WhatsApp uskoro uvodi promjenu koja će se svidjeti svima

WhatsApp uvodi novu promjenu koja će razveseliti mnoge. Naime, uskoro ćete moći raditi što elite na toj aplikaciji za razmjenu poruka, a da vaši kontakti ne znaju da ste aktivni.

Trenutačno, ako korisnici WhatsAppa žele izgledati odsutno moraju sakriti svoj status 'posljednji put viđen'. U novoj verziji aplikacije, korisnici će to moći učiniti i sa svojim 'online' statusom, piše Metro.

To će značiti da ćete moći koristiti WhatsApp, a da nijedan od vaših kontakata ne zna da ste na mreži.

Nadolazeću značajku privatnosti primijetio je tim na WABetaInfo, koji neprestano traži nova ažuriranja.

- Bit će moguće konfigurirati tko može vidjeti kada smo online unutar naših postavki posljednjeg viđenja zahvaljujući dvjema novim opcijama: "Svi" i "Isto kao zadnji put viđeno". Na primjer, ako odaberete "Moji kontakti" za "Posljednji put viđen" i "Isto kao zadnji put viđen" za "online", to znači da osobe koje nisu u vašim kontaktima neće moći vidjeti kada ste na mreži - pojašnjavaju na blogu.

Do ovog otkrića je došlo u beta probnoj verziji WhatsAppa koja se koristi za testiranje novih značajki, no ne zna se točan datum kada bi to trebalo biti dostupno svima.