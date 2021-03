'Zahvalni smo pionirima Xiaomija koji su nam olakšali posao u Hrvatskoj'

Xiaomi Hrvatska i Slovenija danas je u Zagrebu predstavio Mi 11, najnoviji flagship Mi serije pametnih telefona koji je nedavno imao svjetsku premijeru.

Ovaj dosad najmoćniji Xiaomijev mobitel bit će u slobodnoj prodaji u Hrvatskoj od 22. ožujka. Čelnici Xiaomija za Hrvatsku ističu da su vrlo zadovoljni interesom kupaca u pretprodaji i da neće ni imati dovoljnu količinu uređaja u prvoj pošiljci.

Već je lanjski model dobivao puno pohvala, ali mnogi su se žalili da Xiaomijevim top modelima nedostaje kvalitetniji zaslon pa su sada puno poradili na tom dijelu i isporučili AMOLED zaslon s prilagodljivom brzinom osvježavanja do 120 Hz, kao i s aktualnim najboljim standardom zaštite zaslona (Corning Gorilla Glass Victus), trenutno najboljim Qualcommovima čipsetom Snapdragon 888 koji podržava i više 5G frekvencija. Cijena u Hrvatskoj za model od 8GB RAM-a i 128 GB prostora za podatke stajat će 5799 kuna, odnosno 6299 kuna za model 8GB+256GB.

Xiaomi je lani imao puno uspjeha na globalnom tržištu, a porasla mu je prodaja uređaja i u Hrvatskoj. Prošlog ljeta su nakon Zagreba, otvorili vlastiti dućan Mi Store i u Splitu.

O rastu Xiaomija u Hrvatskoj i regiji razgovarali smo s Goranom Mudrovčićem, generalnim menadžerom Xiaomija za Hrvatsku i Sloveniju.

- Na tržištu srednje Europe kojem pripada i Hrvatska mi smo broj jedan. To je veliko područje od Poljske do Grčka i od Austrije do Ukrajine u kojem imamo oko 30 posto udjela tržišta, poručuje Mudrovčić. Upitali smo ga i kako konkretno stoji Xiaomi na tržištu u Hrvatskoj:

Foto: Xiaomi

- U Hrvatskoj je situacija trenutno takva da ne postoje relevantna istraživanja koja bi dale točan odgovor na to. Ali po jednom GfK istraživanju u posljednjem kvartalu prošle godine imali smo nešto malo ispod 20 posto tržišta u Hrvatskoj. U usporedbi na 2019. kada smo imali 11 posto lani smo u Hrvatskoj, dakle, imali rast oko 90 posto, otkriva Mudrovčić.

Za ovu godinu također očekuju rast, ali ističu i jednu prepreku. A to je moguća sporija dostava novih uređaja zbog velikih globalnih zahtjeva za 5G čipovima.

"S prelaskom s 4G na 5G mora se prelaziti na novu tehnologiju. A ovaj put nisu samo pametni telefoni i routeri u pitanju kao kad se prelazilo s 3G na 4G, nego puno širi spektar uređaja, sve do automobila. Svi elektronički uređaji na neki način dolaze do toga da imaju potrebu za ugradnjom 5G čipa. A postoje dva glavna proizvođača 5G čipova i oni ne mogu proizvesti više. Sada su svi najavili investirati. Trebat će proći 2-3 godine da se to stabilizira. I mislim da je to najveći izazov."

Dakle, situacija s dolaskom novih 5G mobitela mogla bi podsjećati na nabavku cjepiva...

- Vidite kako se to događa s cjepivima. No, nadam se da neće biti kao s dobavom cjepiva. Mi na žalost nismo veliko tržište poput Velike Britanije ili Njemačke pa je potencijalno izazov dobiti veću količinu uređaja. Ali, s druge strane imamo ljude koji vole Xiaomi brend. Naš je brend jako cijenjen u Hrvatskoj. Najbitnija je stvar što dajemo najbolji omjer cijene i kvalitete. Nismo bogati kao zapadno tržište u ovom trenutku, ali smo na neki način idealno tržište za Xiaomi.

Dakle, koliko točno Hrvati vole Xiaomi?

- Rekao bih da na otvorenom tržištu na svakih 10 ljudi njih 4 imaju Xiaomi. Kod prodaje preko operatera je nešto malo drugačiji omjer tržišnog udjela.

U svakom slučaju Xiaomi povećava svoju prisutnost u Hrvatskoj, a moguće je i otvaranje novih specijaliziranih dućana. Upitali smo Mudrovčića i koliko je napredovao put Xiaomija u Hrvatskoj od vremena kada su rijetki znali za taj brend pa su pojedinci sami nabavljali mobitele online iz Kine pa ih preporučivali svojim prijateljima.

- Mi ih zovemo pionirima Xiaomija. Oni su bili prvi koji su otkrili Xiaomi, odnosno oni su shvatili što je Xiaomi. Mi smo stvarno tu došli na tom valu i omogućili su nam puno lakši posao, nego da nije bilo tih ljudi koji su preko online servisa sami nabavljali Xiaomi mobitele. Otvaramo sada niz Storeova i planiramo nastaviti širiti se i ove godine. Bitno nam je da korisnici mogu doći i isprobati naše uređaje. Bitno nam je iskustvo korisnika.

Događa li se da netko dođe kupiti mobitel, a kupi neki drugi uređaj?

- Imamo dvije linije proizvoda, to su pametni telefoni i eko sustav uređaja. To je naša velika snaga. Tko god je kupio naš uređaj iz eko sustava vjerujem da je oduševljen. I osobno imam puno Xiaomi uređaja kod kuće, imam ih oko 15. Najčešće koristim pročistač zraka, stalno je uključen. U Hrvatskoj najprodavaniji mobitel Xiaomija je Redmi Note 9 Pro, zaključuje Mudrovčić.

Dodao je i da novi model Redmi Note 10 Pro u Hrvatsku stiže krajem ožujka.

Foto: Xiaomi

U Zagrebu je danas predstavljen i Xiaomijev popularni električni skuter Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition koji je nastao u suradnji Xiaomija i Mercedesa. Ima autonomiju od 45 km udaljenosti, maksimalnu brzinu od 25 km/h (automatski ograničena) te se penje uz nagibe do 20 posto. Ima sustav dvostrukog kočenja (s pneumatskim zračnicama), a u Hrvatsku stiže krajem ožujka i stajat će 5999 kuna.