Elon Musk za svoju je tvrtku Tesla otkupio bitcoina za 1,5 milijardi dolara

Tvrtka Tesla je jučer objavila kako je otkupila bitcoina u vrijednosti čak milijardu i pol dolara te ozbiljno razmatra mogućnost da svoje automobile prodaje za tu najpoznatiju kriptovalutu.

Do sada zanemarivana valuta

Istodobno je putem Reutersa objavljeno i kako Apple razmatra mogućnost da u svoj ekosustav uključi kriptovalute koje su do sada bile isključene kao mogućnost plaćanja preko aplikacija koje se koriste na njihovim uređajima. Ovo znači da će sada u bilo kojem trenutku biti jako teško američkim regulatorima staviti izvan upotrebe bitcoin kao i bilo koju drugu kriptovalutu.

Što god tko mislio o Elonu Musku, kontroverznom i počesto osebujnom inovatoru i biznismenu, njemu se sada može pripisati zasluga za faktičnu legalizaciju bitcoina, odnosno njegovo uvođenje u mainstream.

– Da je bilo koji smrtnik odlučio dio svoje imovine pretvoriti u bitcoine, ne mislim da bi ga shvatili previše ozbiljno. Ali kada to napravi najbogatiji čovjek na svijetu, tada svi moraju pogledati što se događa – rekao je za Reuters Thomas Hayes koji je menadžer u fondu Great Hill Capital iz New Yorka. Kao što se vrlo lako može protumačiti kako je ovime proveden prilično ozbiljan udar na postojeći financijski sustav koji je kriptovalute često zanemarivao u proteklih ih nekoliko godina – zapravo, od snažne eksplozije vrijednosti bitcoina prije tri godine malobrojni su ga fondovi bojažljivo počeli uvrštavati u svoje portfelje. Sve je manja bojazan da će bitcoin ispasti novim velikim balonom, prije je da će ostati trajnom vrijednošću, možda ne digitalnim zlatom kako to neki vole govoriti, ali svakako legalnim sredstvom plaćanja. I zapravo u svemu tome možda i ne treba gledati neku revoluciju, jer nećete u jednom medijskom napisu ove ili one vrste pronaći kako je većina današnjih valuta zapravo upravo virtualno, odnosno postoje kao knjigovodstveni zapisi, a tek je desetak posto papirnog ili kovanog novca. Paradigme, jasno, nisu iste, no i virtualne i ‘stvarne’ valute predstavljaju neku određenu vrijednost.

Kako bilo, Teslin iznenadni otkup velike količine bitcoina o uvećao je njegovu vrijednost još dvadeset posto te je najpoznatija kriptovaluta zabilježila još jednom rekordnu vrijednost, više od 47.000 dolara. Po ovoj cijeni, novi biste Model 3 u Americi kupili za protuvrijednost 0,8 bitcoina. Interesantno, ova objava nije došla od Tesle, kompanija nije uopće dala službenu objavu tim povodom, već je upis pronađen u godišnjem financijskom izvješću za prošlu godinu. Među fondovima i financijskim institucijama koje su prihvatile bitcoin nalaze se i najveći svjetski fond BlackRock Inc., ali i novčarski servisi poput Squarea ili i u nas izuzetno popularnog PayPala.

Sada se očekuje da će i druge kompanije pratiti primjer Tesle te učiniti to isto, što će onda vjerojatno dodatno uvećati vrijednost bitcoina. Ali se isto tako očekuje da Teslu, ponovno, posjete regulatori jer Elon je Musk nešto poput Donalda Trumpa u financijskom svijetu, on doista može jednim svojim tvitom uvećati ili srušiti vrijednost nečega, kao što je to prije nekoliko tjedana učinio s dionicama GameStopa kad je jednom objavom – Gamestonk! – te linkom na Redditov forum WallStreetBets privukao dodatnu pozornost na zajednicu koja je zajedničkim djelovanjem uvećala do nebesa vrijednost dionica tvrtke koja u tom trenutku samo što nije propala. Regulatorima takva koncentracija utjecaja na javno mnijenje u rukama jednog čovjeka, jasno, smeta.

Dio rezervi ima i u zlatu

I zbog toga Elon Musk više nije predsjednikom uprave Tesle koja je u nekoliko navrata i kažnjavana globama od 20 milijuna dolara. Ipak, u tom godišnjem izvješću Tesle navodi se kako je odluka da se 8 posto rezervi pretvori u bitcoin dio šire investicijske politike u kojoj kompanija nastoji diverzificirati i maksimirati povrate na valutna ulaganja, a također dio rezervi ima i zlatu. Tesla je 2020. godinu završila s 19,3 milijarde dolara u gotovini ili ekvivalentnim sredstvima. Situacija je vrlo jasna, što se više korisnika poput Tesle ili PayPala i drugih zvučnih imena počne pojavljivati u javnosti kao korisnici bitcoina, to će ta kriptovaluta više dobivati na reputaciji. Vrlo će teško biti središnjim bankarskim institucijama izbjegavati uzimati ih u obzir kao stvarnu i održivu vrijednost pa će se i one same morati mijenjati. To će se poglavito nastaviti ako Apple doista dopusti trgovanje kriptovalutama kroz svoj Wallet, pri čemu će onda i sami vjerojatno dio svojih rezervi pretvoriti u neke od kriptovaluta. Svaka kompanija koja i nakon toga ostane sa strane bit će na gubitku.