Pleme je bolje od Instagrama

Ime joj je Pleme, a riječ je o novoj društvenoj mreži na kojoj se mogu objavljivati fotografije, statusi, razmjenjivati poruke, najavljivati događaji, prenositi videosadržaji… Kao Facebook? Da, ali rezervirano za – Hrvate! Ova novost u svijetu društvenih mreža i socijalnih aplikacija djelo je 27-godišnjeg Nika Kraljevića iz Sydneya. Australac hrvatskih korijena odlučio je, naime, stvoriti virtualno mjesto na kojem će se moći družiti svi Hrvati iz domovine i oni iz dijaspore.

Dođite na Tambura Fest

– Glavni mi je cilj bio aplikacijom povezati sve Hrvate iz raznih dijelova svijeta, ali ne samo radi zabave, nego zbog pokretanja komunikacije koja će u konačnici polučiti prave promjene. Ova bi aplikacija, primjerice, mogla olakšati povratak u domovinu onim osobama iz dijaspore koje o tome razmišljaju ili potaknuti ulaganja u Hrvatsku i pokrenuti određene poslovne suradnje. Želim pokazati svim Hrvatima izvan Hrvatske da to nije zemlja na koju treba biti ponosan samo zbog sportskih uspjeha nego da ima jako puno prednosti i vrlina za koje možda ne znaju – govori nam Nik Kraljević, koji je ljubav prema Hrvatskoj naslijedilo od roditelja. Majka mu je, naime, iz okolice Zadra, a otac iz Komina pokraj Metkovića.

Iako je on rođen u Australiji i Hrvatsku posjetio svega nekoliko puta, smatra da mu je to druga domovina.

– Imao sam sreće što su se moji roditelji jako trudili da doznam puno o Hrvatskoj i njezinim običajima te da budem u kontaktu s obitelji u Hrvatskoj. I danas se trudim redovito pratiti sve što se u Hrvatskoj događa, čitam vijesti, slušam glazbu… I ova će mi aplikacija pomoći u tome – ističe Nik koji se bavi informatikom i sigurnošću na internetu, a otvorio je i dvije tvrtke za razvoj aplikacija. Iza Plemena tako stoji tvrtka Kraljevic Technology, a aplikacija je puštena na tržište za vikend. U prvih pet dana mreži se priključilo oko tisuću korisnika iz cijelog svijeta koji se na platformi dopisuju, dijele slike iz raznih krajeva svijeta, pozivaju na događanja. Na aplikacije je, primjerice, objavljeno da se 16. studenog održava Tambura Fest u Ontariju te se pozivaju svi zainteresirani Hrvati u blizini da ga posjete. S druge strane, tu su i pozivi na učenje jezika, ali i tople poruke iz raznih krajeva svijeta. Tako stanoviti Mario šalje pozdrave iz Chicaga pozirajući s hrvatskom zastavom, Fabijan se javlja iz Njemačke, Nikolas iz Hong Konga, a Marko iz Beča. Također, ima tu i postova iz Hrvatske – iz Zagreba, Šibenika, Splita…

Dijeleći slike hrvatskih ljepota, ljudi iz Hrvatske podsjećaju one iz dijaspore na domovinu.

– Pleme je uistinu okupilo Hrvate iz cijelog svijeta, a prve reakcije više su nego pozitivne. Dobio sam mnogo poruka i zahvala za to što sam pokrenuo aplikaciju. Najveći mi je kompliment da je “kao Instagram, ali bolje” – ističe Kraljević koji je na pokretanju aplikacije radio više od godinu i pol.

Pri izradi aplikacije posebno je pazio na dizajn, a glavni je logo u motivu hrvatskog pletera crveno-bijele boje. U opisu same aplikacije piše da je namijenjena Hrvatima, ali i svima onima koje zanima Hrvatska tako da se, naravno, ne provjerava odakle su korisnici.

Farmeri i zombiji

– Stvaranje Plemena nije mi sinulo odjednom, riječ je o ideji koja se razvija već dugo. Pratim tehnološke trendove i smatram da u budućnosti više neće biti toliko popularne društvene mreže za opću publiku, poput Facebooka i Instagrama, nego specijalizirane platforme za točno određene niše – zaključuje Nik Kraljević.

Da su “specijalizirane” društvene mreže uistinu popularne u svijetu, dokaz je i to da su u posljednjih nekoliko godina one pokrenute za razne skupine. Nekima je “životni vijek” dulji, nekima kraći, no definitivno su privukle pozornost kada su puštene na tržište. Tako je veoma popularna aplikacija Farmers Only koja, kao što joj i ime kaže, okuplja farmere, rančere i uzgajivače stoke koji traže ljubav. Glavni moto im je “ljudi iz grada to ne razumiju”, a profilne slike uglavnom su im na traktorima ili u polju. Još jedna neobična društvena mreža kojoj je cilj pronalazak srodne duše jest Beautiful people na koju se mogu priključiti samo izrazito lijepi ljudi, a ulazak u aplikaciju dopušten im je tek nakon što svoju ljepotu dokažu s nekoliko fotografija. Postoji i stranica na kojoj ljubav posebno traže ljubitelji brkova, a neko je vrijeme bila aktivna i stranica Intellect connect za one koje privlači ljepota uma druge osobe.

Još je bizarnija stranica My Free Implants, u prijevodu “moji besplatni umeci”, koja spaja žene sa željom za “odlazak pod nož” zbog ljepote i muškarce koji im to mogu priuštiti. Ta stranica uključuje i međusobne savjete, iskustva s kirurzima, ali i anonimne donacije za tretmane ljepote. Za ljubitelje glodavaca bila je osmišljena stranica HAMSTERster, a tu su specijalizirane stranice i za ljubitelje brojnih drugih životinjskih vrsta.

Pokretanje posebnih mreža nije zaobišlo ni pop-kulturu pa tako svoju stranicu Lost Zombies imaju oni koji su fascinirani zombijima, a tu su i posebne skupine za ljubitelje automobila, određenih serija… Ponuda je raznolika, a sada su tu svoje mjesto našli i Hrvati.