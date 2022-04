Elon Musk želi mijenjati društvene platforme, izazvao je kaos kupnjom dionica Twittera

Elon Musk, osebujni milijarder, osnivač i čelni čovjek Tesle, Starlinka, SpaceX-a... ponovno je svojim poslovnim odlukama uznemirio analitičare s Wall Streeta i investitore. U dva dana uspio je, s 9,2 posto udjela, postati najveći pojedinačni dioničar društvene mreže Twitter, a potom i član njegova upravna odbora i istovremeno svima u lancu zainteresiranih priuštio da se iznova pitaju koji su zapravo njegovi planovi i kamo će to odvesti kompaniju. ­

Dionice Twittera tako su odmah po kupnji postale unosnije, dodatno je cijenu povećala i odluka da se Musku ponudi i mjesto u upravnom odboru kompanije. U ponedjeljak je, naime, Twitter imao svoj najbolji dan od IPO-a tvrtke 2013., kada mu je naglo porasla vrijednost dionice za više od 27%. Twitterove dionice skočile su i u utorak za 4 posto nakon objave o novom sastavu odbora. I sami analitičari pitaju se je li taj rast utemeljen, no kada je Musk u pitanju, tržišta su rijetko racionalna.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS FILE PHOTO: Facebook, TikTok, Twitter apps are seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Photo: DADO RUVIC/REUTERS

- Lijepo je kad tvrtka izvještava o dobiti, ali čini se puno boljim ako tvrtka prijavi svoju povezanost s Elonom Muskom - rekao je Howard Fischer, partner tvrtke Moses&Singer iz New Yorka i bivši odvjetnik u Komisiji za vrijednosne papire i burze. “Musk možda neće poboljšati poslovanje, možda neće poboljšati prihode, možda neće smanjiti obveze, ali burza nagrađuje Twitter.”

Kakav god financijski učinak bio, jedno je jasno: naizgled preko noći Musk je dobio veći utjecaj nad tvrtkom koju je redovno kritizirao, ali neprekidno tvitao na njezinoj platformi prikupivši tako 80 milijuna pratitelja, uključujući mnoge predane članove tzv. Elon kulta. Muskova namjera s Twitterom je nejasna, a to je zapravo dodatni špekulativni moment koji u ovom slučaju jest dodatni razlog za skok cijene dionica. Musk je taman uoči kupnje dionica prozvao Twitter i uputio kritiku na račun politike moderiranja sadržaja tvrdeći da tvrtka ne podržava načela slobode govora.

Potom je tvitao da bi mogao i osnovati vlastitu društvenu mrežu, upravo ne bi li “oslobodio” govor. A odmah po imenovanju postavio je i anketu o sad već legendarnom traženju tviteraša da se uvede gumb za uređivanje, odnosno editiranje postova. Podsjetimo, mikroblogerska platforma Twitter, uz Facebook najdugovječnija društvena mreža, u startu je zauzela stav da postove korisnici ne mogu editirati jer popravljanjem postova, objašnjavali su, gubi se na autentičnosti. Naravno, svatko može brisati svoje postove i komentare, no prvobitni post, makar mu željeli tek popraviti tipfeler, ne može se mijenjati.

Jack Dorsey, suosnivač Twittera, dugo je branio takvu politiku kuće i uspješno odbijao “napade” tviteraša koji su skloniji mogućnosti uređivanja postova. Musk je sada postavio anketu koja pokazuje da bi većina htjela da Twitter omogući uređivanje. Hoće li na tome inzistirati i iskoristiti svoju novostečenu moć i stvarni utjecaj, nije poznato. No, iz Twittera su kazali da su već ranije, neovisno o Muskovoj anketi, pokrenuli procese kako bi se došlo do win-win situacije. Da korisnici ipak mogu editirati postove ili na neki način njima upravljati bez da to ruši originalnost i autentičnost posta.

Foto: ANUSHREE FADNAVIS FILE PHOTO: Twitter CEO Jack Dorsey addresses students during a town hall at the Indian Institute of Technology (IIT) in New Delhi, India, November 12, 2018. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Musk, za sada, još uvijek ne može sam kreirati ni mijenjati ništa kada se radi o politici Twittera. Naime, Musk je kupio takozvani pasivni paket dionica koji mu nije automatski omogućio sudjelovanje i veći angažman pri kreiranju politike Twittera. Suosnivač ove društvene mreže Jack Dorsey, koji je donedavno njome i upravljao, te sadašnji čelni čovjek Parag Agrawal povukli su novi korak i postavili Muska u upravni odbor.

- On je i strastveno vjeruje i intenzivno kritizira usluge, a upravo to nam treba na Twitteru i u sali za sastanke, kako bismo dugoročno ojačali - napisao je Agrawal na Twitteru. “Dobro došao, Elone!”

Analitičari tvrde da su ga htjeli time preduhitriti i postaviti vlastite uvjete i na neki način ga onemogućiti da u budućnosti prevlada i prisvoji platformu. I analitičari se slažu da je Muskovo uplitanje za sada sporo, no jednako tako predviđaju da će uskoro htjeti napraviti i ozbiljne promjene.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Mislim da Twitter djeluje proaktivno kad ga imenuje u odbor prije nego što on to zatraži. S vremenom će htjeti napraviti neke ozbiljne promjene, vjerojatno više u smjeru slobode govora - rekao je Youssef Squali, analitičar iz Trust Securitiesa koji preporučuje kupnju dionica Twittera.

Sve dok Musk služi u upravi Twittera ili 90 dana nakon toga, ne može posjedovati više od 14,9% dionica Twittera, bilo kao pojedinac ili kao član grupe.

- Mislim da postavljaju taj uvjet jer ne žele da Musk ima neograničenu kontrolu nad tvrtkom - rekao je Hayes.

Analitičari s Wall Streeta ipak promišljaju što će biti u budućnosti. Hoće li Musk agresivnije prionuti kupnji dionica? Tražiti veće ovlasti ili možda planira puni otkup? “Upotrijebite svoju maštu”, napisao je Don Bilson, analitičar Gordona Hasketta, u bilješci klijentima. Moramo pričekati i vidjeti “hoće li se i Dorseyu svidjeti ideja da Musk kupi Twitter baš kao što je Jeff Bezos kupio Washington Post”.