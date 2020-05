Mogu li tvornice manje zagađivati okoliš, štedjeti energiju i sirovine. U Ascaliji tvrde da mogu!

Ascalia je tvrtka koju su osnovali Marin Bek i Dejan Strbad. Nije se to dogodilo u garaži, već u kuhinji. U posao su uložili više od 100 tisuća eura, a a lani su dobili investiciju od 1,2 milijuna kuna koju je predvodio Iverpan, a pridružila su mu se i dva strana investitora.

Iako je dakle pokrenuta iz hrvatske kuhinje, Ascaliji je sjedište u Londonu, dok je u Zagrebu sestrinska tvrtka, s trenutačno petnaestak zaposlenih. Razlozi britanskoj adresi su ponajprije u birokraciji i investicijama ali i ciljanom tržištu. Zašto to spominjemo? Jer na pitanje kako se nose s krizom, Dejan je počeo od pozitivnih učinaka.

– Gospodarstvo i uprava se konačno digitaliziraju, što je neizmjerno bitno za poslovanje. Prisjetio se procesa osnivanja sestrinske tvrtke za koju im je u Zagrebu bio potreban fizički izvod iz britanskog sudskog registra. Sve je postojalo u online verziji, no ishoditi papir bez kojeg Hrvatska tada nije mogla bio je poseban izazov. Nakon početnog čuđenja Britanci su udovoljili traženju, proces je trajao dva dana, a papir je stajao oko 1000 eura.

– Nadam se da je sada sve to prošlost. Koliko pratim, sada se niz stvari može online i vjerujem da će tako i ostati – kaže Dejan, čija se tvrtka bavi digitalizacijom procesa proizvodnje i nudi rješenja koja kompanijama štede energiju i sirovine, a u konačnici i novac, a pritom čine dobro i okolišu, koji postaje čistiji.

– Da, usmjerni smo upravo na industriju i njeno ‘čišćenje’ uz pomoć IoT tehnologije. Koristimo modernu tehnologiju kako bismo pomogli tvornicama da optimiziraju svoje poslovanje bez visokih kapitalnih troškova – naglašava Dejan Strbad i objašnjava: – Povezujemo sve strojeve u jednu platformu, potom analiziramo podatke u stvarnom vremenu i pritom koristimo strojno učenje. Rezultat je smanjenje otpada i kvarova.

– Proizvodna oprema tvornica stara je od 1 pa do čak 30 i više godina. Ako pogledamo CEE regiju, većina opreme je starija od 15 godina – ističe Dejan Strbad te kaže kako upravo tu oni uskaču jer je takav stari strojni park teško digitalizirati konvencionalnim rješenjima.

Ascalijino rješenje prilagođeno je postojećim proizvodnim pogonima, sposobno je povezati staru i novu opremu sa svojim IoT uređajem.

– Rješenje koje nudimo pomaže ublažavanju klimatskih promjena budući da tvornice postaju učinkovitije - troše manje energije u svojoj proizvodnji i stvaraju manje otpada od sirovina koje koriste i tako izravno pridonose ublažavanju klimatskih promjena - kazuje D. Strbad.

– Naše iskustvo s klijentima do sada pokazuje da možemo poboljšati učinkovitost proizvodnje do 10% i smanjiti potrošnju energije i resursa do 5%. Naš prosječni klijent ima utjecaj ugljika na oko 7000 tona CO2 godišnje, što znači da možemo smanjiti utjecaj ugljika do 700 tona po klijentu godišnje – ističe Dejan Strbad.

Koronakriza malo ih je usporila kada je riječ o novim zapošljavanjima i ugovaranju novih poslova koji se mogu finiširati tek nakon terenskih izvida. Iako su preliminarne i uvodne sastanke odradili online, zbog specifičnosti svake tvornice neophodan je fizički susret. Planovi su veliki, poput većeg prodora na Njemačko tržište, gdje su prošle godine osvojili Start.Up! Germany natjecanje njemačke gospodarske komore, a odnedavno su i članovi udruge inženjerskih tvrtki VDMA u Frankfurtu.•