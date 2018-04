Korejci još imaju najljepši zaslon i odličnu kameru, ali još čekamo revoluciju

Samsung je kralj Android mobitela. Njihovi top-mobiteli iz serije Galaxy S i Galaxy Note redovito su u vrhu najboljih mobitela. Na, tom su tragu i najnoviji S9 i S9 plus modeli iako nisu bez mana. Imao sam priliku tjedan dana koristiti S9 i iz prve ruke iskušati kako se ponaša u realnim uvjetima.

U nekim komentarima može se čuti da S9 ne predstavlja velik iskorak u odnosu na S8, što se dobrim dijelom odnosi na dizajn. No, upravo tim dijelom najviše sam i zadovoljan. Već je S8 imao savršen zaslon i ni najmanje mi ne smeta što je nova serija to zadržala. Samsungovu luksuznom Super AMOLED ekranu jednostavno nema dostojnog konkurenta, a to se odnosi i na iPhone. I dimenzija mi je pogođena jer mobitel od 5,8 inča (147x68,7x8,5 mm) puno je lakše držati u jednoj ruci od onih širih s više od šest inča.

Kamera stvara novi trend

Za razliku od većeg S9 Plus modela, S9 nema dvije stražnje kamere, ali ima inovativnu kameru s dvojnim otvorom objektiva (F1.5 F- F2.4), i to rekordnim otvorom od F1.5 što nije viđeno ni na jednom drugom mobitelu. Sve to bi trebalo omogućiti da mobitel automatski bolje namjesti postavke u različitim uvjetima za snimanje. I u automatskom režimu fotografije ispadaju odlično, ali se bolji rezultati mogu postići u PRO režimu, gdje se sami malo trebate poigrati s postavkama. A S9 ima postavki kao da snimate SLR aparatom pa se vrijedi malo poigrati za bolje rezultate.

Foto: Danijel Lijović

No, ono što mi je zasmetalo jest pozicioniranje uključivanja pojedinog režima snimanja. Tako sam često, umjesto na automatskom ili profesionalnom načinu snimanja uključio snimanje posebnog fokusa, hrane ili panorame. Veliki otvor leće dobro pogoduje i snimanju fotografija u uvjetima slabijeg osvjetljenja. No, u ovoj kategoriji Huawei je sa svojom trostrukom kamerom na P20 Pro modelu uspio još impresivnije rasvijetliti noć. No, zato je Samsung na vrijeme odustao od pretjeranog dotjerivanja fotografija i dodavanja efekata uljepšavanja pa se dobiju realnije fotografije. Za one koji se ipak žele dodatno poigrati efektima na selfijima tu je bogati paket AR Emojija – famozni igrokaz maski proširene stvarnosti. Ono što je započeo Apple uvođenjem animiranih emojija na iPhoneu X, Samsung je odveo na višu stepenicu prilagođenih emojija koji se preslikaju na vaš selfi i vjerno snimaju vaše geste i govor. Sve to završi u simpatičnim karikaturama koje su odlične za klince, ali nekako mi je dojam da više riječ o prolaznoj zarazi, nego novom trendu kopiranja Snapchata.

[video: 24076 / ]

Baterija bi trebala biti jača

Iako ima nešto manji kapacitet radne memorije (4GB), nego jači S9+ model, ni S9 nema problema s izvedbom bilo kojeg zadatka. Super mi je da Samsung ovdje još uvijek nije ukinuo audioutor pa i dalje možete koristiti svoje najdraže 3,5-inčne slušalice. Plus, stereozvučnici su odlični. Ono, što je manje odlično jest izdržljivost baterije. Od vrhunskog brenda poput Samsunga očekujem više. Većinom izdrži dan korištenja, ali više puta sam se nalazio u situacijama da je potrebno dopuniti bateriju. U 38 minuta baterija mi se napunila s 33 na 75% (upaljen uređaj), a za još 29 minuta na 98 posto. Od nule do 100% uz ugašen mobitel potrajalo je 103 minute.

Poboljšavanje ne bi škodilo ni Bixbyju, pametnom asistentu. Iako je napredniji nego na lanjskom modelu, Samsung na ovom dijelu još ostaje dužan i u zaostatku za Pixselom 2 u iskorištavanju Androida. U međuvremenu se možete zabaviti, a i pomoći si na putovanju koristeći se automatskim prevođenjem Bixby Vision. Aktivira se direktno kroz kameru (klikni na oko u donjem lijevom kutu). Nemojte ovdje očekivati previše, riječ je o Googleovu prevoditelju koji doslovno prevodi, ali ipak si možete pomoći. I prevođenje doista jest trenutno, a možete birati iz cijele lepeze jezika i direktno prevoditi na hrvatski. Preporučena cijena za S9 u Hrvatskoj iznosi 6499 kn (7299 za S9+).