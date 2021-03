Zabačena ruska destinacija postala novi hit: 'Ljudi koji ovdje rade s turistima naprosto su u šoku'

Bajkalsko jezero slatkovodno je jezero u južnom dijelu istočnog Sibira. Dugačko je oko 636, a prosječne širine 48 km, obuhvaća 31.500 kvadratnih kilometara, i to na visini je od 454 metra. Smješteno je u tektonskoj udolini okruženoj planinama najveće je slatkovodno jezero Azije i Europe te je i najdublje jezero na Zemlji, do 1642 metra.

U nj utječe 336 rijeka

U njemu je i ukupno petina količina ukupne količine slatke vode na Zemlji, čak 23.000 kubičnih kilometara. Toj količini doprinosi i čak 336 manjih i većih rijeka koje u njega utječu. Biološku raznolikost čini oko 1500 vrsta, od čega je oko 80 posto endemsko. Zbog svega toga od 1996. godine na UNESCO-ovu je popisu svjetske prirodne baštine.

Ovih je dana, međutim, Bajkalsko jezero u vijesti dospjelo i zbog još dvije stvari. Ruski su znanstvenici u Bajkalsko jezero na dubinu između 750 i 1350 metara spustili – teleskop. Bajkal GVD, kako se zove ovaj podvodni neutrinski teleskop, gradio se od 2015. godine s namjenom praćenja neutrina, elementarne čestice. Pa zašto baš u vodu? Zato što je voda učinkovit medij za otkrivanje ovih čestica koje ne zaustavlja ni Zemljina kora, a teleskop će tražiti interakcije molekula vode u ledu i ovih subatomskih čestica. Bajkalsko je jezero zaleđeno od siječnja do polovice svibnja. Bajkal GVD složen je od optičkih senzora spuštenih u pravokutne rupe u ledu, a zapravo se ne radi o nekom novom konceptu, jer neutrine na Antarktici traži već Ice Cube, sličan američki uređaj. Iako, Rusi tvrde kako je GVD Bajkal najveći takav uređaj u sjevernoj hemisferi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Bajkalsko jezero jedino je jezero u koje možete postaviti neutrinski teleskop zbog njegove dubine, rekao je za AFP Bair Šojbonov iz Zajedničkog instituta za nuklearna istraživanja, dodavši da je “važna i prozirnost vode, kao i to što se radi o slatkovodnom jezeru”.

– Vrlo je važna i činjenica da ovdje tijekom dva, dva i pol mjeseca imamo debeli ledeni pokrivač – rekao je. Ali, osim što je sada u znanstvenom fokusu, Bajkalsko je jezero, zahvaljujući i svojih nekoliko nacionalnih parkova, postalo popularna turistička destinacija. Zbog pandemije granice su zatvorene, Rusi ne mogu na topla mora, pa su sada nanovo otkrivaju svoje veliko jezero. I tamo snimaju videe za TikTok i fotografije za Instagram.

Foto: Alexei Kushnirenko/Newscom/PIXSELL IRKUTSK REGION, RUSSIA - MARCH 13, 2021: Preparing for a ceremony to launch the Baikal Gigaton Volume Detector (Baikal-GVD) deep underwater neutrino telescope built on Lake Baikal. The project is aimed at studying the flux of high-energy cosmic neutrinos and searching for their sources. The telescope is installed 3.5 km offshore in Lake Baikal at the depth of 750-1300 m. Alexei Kushnirenko/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

O tome sada piše i The New York Times navodeći kako Rusi prelaze i tri tisuće kilometara kako bi stigli do velikog jezera u istočnom Sibiru vozeći se automobilima po njegovoj sada zaleđenoj površini. Tako je Rusija upoznala vlastiti fenomen, stvorila turističku sezonu kojoj se uopće nije nadala, pogotovo ne da je većina gostiju domaćih, a ne stranih, poglavito Kineza, koji dolaze na Bajkalsko jezero kada je situacija normalna.

Državni regres od 270 dolara

Oni su se tada klizali, biciklirali, penjali se, trčali, vozili, skijali po jezeru i okolnim planinama, dok su Rusi od teške zime bježali u toplinu Turske ili Tajlanda. Sada ni jedni ni drugi nemaju izbora, granice su zatvorene, Kinezi do Bajkalskog jezera ne mogu, a Rusima je ono ostalo kao velik i dostupan resort.

– Nitko nije očekivao ovakvu sezonu koja je kao ni jedna do sada, s ovoliko turista, pogotovo domaćih. Ljudi koji ovdje rade s turistima naprosto su u šoku – govori Julija Mušinska, ravnateljica povijesnog muzeja na Olhonu, najvećem otoku Bajkalskog jezera. Jedan je od aduta metar debeli led na golemom jezeru okruženom gotovo netaknutom prirodom, a drugo je tišina koju se remeti samo pucketanje leda. No, za ovakvu posjećenost unatoč tomu što je Rusija teško pogođena pandemijom zaslužne su i državne subvencije. Naime, svaki Rus koji se odluči na domaću destinaciju dobije 270 dolara državnog ‘regresa’.