mogućnosti, a za to hoćemo li biti uspješni najzaslužniji smo upravo mi.

- Biti poduzetnik ovisi o čovjeku, a ne o okolini gdje se nalazi. Ako netko ima volju i želju biti poduzetnik tada mu je svejedno hoće li djelatnost obavljati u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj ili negdje drugdje - kazao je je Boris Poljak navodeći kako je za uspjeh važno pridržavati se postavljenog plana i pravila igre, odnosno zakonskih okvira. Prema njegovim riječima mladi se danas ne zaletavaju u biznis, već dapače, kreću u poduzetničke vode jer si tako žele osigurati sigurnu egzistenciju.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

- Statistika otvaranja i zatvaranja firmi je dokaz tome. Mnogi na žalost ne uspiju, ali ima mnogo onih koji uspiju i ostvaruju odličan rezultate na domaćem, ali sve više i na internacionalnom planu. Za pokrenuti vlastiti biznis danas ne treba puno kapitala. To je vrlo dobro za one ozbiljnih namjera, ali i loše za one koji bi samo probali - rekao je Poljak s kratkom i jasnom porukom koja govori da bez jasnog plana i vizije nema ni uspjeha.

Besmisleno je govoriti ako mladi ne vjeruju u Hrvatsku, a scenarij koji se sve češće dešava u Hrvatskoj je takav, objašnjava Poljak, da mladi ne vjeruju u sebe i u državu koju žive te bez pokušaja traže spas u inozemstvu.

- S mladima treba jako puno raditi. Najčešće nisu pripremljeni za rad i imaju izražene predrasude prema poslodavcima - istaknuo je Poljak i dodao da je u svojoj tvrtki prepoznao da se uz trud i ulaganje od mladih ljudi stvara kvalitetan kadar koji može konkurirati i na svjetskoj razini. Osim ulaganja u mlade, zaključuje, uspješan biznis je zasnovan na čvrstim temeljima s jasnim smjernicama za buduće poslovanje.

Baš kao što je napomenuo Poljak, mladi danas sve češće ulaze u poduzetničke pothvate, a kao prilog tome dolaze i brojna startup natjecanja čiji pobjednici teže i investicijama i oformljavanju djelatnosti.

Važna razmjena iskustva

Takva dobra sudbina zadesila je Codebox, organizaciju čija je temeljna djelatnost izrada personaliziranih softvera, web dizajn, održavanje računalne opreme te obrada i prijenos podataka. Martin Kolarić i Filip Stojić svoju su priču zakotrljali startup natjecanjem, a danas kažu kako im je to bila odlična prilika za steći nova iskustva, iskušati svoje znanje i vještine, ali i dobro se zabaviti.

- Takva natjecanja omogućuju vam pozicioniranje unutar određenog tržišta i zasigurno je dobra prilika za ulazak u poduzetništvo. Također, na takvim natjecanjima se okupljaju ljudi iz vaše djelatnosti te imate priliku upoznati ljude koji se bave sličnim ili istim poslom, sklopiti nova poznanstva ili poslovne veze, ali i puno toga naučiti što će vam koristiti u daljnjem radu. Uz to definitivno ćete usvojiti najvažniju vještinu suvremenog poslovanja, a to je timski rad - kažu dečki iz Codeboxa.

Strpljenje i upornost najbitnije su ako želite uspjeti u Hrvatskoj, a prema njihovim riječima, dobra ideja će uvijek naći svoj put do kupca te danas više nego ikada postoje razne mogućnosti i poticaji koji mladima mogu pomoću u pokretanju vlastitog posla.

- Za sve one koji žele biti uspješni, naš savjet je raditi na sebi i svome znanju. Svima nam je dostupna velika količina informacija i imamo mogućnost stalnog učenja i usavršavanja. Inovativnost i kreativnost danas su najvažnije kompetencije, zbog čega moramo raditi na vlastitom poboljšanju, to je jedini put do stvarnog uspjeha - rekao je Martin Kolarić.