PlayStation predstavio atraktivne kontrolere za VR nove generacije

Iako je uz novu PlayStationovu konzolu pete generacije predstavljena i nova kamera visoke rezolucije, znatno unaprijeđeni kontroleri te slušalice i daljinski upravljač za multimedijalne sadržaje, mnoge je zanimalo što se događa s već pomalo zastarjelim PlayStationovim VR sustavom, čija je prva generacija predstavljena prije četiri godine.

Sony PlayStation nedavno je sramežljivo najavio i drugu generaciju VR-a rekavši tek kako “on neće biti dostupan 2021. godine”.

Ovoga tjedna dobili smo i prvi uvid u novi VR hardver, a ono što su predstavili djeluje prilično spektakularno: radi se o VR kontrolerima koji će zamijeniti stare “štapove”, a izgledaju poput orbita u koje ulaze igračeve šake. Fizičke tipke i “gljive” i dalje su tu, ali mogućnosti novih VR kontrolera ići će mnogo dalje: njihovi autori obećavaju adaptivne okidače i haptičke povratne informacije kakve smo prvi put osjetili na PlayStationu 5, a najavljeno je i prepoznavanje dodira prstom te niz drugih značajki koje bi nam trebale omogućiti imerzivnije VR iskustvo.

Najavi novog hardvera prethodila je najava šest novih VR naslova koji nas očekuju u 2021. godini. Mnoge najviše uzbuđuje najava novog Dooma, legendarne arkadne pucačine čiji je treći nastavak prilagođen za PS VR. DOOM 3: VR Edition izlazi 29. ožujka, a uz temeljnu igru uključit će i proširenja Resurrection of Evil te The Lost Mission. Na ljeto ćemo igrati After the Fall, akcijsku igra studija Vertigo Games koja dolazi na PS VR s punom podrškom za više igrača uz podršku za cross-platform igranje, kao i novu akcijsku avantura Fracked koja spaja nemilosrdne vatrene obračune s bježanjem i skrivanjem uz trčanje, skijanje i penjanje.

U 2021. igrat ćemo i Zenith, animeom inspiriran MMO koji kombinira živopisni otvoreni svijet s akcijskim pustolovnim igranjem, zatim špijunsku igru I Expect You To Die 2 čija će nova inačica prijeći u VR, a najavljena je i Song in the Smoke, potpuno nova VR igra preživljavanja studija 17-BIT.