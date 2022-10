U Hrvatskoj imamo oko 175 robota, a trebamo ih 2000

U svijetu je oboren rekord u instalaciji industrijskih robota u tvornice, čak je 517.385 novih robota počelo raditi u 2021., pokazuje novo izvješće World Robotics koje objavljuje Međunarodna federacija za robotiku (International Federation of Robotics). Prema novom izvješću IFR-a, riječ je o stopi rasta od 31 posto u usporedbi s 2019., a pritom je nadmašen rekord instaliranja robota iz 2018. za 22 posto. Tako danas zaliha operativnih robota diljem svijeta doseže novi rekord od oko 3,5 milijuna komada. Azija je i dalje najveće svjetsko tržište industrijskih robota, gdje je čak 74 posto svih novopostavljenih robota u 2021. godini. Inače, posebno je skočio rast instalacija u Kini, čak 51 posto, odnosno 268.195 isporučenih jedinica.

Svaki drugi robot u Kini

Tako je svaki drugi robot instaliran na globalnoj razini 2021. bio u Kini. U Europi se također uvelike oporavilo tržište operativnih robota i dosegnulo novi vrhunac te je 2021. bilo 24 posto više novouposlenih robota ili 84.302 jedinice. Naime, potražnja automobilske industrije bila je stabilna, dok je potražnja iz opće industrije porasla za 51 posto. Europski predvodnik je Njemačka, koja spada u pet najvećih tržišta robota u svijetu, imala je udio od 28 posto ukupnih instalacija, odnosno 23.777 "novozaposlenih" robota. Slijedi Italija sa 17 posto i Francuska sa 7 posto rasta instalacija robota.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, pak, industrijske robotske instalacije pale su za 7 posto, na 2054 jedinice. Razlog je smanjena potražnja automobilske industrije. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, nove instalacije porasle su za 14 posto, na 34.987 jedinica u 2021. godini. To je premašilo razinu prije pandemije, od 33.378 jedinica u 2019., ali je još uvijek bilo znatno niže od rekordne razine od 40.373 jedinice u 2018. godini.

– Rastuće cijene energije, cijene poluproizvoda i nestašica elektroničkih komponenti izazov su za sve grane globalnoga gospodarstva. Ali knjige narudžbi su pune, a potražnja za industrijskim robotima nikada nije bila veća. Ukupno se očekuje da će globalne instalacije robota porasti za 10%, na gotovo 570.000 jedinica u 2022. godini. Očekuje se da će postpandemijski bum iz 2021. nestati 2022. godine. Od 2022. do 2025. prosječne godišnje stope rasta u srednjoj do visokoj, predviđa se jednoznamenkasti raspon.

Kada se radi o Hrvatskoj, nažalost ne možemo se pohvaliti ni rastom ni padom broja zaposlenih robota jer se posljednje hrvatsko "prebrojavanje" odnosi na 2017., kada ih je bilo 175. Pri objavi tih podataka, dvije godine poslije, procjene su govorile da nam je potrebno njih oko 2000 kako bismo se svrstali u tehnološki razvijene zemlje.

Tajana Kesić Šapić, voditeljica Odjela za industriju pri HGK, ističe kako automatizirana proizvodnja jest jedan od pokazatelja digitalizacije društva, odnosno gospodarstva.

– Takva vrsta proizvodnje donosi mnoge koristi, od veće produktivnosti i kvalitete do učinkovitijeg raspolaganja resursima. To uključuje i ljudske resurse – u razdoblju kad smo suočeni s nedostatkom radne snage. Jedna katkad zanemarena perspektiva jest to da je i alat za ubrzanje održivosti i zelene tranzicije. No, uvođenje ovakve vrste proizvodnje nije samo stvar raspoloživosti tehnologije – kaže T. Kesić Šapić i naglašava: – Iz perspektive tvrtke mora postojati odgovarajuća poslovna strategija i odgovarajuća organizacijska kultura. Treba istaknuti i da je značajan broj hrvatskih proizvodnih tvrtki koje su svjesne da je to ključ konkurentnosti na tržištu, no ono što nedostaje jesu značajna financijska sredstva i nove investicije. Tržište rada tu također mora pratiti ritam jer novom tehnologijom i dalje mora netko upravljati, inženjer koji ima odgovarajuće znanje.

4. industrijska revolucija

Razdoblje 4. industrijske revolucije donosi brze digitalne transformacije procesa, ističe T. Kesić Šapić, primarno unutar prerađivačko-proizvodnih industrija, a ključan alat za to bit će 5G tehnologije, napominje.

– Kada govorimo o hrvatskoj sceni, možemo istaknuti nekoliko svijetlih primjera automatizacije i uporabe robota u industriji, od tvrtki koje razvijaju tehnologije za automatizaciju poslovanja do onih koje to implementiraju u poslovanju. Primjerice, robote tvrtke Gideon Brothers koriste tvrtke Orbico, Tokić i Atlantic grupa. Dobar je primjer i AD Plastik, čiji roboti rade poslove koje radnici jednostavno ne mogu obavljati.