Svi žele blockchain, ali ne još

Blockchain tehnologija trebala bi ukinuti posrednike te pri tom smanjiti troškove, povećati brzinu, doseg, transparentnost i sljedivost mnogih poslovnih procesa.

Novo PwC-ovo istraživanje “Blockchain je stigao. Koji je vaš sljedeći korak?” ispitalo je 600 rukovoditelja u 15 zemalja o njihovu razvoju blockchaina te o njegovu potencijalu.

Čak 84 posto ispitanih direktora izjavljuje kako je pokrenulo blockchain inicijative, te tvrde da ih je 15 posto zaživjelo. S obzirom na to da blockchain tehnologija mijenja poslovanje i trgovinu, istraživanje je otkrilo do sada najjasniji pokazatelj bojazni tvrtki i organizacija da će zaostati uslijed globalnog razvoja blockchain tehnologije.

Četvrtina ispitanih rukovoditelja zabilježila je kako su u njihovim organizacijama ili u tijeku (10%) ili potpuno primijenjeni (15%) pilot projekti implementacije blockchain tehnologije. Gotovo trećina (32%) razvija projekte, a petina ih (20%) provodi istraživanja na tom području.

SAD (29%), Kina (18%) i Australija (7%) trenutno se smatraju najnaprednijima u razvoju blockchain projekata. Međutim, ispitanici vjeruju da će u roku od tri do pet godina Kina prestići SAD (30%) i time premjestiti prvotno središte utjecaja i aktivnosti koje se trenutno nalazi u SAD-u i Europi.

Istraživanje je pokazalo kako razvoj financijskih usluga dominira na području blockchain tehnologije pri čemu 46 posto ispitanih smatra kako one trenutačno predstavljaju vodeći sektor, a 41 posto smatra kako će to biti slučaj u bližoj budućnosti (u roku od 3 do 5 godina). Ispitanici smatraju da sektori s rastućim potencijalom u razdoblju od sljedećih od 3 do 5 godina uključuju energetiku i komunalne usluge (14%), zdravstvo (14%) i industrijsku proizvodnju (12%).

– Ono što su nam rukovoditelji pokazali jest da nitko ne želi da ga blockchain zaobiđe, bez obzira na to što su u ovoj ranoj fazi njegova razvoja još uvijek prisutne bojazni vezane uz povjerenje i regulativu – izjavio je Steve Davies, PwC-ov voditelj usluga vezanih za blockchain. Unatoč potencijalu ove tehnologije, ispitanici su naveli povjerenje kao jednu od najvećih prepreka usvajanju blockchaina.